Водяная собака в деле, или Охота с пуделем

26.06.2017

Текст: Леонид МОРОЗОВ

Пуделям место не только в цирке и в рассказе Куприна. Мало кто знает, что эти миниатюрные собачки по натуре своей являются самыми беспощадными и охочими до запаха свежей крови охотниками. Ну может, конечно, не такими уж и охочими, но ходить с ними на водоплавающую дичь - одно удовольствие.

Пудель - охотничья собака

Большой (он же королевский пудель, он же стандартный) пудель относится, пожалуй, к одной из самых известных пород мира. Примечателен тот факт, что раньше пудели были рабочими собаками и, в частности, активно использовались для охоты на пернатую дичь, особенно на водоплавающих. Густая кудрявая шесть надежно защищала собаку от переохлаждения при работе в холодной воде, а хорошее чутье и природная сообразительность делали пуделя незаменимым помощником охотника.

Впрочем, судя по старинным иллюстрациям, в то время была более распространенной шнуровая форма, столь же редкая теперь. Считается, что знаменитая стрижка "под льва" весьма функциональна для работы собаки в воде. Собственно, современное название пудель получил на рубеже XIX века (от немецкого слова pudeln - "плескаться в ванной"), а ранее назывался "водяной собакой".

Подводное плавание

Совершенствование охотничьего оружия привело к тому, что охота стала не только средством добывания пищи, но и спортивным развлечением. Это обстоятельство, по-видимому, обусловило необходимость в собаке, способной подолгу работать в воде, разыскивая в зарослях болотной растительности уток, выпугивать их под выстрел, а затем находить и приносить охотнику. Очевидно, что пудель, одна из вполне сложившихся к тому времени пород, пришелся как нельзя кстати.

На пересеченной местности

Манера работы пуделя в поле напоминает спаниеля, но все проходит немного медленнее. Неспешный стиль работы определяет их редкую выносливость. Пудели наиболее хороши и полезны в тяжелых угодьях. Заросшие типичной болотной растительностью (манник, рогоз, тростник, телорез и т. п.) мелководья старых водохранилищ с низкой плотностью дичи, заброшенные зарастающие кустарником поля и выгоны, заболоченные кочкарники, - одним словом, те места, где охотиться без собаки утомительно и малопродуктивно - оказались вполне пригодными для работы пуделя угодьями. Стоит отметить, что площади таких охотничьих "полигонов" все возрастают.

Прирожденный охотник

Немалая практика охоты с пуделем в таких угодьях (заросшие мелководья водохранилищ) показала пригодность этих собак для нее. Они прекрасно и подолгу плавают. Жесткая кудрявая "непромокаемая" до конца шерсть неплохо защищает от холодной воды. Неспешная размеренная манера работы позволяет подолгу не прекращать охоту. Довольно большие размеры делают собаку более заметной в зарослях, а высокие ноги и относительно небольшой вес (около 20 кг) позволяют пробираться вброд по заболоченным мелководьям. Верное нижнее чутье и редкая сообразительность пуделя помогают выставить под выстрел уток из, казалось бы, безнадежных крепей. Ну и самое главное - он легко отыщет трофей и доставит его по назначению.

Пудели весьма настойчивы в поиске подранка, и поиски эти, как правило, успешны. Поиск у пуделей в таких угодьях, нужно заметить, довольно медленный и неширокий. Лучше всего, когда работающая собака хотя бы время от времени видит хозяина (что при работе в густой водной растительности проблематично) или хотя бы знает о его присутствии (например, слышит поскрипывание уключин).

Выбор очевиден

Таким образом, большой пудель вполне может использоваться для охоты на птицу. Стихия пуделя - утиная охота в заболоченных зарастающих труднопроходимых угодьях, где он должен проявлять свои способности в полной мере: хорошее чутье, выносливость, сообразительность, настойчивость, склонность к подаче. Полезен он и в качестве подружейной собаки при охоте на полевую дичь (тетерева, коростеля, перепела). Принимая во внимание спокойный характер, нетребовательность к условиям содержания и кормления, наконец, отсутствие шерсти в квартире (пудели практически не линяют), а также необычайно спокойный характер, большой пудель вполне заслуживает более широкого распространения в охотничьей среде.