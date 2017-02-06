Зубами щелк, или Привада на волка

06.02.2017

Текст: Леонид МОРОЗОВ

Как известно, волк был изображен на белорусский купюрах в пять рублей 1992 года выпуска. Для вящей достоверности следовало бы пририсовать на ассигнациях приваду, чтобы деньги приятно было держать в руках настоящим охотникам.

Мясная лавка

Стайная охота дает волку преимущества, но, чтобы накормить дюжину зверей, нужно много мяса, поэтому подозрительные привады волчья стая оставляет без внимания. Чем крупнее привада, тем она привлекательнее для волков. Поскольку волк зимой вынужден питаться в значительной мере падалью, находимой возле ферм и населенных пунктов, класть приваду в широком круге деревень и дорог выгодно, однако она должна располагаться не ближе 500 метров от проезжей дороги, чтобы зверь не нервничал. В то же время многие волчатники предпочитают класть приваду подальше от дорог, в редколесье и даже в лесу. При этом выбирают поляну или вырубку. Проходящие невдалеке заброшенные и летние дороги способствуют делу. Так же как и ручьи, возле которых можно встретить волчьи переходы.

Привада своими руками

В простейшем виде привада представляет собой груду корма или тушу животного, брошенного на землю или снег. Это самый нетрудоемкий вариант. К сожалению, открытая привада имеет ряд недостатков. Во-первых, нельзя регулировать доступ животных, замедлять скорость поедания и растаскивания корма, оберегать его от загаживания птицами. Во-вторых, под воздействием ветра и мороза мясо сохнет, теряет запах и привлекательность. В-третьих, трудно предугадать, с какой стороны приблизится зверь, и найти место для капкана, чтобы он попал в него наверняка. Кроме того, открытую приваду звери берут более осторожно, чем закрытую.

1. Схема устройства полузакрытой привады.

2. Источник постоянного запаха: А - мясные или рыбные отходы, В - утеплитель из соломы или сена, В и В1 - настилы из жердей, Г - труба для выхода газов с вынимающимся кляпом.

3. Варианты расположения привады при установке капканов в воду.

4. Схема "букетной" установки капканов на тропе волчьей стаи, идущей к приваде.

Чтобы продлить действие привады, землю сверху утрамбовывают, а с наступлением морозов поливают водой. Можно и полностью закапывать приваду в землю. В первом случае - чтобы создать мощный постоянный источник привлекающего запаха, роют яму глубиной около двух метров. На дно кладут туши павших животных. Над ними на высоте одного метра от дна ямы сооружают деревянный потолок из жердей, оставляя продых, в который втыкают трубу в виде пустотелой валежины или короба, сбитого из четырех или трех досок. Конец трубы затыкают соломенным жгутом. Потолок утепляют соломой или сеном. Подведя слой утеплителя до поверхности земли, укрывают яму решеткой из жердей, а сверху засыпают землей. В получившемся хранилище сохраняется тепло, мясо разлагается с выделением зловонных газов. С началом охоты вынимают кляп из трубы, чтобы запах разносился ветром по всей округе, привлекая зверей к погребу. Недалеко от последнего кладут вторую тушу, которая идет на прикорм приходящих зверей. Содержимое ямы периодически помешивают через отверстие шестом с перекладиной, благодаря чему выходящий запах усиливается.

В зимний период

Если вы кладете приваду зимой, нужно со всех сторон завалить ее снегом и утоптать его. Но значительную часть туши следует оставить открытой, чтобы звери и птицы могли видеть поживу. Уплотненный снег смерзнется, затвердеет, и разгрести его станет непросто. В результате привада будет медленнее поедаться зверями и птицами. По мере поедания приманку добавляют.

Кладут приваду с началом осенних морозов, в первые дни или в середине октября. Медлить нельзя: осенью волчьи выводки трогаются с гнезда и идут на разведку, разыскивая себе пропитание. Чтобы стянуть волков с большого расстояния к огромной приваде, в старое время охотники использовали такой прием: от привады до того места, где волки держались, раскладывали мясо так, чтобы с одной кучки было видно другую. Днем на каждой из этих кучек сидели вороны, и по ним волки примечали прикорм. Двигаясь от одной кучки к другой, волки приходили к большой приваде за 20-30 километров.

Столовая для волка





Иногда волки обходят приваду из-под ветра, чтобы прихватить запах, а при безветрии или переменном ветре нередко обходят кругом. Иногда к приваде идет один волк-разведчик, и только потом подходят остальные. Приход волков на приваду более вероятен в пасмурную погоду, особенно в снег и метель.

Если на месте старой добычи, от которой остался только череп, охотник положит новую приманку, волки берут ее гораздо смелее, чем такую же, но в новом месте. Делают и по-другому: найдя оставшуюся часть не съеденного волками лося, охотники кладут ее в яму и заваливают валежником, а с приходом зимы добавляют мяса, которое волки тоже считают своим и берут не опасаясь.

Некоторые охотники огораживают приваду изгородью, оставляя в ней три-четыре прохода, в которые потом ставят капканы или петли. Чем меньше площадь огороженного участка, тем более осторожны волки при входе внутрь изгороди. лучше всего выкладывать приваду регулярно в центре огороженного участка размером в двадцать соток.

