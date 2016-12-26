Вынул ножик из кармана. Короткий клинок как средство самообороны

26.12.2016

Текст: Евгений ЛАНКИН

Так уж вышло, что традиции российского законодательства оставляют очень мало возможности мирным гражданам на техническое обеспечение личной безопасности. Причем, преступникам, понятное дело, закон не писан, и они упакованы по полной. Что же остается нам, гражданскому населению? Газовое и травматическое оружие, которое уже не раз на деле доказало свою ненадежность. Различные предметы быта, годящиеся на то, чтобы отбиться от врага - отвертки, стамески, тяжелые фонари. Ну и, конечно же, ножи. Точнее те из них, что сумели преодолеть достаточно высокий барьер, что поставили на их пути к потребителю законодатели, и сертифицированы как хозяйственно-бытовые. Вот из них и будем выбирать.

ХО или ХБ?

Выбирая нож для самообороны, главное - сразу разобраться, является ли вожделенный предмет холодным оружием или находится в нише устройств хозяйственно-бытового назначения. Если вы - счастливый обладатель охотничьего билета, то многие ограничения в плане приобретения нужного дивайса снимаются, правда носить его с собой постоянно тоже не рекомендуется. А вот для тех, кому не хочется заморачиваться хождением по инстанциям, покупкой ружья и прочим, наши законодатели оставили не самый большой выбор. Доступными для приобретения и ношения ножами со статичным клинком (то есть не складным) являются туристические, специальные спортивные и шкуросъемные.

Их вид и конструктивные особенности регламентируются специальными ГОСТами. А именно: "ГОСТ №51644-2000. Ножи разделочные и шкуросъемные" и "ГОСТ №51501-99. Ножи туристические и специальные спортивные". Чтобы не влезать в дебри, поясним главное. Из всех этих ножей как хозяйственно-бытовые (то есть доступные мирным гражданам) могут быть сертифицированы те, что при твердости более 25 HRC (стоит отметить, что самая "ходовая" ныне твердость для клинка даже складного ножа превышает 50 HRC):

для длины более 150 мм но до 220 мм

не имеют двухстороннего ограничителя, превышающего по общей длине – 5 мм;

не имеют подпальцевых выемок, превышающих глубину 5 мм;

толщина обуха - менее 2,4 мм.

Эти технические требования и формируют ту самую "травмоопасную рукоять", которая, по мнению законодателей, не дает ножу стать оружием. Требования более чем спорные. Хотя бы потому, что преступники редко утруждают себя соблюдением законов, а простым гражданам создаются все условия, чтобы в первую очередь покалечились они сами, а не злодеи. К тому же криминальным лидером среди ножей остается простой "кухонник", который даже самый вредный эксперт вряд ли причислит к оружию. Но с законодателями не поспоришь, а значит, будем выбирать из того, что есть. К тому же можно приобрести нож складной - к ним требования менее жесткие. И главное - при покупке обязательно требуйте сертификат, в котором ваш новый клинок определен как хозяйственно-бытовой и носите эту бумажку с собой постоянно.

Для чего он нам?

Итак, с первым вопросом определились. Но теперь смотрим на прилавок и видим там… Вот этот нож вполне классический. А вот это изделие скорее похоже на брата-мутанта опасной бритвы. А это - на неровно заточенный коготь. Еще дальше лежат совсем невообразимые по форме и конструкции предметы. Как среди всего этого выбрать то устройство, что станет нашим постоянным спутником и помощником?

Если основная задача клинка - быть рабочей лошадкой, то лучше выбрать классическую модель.

Тут нужно сразу определиться, для чего мы выбираем себе нож. Если основная задача клинка - быть рабочей лошадкой: резать продукты, вскрывать упаковки, точить карандаши и пр. (а именно эту работу нож обычно и выполняет в повседневности, самооборона - случай редкий и почти исключительный), то лучше выбрать классическую модель. Их как фиксированных, так и складных сегодня в магазинах представлено великое множество, от самых известных и проверенных производителей. Можно подобрать нужную - и по дизайну и по руке.

Укол или порез

Современная копия боевого ножа "Маrк II" фирмы "Gerber".

Но если вы твердо уверены, что вам понадобится самооборонный дивайс, то давайте выбирать по порядку. Отчего в магазине такое разнообразие изогнутых форм? Все дело в том, что нож для самообороны совсем не то же самое, что нож боевой. Последний предназначен в первую очередь не просто для нанесения повреждений, но для окончательного выведения противника из строя. А говоря словами общества гражданского - убийства. Поэтому по конструкции боевые ножи ориентированы преимущественно на укол, который испокон веков считается в этом плане наиболее эффективным. Ярким примером таких ножей могут служить кинжалы и стилеты. Например знаменитый кинжал британских коммандос FS или популярный во время вьетнамской войны "Маrк II" фирмы "Gerber".

Пуш-даггер.

Впрочем, есть ножи, направленные на укол, но вполне подходящие для самообороны. Это так называемые кулачные кинжалы "пуш-даггер". Вся фишка в том, что их рукоять расположена перпендикулярно к клинку. Берется такое устройство "кастетным" хватом, так, чтобы клинок выступал из сжатого кулака между средним и безымянным пальцами. Оружие это обычно небольшого размера и скрытого ношения. Массово в обиход оно вошло во времена Дикого Запада в Америке и пользовалось особой популярностью, к примеру, у карточных шулеров. И сегодня пуш-даггерам отдают дань многие производители. Как зарубежные, так и отечественные.

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