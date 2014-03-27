Родом из будущего. Гражданское фантастическое оружие

24.04.2017

Текст: Евгений ЛАНКИН

Говоря об оружии необычном и фантастическом, чаще всего имеют в виду различные убойные "пушки" вроде плазменных дезинтеграторов или ручных пулеметов Гатлинга. Максимум оригинальности - лазерные мечи джедаев и ситхов из "Звездных войн".

Но все это либо оружие военное (уж простите, но если бластеры используются гражданским населением, то что-то очень не так с этим миром), либо настолько фантастическое, что о его появлении на свет в ближайшие десятилетия вряд ли стоит говорить всерьез. Однако, встречаются в фантастике предметы, к появлению которых в арсенале уличного бойца мы уже готовы, по крайней мере, технологически. Вот о них и пойдет речь. Конечно невозможно в одной статье описать все выдумки писателей и сценаристов, рассмотрим лишь основные тенденции.

Вперед в прошлое

"На полу комнаты, скрестив ноги, сидел человек в черном одеянии. Перед ним на расстеленном белоснежном шелке в определенном порядке лежало сверхмощное боевое снаряжение убийцы - исполнителя воли братства… трехчастные нунчаки, чьи металлические части скрепляли две короткие цепочки, девяностомиллиметровый "магнум" в футляре, где хранились также новые обоймы и удлиненный ствол, установка переменного лазера и плоская коробка с шестью метательными ножами… Человек, расположившийся на полу, полировал длинный двуручный меч" (Мик Фаррен "Нейрокошмар").

Как ни странно, зачастую авторы фантастических произведений в качестве оружия вручают главным героям и злодеям не новейшие технологические разработки вроде импульсных высокочастотных генераторов, а наоборот - старые, проверенные временем клинки. Конечно, читателя или зрителя сложно удивить чем-то привычным вроде кухонного ножа или простого европейского меча. Поэтому в ход обычно идет экзотика. Так, Фрэнк Герберт в своем культовом произведении "Дюна" вручил персонажам крисы - малайские разновидности больших кинжалов или маленьких мечей, обладающие "пистолетной" рукояткой и характерным волнистым лезвием. Правда, сделаны они были с учетом "местной специфики" из зубов огромных песчаных червей.

Уильям Гибсон в последней книге "трилогии моста" "Все вечеринки завтрашнего дня" снабдил каждого из трех значимых персонажей особенным ножом. У девушки из гетто это был кинжал, выкованный из мотоциклетной цепи, у бывшего полицейского - "выкидуха" с керамическим клинком, а у наемного убийцы - японский айкиучи с серебряной рукояткой. У этих ножей был свой собственный характер, отвечающий характеру владельцев, и их история складывалась в особую сюжетную линию.

Но самыми популярными разновидностями оружия у фантастов является оружие японское. Это и разновидности нунчак и зловещие сюрикены. Но главное - клинки. Ими вооружены якудза в фильме "Джонни-мнемоник", и правительственный агент в фильме "Миссия "Серенити"", и главный герой-хакер в "Лавине" Стивенсона. Да и те же джедаи держат в руках вариации на тему катаны. Это только то, что вспоминается навскидку.

Новое в старом

"- Но вы говорили, там был металлоискатель. - Не помогло. Он пользуется стеклянными ножами. Затачивает кусок стекла. Самые острые клинки на свете." "- На подводной лодке, знаешь ли, жидкостям некуда стекать. Выжившие утверждали, будто на подлодке все было по колено в крови. Ворон убил всех" (Нил Стивенсон "Лавина").

Есть и другой подход. Он заключается в том, чтобы к старым формам оружия подобрать нестандартные (не обязательно самые новые) материалы. Так, тот же нож можно "изготовить" из стекла, сверхтвердого пластика или легированного вольфрама. Клинок, конечно, не перестает быть клинком, но приобретает особые свойства - строгает сталь, пронзает камень и не разрушается, даже попав в эпицентр ядерного взрыва.

Иногда авторы прибегают и к более плотному слиянию традиций и технологии. В этом плане примечательны так называемые "атомарные мечи", описанные Сергеем Лукьяненко в книге "Лорд с планеты Земля". Лезвия этих устройств толщиной всего лишь атом (отсюда собственно и название). Понятное дело, они с легкостью справляются с любыми преградами. Правда, тупиться такие мечи должны уже от простого размахивания в воздухе. Тут автор сделал небольшой шажок в сторону реальности - предусмотрел некий механизм энергетической заточки лезвия, который частенько нужно пускать вход. Но так как меч, таким образом, стремительно стачивается, хватает клинка от силы на два-три поединка.

Еще одно направление авторской фантазии - реверанс в сторону необычных форм оружия. Оно и понятно, раз описываемые фантастические миры изрядно отличаются от нашего, то и культура их обитателей будет, мягко говоря, несколько иной. В том числе и культура оружия. Вот тут зачастую авторам изменяет чувство меры, и на свет появляются дикие монстры, которые в руках (или что там у них) могут сжимать разве что разумные амебы. Единственным, на мой взгляд, удачным образчиком подобного рода стали ножи из фильма "Хроники Риддика".

Всегда под рукой

"Тут этот смешной кончик пальца, тяжелый как свинец, описывает дугу, как в цирковом фокусе, и невидимая нить, соединяющая его с ладонью убийцы, проходит сбоку через череп Ральфи, немного выше бровей, как хлыст огибает все тело и опускается, рассекая грушевидное туловище по диагонали от плеча через грудную клетку. Разрез настолько тонкий, что кровь не брызнула до тех пор, пока не дали осечку синапсы и первые судороги не подчинили тело гравитации. Окутанный розовым облаком, Ральфи развалился на части. Три куска плоти покатились по булыжной мостовой" (Уильям Гибсон "Джонни-мнемоник").

И, конечно же, особый класс - оружие встроенное. Нам уже сегодня обещают скорое торжество нанотехнологий. И они, скорее всего, найдут свое применение и в оружейной сфере. А в фантастических произведениях уже нашли. Оружие, встроенное в тело, невозможно случайно забыть дома. Оно неожиданно для врагов появляется из ниоткуда. Оно - продолжение самого бойца. Немало плюсов, да еще каких. Главные проблемы - необходимость сложнейших хирургических операций, совместимость с организмом и (в случае стрельбы) периодическая подзарядка.

Но фантасты находят выход. Так одному из персонажей фильма-комикса "Люди X" - Росомахе - удалось пережить трансплантацию лезвий в руку за счет особых свойств мутировавшего организма. Главной героине кинокартины "Ультрафиолет" прятать мечь в предплечье было еще проще - она была вампиром. А Молли из гибсоновской "трилогии нейроманта" для того чтобы оснастить свои пальцы короткими и острыми лезвиями, пришлось отправиться в грязные киберпритоны Японии.

В ближайшем магазине

Как ни странно, многие оружейные разработки фантастов уже нашли свое применение. Так, снова в моду вошли катаны и другие японские клинковые приспособления. Все больше людей обучается кендо и иайдзюцу, а стало быть спрос на кривые мечи будет расти. И уже многие производители, как крупные фирмы, так и кузнецы-одиночки, ищут новые подходы к изготовлению клинков, новые материалы и упрощенную фурнитуру.

Американская компания Cold Steel выпустила целую линейку ножей из ударопрочного пластика, армированного стекловолокном. Не отстают и производители обычных стальных клинков. Так, компания "Microtech" прославилась высокотехнологичными моделями складных ножей с фронтальным выбросом клинка. Глядя на них и понимая, насколько точной должна быть подгонка деталей, понимаешь - будущее уже наступило.

Но футуристическое оружие можно найти не только в специализированных оружейных лавках. На днях посетив магазин альпинистского снаряжения, я с удивлением обнаружил там чудесные перчатки Ice Wall фирмы "Lowe alpine". Изготовленные из синтетической ткани, они прикрывали костяшки кулака твердыми карбоновыми вставками. Такой вот кастетный привет из будущего.

Технологии развиваются. И постепенно они будут проникать в мир гражданского оружия. Конечно, отдельные придуманные фантастами виды скорее всего так и останутся на бумаге, но кто знает, может уже завтра оружейники, вдохновленные очередным опусом, создадут вещи, сегодня кажущиеся всего лишь выдумкой.