Казачья шашка. Особый русский путь

03.07.2017

Текст: Антон ВЕСЕЛУХИН

О казачьей шашке написано столько, что может сложиться впечатление, что сказано уже все. Тем не менее, это простое по устройству и применению оружие до сих пор окружено таким количеством мифов, что в этом плане с ней могут поспорить лишь сказки про японские катаны. Поэтому в данном материале, я не буду повторять расхожих легенд и официальной истории. Зато вместе с вами постараюсь докопаться до того, что же представляла собой казачья шашка, и каково было ее реальное место в комплексе российского вооружения.

Казачья шашка. Кто такие казаки

Казаки времен запорожской анархии. Никаких казачьих шашек, справлялись саблями и ружьями.

Мифы о казачьей шашке родились в прямой связи с теми, кто ею пользовался. Многие до сих пор уверены, что родилось это оружие в среде казаков. Что там же развивались и совершенствовались как сама конструкция, так и способы обращения с этим оружием. И круче да сноровистее рубак, чем сами казаки никогда не было. Давайте разберемся со всем этим по порядку. Сами казаки как социальное и политическое явление возникли на пограничных территориях. По сути, они являлись классическими анархистскими формированиями, такими же как, к примеру, карибские пиратские кланы. То есть ни о какой государственности или национальной принадлежности члены войска казачьего не задумывались, а жили разбоем и набегами.

Самое забавное (и тут снова удар по национальной русской самостийности), что основой формирования оружейного комплекса казаков стали не российские и даже не польские образцы. Основным культурным источником тут являлась Турция и степь. Судите сами - легкие конные отряды, вислые усы, разноцветные шаровары, чубы, круглые щиты да кривые сабли. Аналогов в европейском и в российском жизненном укладе этому нет. Зато на Ближнем Востоке аналогов масса.

Казаки совершали налеты и нанимались за деньги в ряды других армий. Патрулировали границы (тоже как наемники), да периодически устраивали бунты, оказывая поддержку таким неоднозначным персонажам, как Разин и Пугачев. Поэтому в 1775 году русские войска окружили и уничтожили Запорожскую сечь, а вместе с этим и саму казачью анархию. Вместо этого дали возможность казакам поступать на службу в регулярные драгунские и гусарские полки. А впоследствии для охраны границ и резерва легкой кавалерии казаки были сформированы заново и искусственно правительственным указом. Так они и вошли в историю российской кавалерии.

Казачья шашка. Чем были вооружены казаки

Казаки времен армейской кавалерии. На боках уже те самые казачьи шашки азиатского типа.

Конечно же, по началу никакими шашками поначалу в казачьем арсенале и не пахло. А были вооружены они, как и кавалерия потенциальных противников - русских, турок и поляков - обычными саблями. Причем, совершенно вольных образцов, зачастую формируя арсенал за счет военной добычи. Благо образцы вооружения были весьма сходны. Ситуация немногим изменилась, после того, как казаки из вольных вооруженных бандформирований превратились в армейскую конницу. Несмотря на то, что были сделаны попытки хоть как-то унифицировать вооружение, в казачьем стане в данном вопросе бардак царил вплоть до конца XIX века. Так еще в приказе от 1871 года значилось лишь весьма размытое уточнение на это счет: "кинжал должен быть азиатский с произвольною оправою…шашка азиатского образца с произвольною отделкою".

Казачьи шашки кавказского типа - прародителницы всего оружейного семейства.

Но тут мы немного забежали вперед. Откуда таки появилась эта шашка, в то время когда все остальная кавалерия страны была вооружена на европейский манер саблями и палашами с корзинчатым эфесом? И почему именно у казаков? Шашка, берущая свое начало от большого ножа, была заимствована казаками на Кавказе и уже через них распространилась и в русской армии и даже в Средней Азии. Изначально кавказский вариант был второстепенным оружием при сабле. Поэтому и носили его почти под мышкой левой руки, да еще и с подвесом лезвием вверх. В последствии с распространением огнестрельного оружия необходимость в полноценной сабле отпала (да и где в горах ходить в массовую конную атаку). Зато шашка вышла на первое место и оказалась настолько удобной, что на нее обратили внимания противники - русская кавалерия.

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