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Мензур. Холодные студенческие разборки


06.02.2017
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Текст Сергей ШАДОВ

Студенческое сословие во все времена и во всех странах отличалось буйным нравом. А что вы хотели - интеллектуальная элита, будущее отчизны. Поэтому у студентов быстро выработался очень строгий внутренний кодекс чести. А где затронуто столь эфемерное понятие, очень быстро появляется дуэль. В большинстве держав ученики университетов мало чем отличались в этом отношении от других привилегированных слоев - дрались на шпагах  и пистолетах как остальные. И только в Германии, с ее педантичностью и культом воли, в студенческих кругах мог возникнуть такой странный дуэльный обычай, как мензур.

Мензур как сила корпораций

Германские студенты в корпоративном облачении. В руках шпаги и оружие для мензура.

Так откуда же появилась эта странная форма дуэльного фехтования? Почему именно в Германии и именно в это время? Весь секрет кроется в корпоративном духе немецкого студенчества. В отличие от других стран, Германия очень долгое время была набором не особо связанных между собой государств и княжеств. И порой профессиональные объединения значили для местных жителей гораздо больше, чем гражданство. Не стали исключением и студенческие объединения. Это были достаточно мощные корпорации, членство в которых не прекращалось и после того, как молодой человек покидал университет. Такие объединения во многом заменяли германской интеллектуальной элите институт "землячества" и обеспечивали своим членам опеку и карьерный рост. О мощи этих организаций говорит, к примеру, тот факт, что в 1903 году только в Пруссии в местных органах самоуправления из 35 высших руководящих постов 21 занимали члены студенческих корпораций.

Ни один из ритуалов не мог сравниться по действенности с дуэльным поединком, когда сверкает острая сталь и во все стороны летят кровавые ошметки.

Понятное дело, для качественного отбора членство в такой организации должно обеспечиваться не только немалым вступительным взносом. Став членом корпорации, студент должен был быть готов к различным, порой диковатым, ритуалам посвящения. Основной целью многочисленных проверок на "вшивость" и доблесть было воспитание волевых качеств. Но ни один из ритуалов не мог сравниться по действенности с дуэльным поединком, когда сверкает острая сталь и во все стороны летят кровавые ошметки. При этом желательно было бы не доводить до настоящего смертоубийства. Иначе количество членов организации будет сокращаться с каждым боем. Поэтому в среде студенческих корпораций и появилась такая несмертельная форма дуэльного поединка, как мензур.

Мензур. Оружие и доспехи

Студенческий мензур

Студент в полном защитном облачении для мензура. В руке шлегер.

Так что же отличает мензур от других форм фехтования? Правила? Оружие? Все это лишь следствия. Главным фактором мензур стал смысл самого поединка . Его задачей было не уничтожить соперника как в обычной дуэли. Проявление ловкости скорее запрещалось, чем поощрялось. Участник мензура должен был в первую очередь продемонстрировать окружающим коллегам и членам других корпораций несгибаемость духа и силу воли. Для того чтобы участники смогли проявить вышеупомянутые качества, но при этом не убить или не покалечить друг друга, было придумано соответствующее оружие и защитное снаряжение.

Мензур потребовал специального дуэльного оружия.  Им стал громоздкий шлегер. На фото образец 1900 года.

Участники мензура дрались специальными девайсами - шлегерами. Уже само название (от schlagen - бить, ударять) указывает на технику применения. Клинок  шлегера чаще всего был прямым и заточенным с одной стороны. Причем острое лезвие имелось лишь на последней трети. Острее же отсутствовало вовсе. Кроме этого оружие  имело гипертрофированную гарду в виде глубокой и массивной чаши. Для лучшей управляемости на рукоятке имелась специальная ременная петля для большого пальца. Удары в мензуре наносились только по верхней части головы. Но для того, чтобы избежать досадных, а то и смертельных случайностей все остальное тело старались прикрыть специальными доспехами. Глаза защищали очками, шею заматывали толстым и длинным шарфом. На вооруженную руку надевали массивный кожаный наруч, отдалено напоминавший манику римских гладиаторов. Тело прикрывал тяжелый кожаный фартук.

Продолжение на следующей странице.

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      Комментариев к статье "Мензур. Холодные студенческие разборки" (2):
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