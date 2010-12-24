Дуэль. Последний довод шпаги

09.01.2017

Текст Сергей ШАДОВ

Дуэль в том или ином виде была актуальным средством выяснения отношений у мужчин аристократического сословия в течение нескольких сотен лет. Мало того, само искусство фехтования на рапирах и шпагах дошло до наших дней во многом благодаря именно дуэльной практике. Те приемы обращения с клинком, которые демонстрируют спортсмены, являются наследниками не боевых, а именно дуэльных систем. Но каким же было в действительности "фехтование чести"? И в каком виде дошло до нас?

Дуэль. Новое бешенство

Дуэль как поединок чести берет свое начало в эпохе Возрождения.

Несмотря на то, что многие исследователи находят корни традиции вооруженного выяснения отношений еще в раннем Средневековье (в практике кельтских и германских поединков), на самом деле дуэли появились гораздо позже. А именно в эпоху Возрождения. Повсеместно распространенные до этого (а в старой доброй Англии продержавшиеся до XIX века) судебные поединки или рыцарские турниры имеют с дуэлью лишь внешнее сходство. Первые являлись одним из способов разрешения конфликта в рамках официальной судебной системы. Вторые - способом проверки и шлифовки боевых навыков тяжеловооруженного элитного воина. Дуэль же всегда являлась внесудебным, а зачастую и незаконным способом решения конфликтов. И здесь никто не учился - до того как появились поздние кодексы, схватка являлась по сути беспощадной резней.

Первые трактаты, где были скрупулезно кодифицированы правила поединков, общая церемония, и даже степени нанесенной обиды появились в Италии.

Кто же придумал дуэль как таковую? Почти все исследователи сходятся во мнении - итальянцы. Во времена Возрождения имена эта нация оказалась "впереди планеты всей". Именно в Риме, Венеции и Неаполе впервые выкристаллизовался новый человек, с новыми представлениями о чести и способах ее защиты. В Италии же появились и первые трактаты, где были скрупулезно кодифицированы правила поединков, общая церемония и даже степени нанесенной обиды. Впоследствии новые веяния быстро распространились среди европейского дворянства, и волна дуэлей захлестнула мир. Кровавое безумие прекратило собирать свой урожай лишь когда зазвучали выстрелы Первой мировой. Человечеству достаточно было насилия на войне.

Дуэль. Тяжелая рапира и горячая кровь

Тяжелая рапира и дага - стандартное оружие дуэли. Современные реплики.

Ну а теперь перейдем непосредственно к дуэльному фехтованию. Многим поборникам "настоящего боевого" оно сегодня представляется безопасным и ритуализированным действием. И действительно, многие фильмы донесли до нас образ напомаженных хлыщей, аккуратно тыкающих друг в друга тонкими шпаженками. И не дай бог, чтобы парик покосился. На самом деле все было совсем по-другому. Основным оружием дуэлянтов долгое время оставалась тяжелая рапира на пару с дагой. Кроме того, по регламенту бойцы должны были сражаться без использования каких-либо доспехов. Причем место проведения схватки никак не регламентировалось - под ногами мог оказаться и скользкий булыжник мостовой, и грязь размокшего от дождя луга, и каменистый склон. То есть опасность была не меньшей, чем на поле боя.

А вот так на дуэлях сражались. Рисунок из трактата Сальваторе Фабриса, конец XVI века.

Но и это еще не все. Дуэли тех лет редко проходили один на один. В общую бойню всегда вступали секунданты. Причем, прикончив своего противника, дуэлянт не считал зазорным оказать посильную помощь товарищу. Результатом всегда была кровавая баня. Ярким примером тому служит знаменитая "дуэль миньонов", произошедшая в 1578 году во Франции между фаворитами короля Генриха III и герцога де Гиза. Каждый из дуэлянтов привел с собой по два секунданта, которые тут же обнажили свои клинки. Результат: три холодных трупа, два тяжелораненых и один оцарапанный. В общем, дуэль в те времена была занятием опасным и требовала отличной фехтовальной подготовки. В том числе и умения работать против группы нападающих. Большинство трактатов тех времен описывали именно дуэльные формы. Но так как они разительно отличаются от более поздних книг, то многие сегодня, не задумываясь, причисляют их к боевым.

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