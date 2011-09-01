Вы жжоте, или Техника разведения костра

11.09.2017

Текст: Константин РАДОСТЕВ

Вы ухмыляетесь и потираете руки. В рюкзаке у вас два коробка спичек, вязанка дров, в багажнике лежит связанная Жанна Д’Арк, а в карман засунута копия статьи с Тop4man, в которой изложена техника разведения костра.

Естественные методы разведения костра

Сегодня пытливыми умами придумана куча девайсов для согрева: начиная от спальных мешков из гагачьего пуха и заканчивая гиперутепляющими материалами. Загвоздка здесь лишь в том, что тепло человек может получить только от своего организма, от того количества калорий, которое организм получил с пищей. Конечно, можно обогреться и около какого-нибудь портативного инфракрасного излучателя. Однако даже самый экономичный все равно будет "съедать" кислород в палатке, а недостаток кислорода для уставшего организма чреват серьезными последствиями, тем более в условиях высоких широт, мороза и ветра.

Спички детям не игрушка

Итак, поговорим про разведение костра. Каждый уважающий себя охотник должен иметь в кармане спички, надежно упакованные и запаянные в полиэтилен. Немного спичек вместе с теркой спрячьте в пластмассовый стаканчик из-под валидола (позаимствуйте у того, кто страдает от болезней сердца). Крышечку, чтобы случаем не отскочила, укрепите кусочком лейкопластыря. Неплохо иметь специальные "охотничьи" спички. Они горят долго, словно бенгальский огонь, и помогут охотнику без особых усилий разжечь костер и в дождь, и в мороз, и даже при очень сильном ветре. Если все это хранится в надежно застегнутом кармашке да поближе к телу, то вам, поверьте, не страшно даже купание в осенней или зимней реке.

На растопку

Далее - для разведения костра вам необходима растопка. Не стоит особенно напрягаться, настругивая мелких щепочек в виде елочки на сухой палочке. Это долгое занятие, а разведение костра нужно проводить быстро. Наилучшей растопкой в любое время года и в любую погоду являются щепки от старого смолистого соснового пня. Лучшие из них - на старых гарях. Кстати, из этих сосновых пней, наколотых на мелкие полешки, гонят смолу для осмаливания деревянных лодок. Если есть возможность, стоит заготовить достаточное количество смолевых щепок про запас.

Далее - для разведения костра вам необходима растопка - например, щепки от смолистого соснового пня.

Почти так же хороша для разведения костра береста, лучше со стоящего или недавно срубленного дерева. Ее тоже можно запасти с запасом. Береста с упавшей или сгнившей березы, конечно, сгодится, но загорается она гораздо хуже. Всегда сухая растопка найдется в глубине кроны какого-нибудь большого хвойного дерева, около самого ствола. Обычно это ель или кедр. Там даже в дождь есть сухие тонкие веточки, к тому же довольно смолистые.

Разведение костра в мороз

Разведение костра особенно осложняется в сильный мороз. Щепки загораются медленно, потому что застыли и им требуется определенное время, чтобы нагреться. Даже спичка иногда не может разгореться, если коробок держать в наружном кармане, а не около тела. Вот тут-то и пригодится растопка из горелого соснового пня - она загорается мгновенно в любой мороз. И еще - никогда не раздувайте занявшееся пламя своим собственным дыханием. Лучше для этого использовать кусок бересты, картонку или любой плоский предмет, крышку от чайника или кастрюли, помахивая ею около земли перед угольями.

Дневной костер

Дневной костер делают, чтобы, например, вскипятить чай или приготовить еду. Здесь все просто: если снег не очень глубок, разгребите его до земли, иначе костер уйдет в него и будет тлеть, а не гореть. Однако в северной тайге, где снега в метр, а то и более, пока докопаешься до земли, никакого чая уже и не захочется.

Поэтому надо утоптать лыжами площадку длиной в лыжу, а шириной примерно в метр. Срубите по соседству несколько осин или каких-нибудь других лиственных деревьев, порубите их на жердочки длиной метра по полтора и уложите так, чтобы получился настил. На нем разведите костер, а потом воткните шест в сугроб и подвесьте на него чайник или котелок.

Ночной костер

Ну и пару слов про разведение ночного костра. От того, как будет гореть этот костер, зависит ваш отдых во время долгой зимней ночи. Вариантов здесь несколько - начинают обычно с нодьи, костра уральских охотников, хотя делать ее довольно долго. Можно также развести сибирский или алтайский горный костер.

Вариантов разведения ночного костра много - от уральской нодьи до алтайского горного костра.

Маленькая хитрость: сибирские охотники иногда подкладывают под себя оленью шкурку, когда ночуют у костра. Она совершенно не пропускает холода - волос толст и плотен. Сегодня ее вполне может заменить пенополиуретановый коврик, который свернутым в рулончик таскают с собой туристы. На нем действительно можно спать на снегу, не рискуя заработать радикулит или чего похуже.

Самый простой способ разведения костра

Конечно, каждую ночь разводить новый костер трудно. На это уходит никак не менее двух часов, к тому же все надо делать при свете. Однако сам костер примитивен. Два бревна лежат рядом на земле, вплотную друг к другу, а третье - на них сверху. Костер горит открытым пламенем и очень жарок. Когда пламя поутихнет, он начинает жарко тлеть. На разведение такого костра уходит минимум времени - кинул три бревна друг на друга, поджег их - и вперед, грейся. Правда, за ночь пламя приходится "подкармливать".



Для ночлежного костра годится любое сухое дерево, которое не стреляет искрами (как показывает практика, больше всего искр дает пихта).