Русский кистень и боевые нунчаки из Китая

17.04.2017

Текст: Евгений ЛАНКИН

Жители солнечного Китая всегда были горазды придумывать различные приспособы, назначение которых сводилось к простой и однозначной функции - калечить и убивать. Будете смеяться, но ни коммунизм, ни экономический кризис так и не успокоил этих парней. Они до сих пор продолжают клепать дешевые и забавные предметы самообороны и холодное травматическое оружие. И вот вам доказательства.

Китайское оружие на земле русской

Вон те домики - это уже Китай.

Буквально на днях я вернулся из небольшого российского городка, расположенного самой границе с Поднебесной. Что меня туда занесло? Просто я там родился и вырос. Но несмотря на то, что официально я пребывал в отпуске и мне полагалось дышать свежим воздухом и ни о чем не думать, первый же поход на рынок пробудил во мне журналистские инстинкты.

Сразу оговорюсь. Маленькие приграничные городки - местность особая, причем не только в географическом отношении. Характерен менталитет местных жителей. Трэша и дикого угара там хватает с избытком. А молодежи порой просто нечем занять себя долгими вечерами. Почти половина моих друзей юности начинает рассказ о своих буднях примерно так: "И тут мы пьяные выходим из ларька, в руках - киянка резиновая, а они...", или так: "Приезжаем мы бухие в деревню, и я выхожу из тачки, собираю ружье и говорю местным - эй, а где здесь Серый живет?". В общем, востребованность оружия самообороны налицо. Каждый вооружается чем придется. И братья из-за реки активно этому способствуют.

Так выглядит простой торговый центр в российской глубинке.

Достаточно было зайти в первый попавшийся торговый центр, где обосновались китайцы, как тут же в разделе сувениров улыбчивый юноша предложил мне наряду с сувенирными катанами и штык-ножами приобрести две замечательные штуки. Когда он выложил их на прилавок, я не знал, смеяться тому, как реализовали китайцы концепцию комбинированного оружия самообороны, или ужасаться, что любой идиот может поджидать меня вечером у подъезда вот с такой штукой за пазухой.

Русский кистень - оружие из Китая

Знакомьтесь - складная гибкая дубинка. Или кистень. Кому как удобнее называть. Кистень представляет собой полую рукоятку, покрытую резиной, чтобы не скользила в ладони. С виду ничего опасного. Но если сделать кистью хлесткое движение, из этой рукоятки вылетают и фиксируются две упругие пружины. Рабочая часть данного устройства увенчана небольшим латунным грузиком. Действует кистень просто - размахиваемся и лупим. За счет гибкого крепления даже небольшой грузик на конце кистени развивает значительную скорость. Это конечно не кнут, но лупит весьма ощутимо.

Плюсы кистени

Кистень - оружие компактное и легкое. А главное - неожиданное для противника. Буквально только что вражина был вне вашей досягаемости. Раз - и стальная плеть кистени бьет его по коленке, локтю или лицу. Причем бьет не слабо. Даже если вы не попадете кистенью точно в цель, стальная пружина тоже сумеет нанести необходимый урон. Причем, для того чтобы на практике использовать кистень как травматическое оружие, каких-то особых боевых навыков не нужно, буквально за несколько часов вы сумеете овладеть основами манипуляции этим предметом. Забавляет и цена кистени - вначале продавец просил 400 рублей, но после недолгого торга скинул цифру до 200.

Минусы кистени

Ну… Как и все произведенное в Китае, травматическое оружие кистень не отличается особым качеством и надежностью. Из нескольких приобретенных "контрольных" экземпляров два уже в первый день испытаний напрочь отказались фиксироваться в разложенном положении. Впрочем, наносить удар такими кистенями было вполне возможно. Но, в любом случае, качество изготовления кистени и безымянный, явно мягкий металл на пружинах и рукоятке доверия к надежности не вызывают.

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