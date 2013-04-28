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Мачете. Из инструмента в оружие


04.09.2017
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Текст: Антон ВЕСЕЛУХИН

Мачете само по себе завораживает своим хищным видом российского любителя клинков, а уж после выхода одноименного фильма его популярность буквально зашкаливает. И виной тому не только кинематограф. Из всех видов длинных клинков только мачете доступно большинству пользователей. А все потому, что оружием по своей сути не является: ближайшие его родственники не меч и сабля, а коса и топор.

Мачете. Инструмент раба

Мачета

Самым массовым применением мачете была уборка сахарного тростника.

В одинаковых природных условиях перед людьми возникают очень похожие задачи, и в результате на свет - даже в разных полушариях - появляются очень сходные инструменты. Хотя массивный и длинный рабочий нож есть в арсенале почти всех народов, столкнувшихся с необходимостью прорубаться сквозь джунгли и плотный кустарник, самым известным стало именно мачете. Ведь оно, в отличие от своих клинковых родственников, не только помогало выжить, но и стало массовым сельскохозяйственным инструментом. Без него сбор сахарного тростника, одной из важнейших культур, завезенных европейцами в Латинскую и Южную Америку, был бы в условиях позапрошлого века невозможен.

Мачете

Мачете, символ народной борьбы, заняло место в гербе Анголы.

Сегодня многие люди воспринимают мачете скорее как оружие. Виной тому буйные нравы и постоянные крестьянские волнения в Латинской Америке. Когда европейский труженик полей брал в руки тяжелый цеп, польский - косу, а русский - топор, натруженная рука мексиканца или кубинца тянулась привычно к мачете. Конечно, конкурировать с саблей или шпагой оно вряд ли могло, но зато стоило дешево и имелось в хозяйстве почти у каждого. Постепенно мачете, наряду с АК-47, стало символом освободительной борьбы, и в этом качестве оно и появилось на государственном гербе и флаге Анголы.

Мачете. Армейский след

Мачете. Армейский след

Первые американские армейские мачете.

В армии США мачете официально появились еще в 1913 году. Это было так называемое "мачете военного инженера". Данное устройство представляло изогнутый нож и предназначалось для рубки кустарника. Эта модель без изменений продержалась аж до 40-х годов. Во время Второй мировой войны американское командование стало массово закупать уже классические образцы. Конечно же, для тех войсковых соединений, что базировались и действовали на Тихоокеанском театре военных действий. Именно здесь мачете показало себя как отличный инструмент выживания. Появились даже складные варианты, которыми оснащали экипажи самолетов.

Мачете

Складной мачете американских ВВС. 1942 год.

Новый бум мачете произошел во время войны во Вьетнаме. Многим подразделениям, особенно тем, что устраивали рейды по джунглям, это устройство было просто жизненно необходимо. Результатом подобного запроса стали мачете, которые разработал для нужд специальных сил Конрад Бэйкер. Это были компактные для своего класса ножи без выраженного острия, предназначались только для рубки.

Мачете входившее в комплект выживания советских космонавтов.

Мачете, входившее в комплект выживания советских космонавтов.

Даже сегодня мачете стоит на вооружении… у космонавтов. Этот инструмент входит в комплект выживания как российских героев безвоздушного пространства, так и их американских коллег. Впрочем, несмотря на большое распространение в армейской среде, мачете так и не сумели занять оружейную нишу и оставались именно инструментом. Для этого были свои причины.

Продолжение на следующей странице.

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      Комментариев к статье "Мачете. Из инструмента в оружие" (8):
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