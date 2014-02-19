Младший брат дубины, или Маленький помощник папы
Текст: Евгений ЛАНКИН
Нож. Этот девайс сопровождает человека с незапамятных времен. Появившись как один из первых видов личного оружия и хозяйственного инструмента, он прошел вместе с цивилизацией через века, пережил стальные длинномеры и до сих пор остается в строю. А там, где есть инструмент, неизбежно возникают методы, систематизирующие способы его использования.
Последняя надежда пленника
В те далекие времена, когда холодное оружие правило бал на полях сражений, короткий клинок, будь то нож или кинжал, имел второстепенное значение. Уступая мечам и саблям и в силе, и в дальности удара, он выполнял лишь хозяйственные функции. Недаром викинги отбирали у пленных любое острое железо, за исключением ножа. То есть, будучи вояками опытными, они понимали, что вооруженный только им невольник вряд ли может представлять серьезную опасность. Соответственно, никаких особых школ и систем применения короткого клинка в бою не существовало.
А если уж воину и приходилось от отчаяния хвататься за рукоять ножа, он использовал те специфические навыки, что давало ему фехтование мечом. Впрочем, уже в весьма скором времени тонкий кинжал занял почетное место на поясе рыцаря. Этому способствовало в первую очередь развитие защитного вооружения. Крепкая кожа, кольчуга и уж тем более пластинчатые доспехи довольно сносно держали удар меча. И зачастую в общей свалке бойцу удавалось повалить на землю врага, даже не причинив тому сколько-нибудь серьезных повреждений. Вот тут-то и имела место мизерикордия – «кинжал милосердия», которым наносили смертельный удар в щель забрала или в стык пластин доспеха.
На страницах фолиантов
Уже в XV веке кинжал, наряду с другим рыцарским оружием, значится в появляющихся в то время фехтовальных руководствах. И в знаменитом учебнике Талхофера (1467 г.), и в не менее известном руководстве Goliath (1500 г.), и в кодексе Валлерштайна (1470 г.) ему отведено немало страниц. Показательно, что техника использования короткого клинка во всех этих книгах очень похожа. То есть не было каких-то особых школ, просто авторы руководств описывали общие для Европы приемы и ухватки.
В те времена кинжал использовался не только для нанесения уколов и порезов. Большую часть приемов, отраженных в кодексах, занимают различные болевые и заломы, где клинок используется в качестве рычага. Да и приемы защиты немало бы удивили современных поклонников ножевого боя. Чаще всего полотно клинка удерживалось двумя руками: одной - за рукоять, второй - непосредственно за лезвие, и вся эта конструкция просто подставлялась под мощный удар противника. То есть кинжал тех времен не имел ярко выраженного лезвия и предназначался в основном для укола. Противника, облаченного в латы, вряд ли вообще возможно было порезать.
Друг в левой руке
Но в весьма скором времени доспехи стали украшениями родовых замков и городских цейхгаузов. Огнестрельное оружие, ворвавшись на поля сражений, мигом изменило и тактику боев, и защитное вооружение. Оставшись без лат, рыцари и ландскнехты взяли на вооружение новые клинки.
Тяжелая рапира, несмотря на эффективность в нападении, не могла обеспечить должную защиту. Щит, так и не научившийся останавливать пули, был слишком громоздким дополнением. К тому же он в большей степени мешал, чем помогал в исполнении филигранных техник рапиры. Посему ему быстро нашли достойную замену. Кинжал для левой руки, так называемый дага, взял на себя функцию защиты, а в ближнем бою им не стеснялись наносить и удары.
Фехтовальные трактаты тех времен демонстрируют сложную технику ведения поединка с помощью двух клинков. Именно эта система, получившая развитие у итальянских мастеров, не только помогла европейцам завоевать весь мир, но и оказала сильное влияние на восточные школы боя. Так, в филиппинском арнисе есть целая система - эспада и дага, основанная на действиях длинной и короткой палок и заимствованная у португальских оккупантов. А в японском кэн-дзюцу после знакомства с европейскими стилями появилось одновременное использование двух основных мечей - длинной катаны и короткого вакидзаси.
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Комментариев к статье "Младший брат дубины, или Маленький помощник папы" (1):
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