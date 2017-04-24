Утиные истории. Охота на уток с подсадными

24.04.2017

Текст: Леонид МОРОЗОВ

Если вы сомневаетесь, какой способ борьбы с весенней хандрой лучше - антидепрессанты или охота на утку с подсадной - смело выбирайте второе. Ведь охота разрешена, легко доступна и главное - совершенно безвредна. Для вас, а не для уток.

Где охотиться на уток?

Многие считают охоту на уток с подсадной несложной. Это, может быть, и так, но без хорошего знания матчасти здесь никуда. Вы должны располагать хоят бы какой-то информацией об угодьях, где происходит охота, и уметь выбрать для охоты участок, где соберутся утки. Для справки: весной водоплавающая дичь собирается в заболоченных угодьях, таежных болотах и долинах рек, затопленных водой. Для охоты на уток идеальны участки поймы, с отдельными незатопленными островками, на которых растет кустарник. Сюда утки прилетают особенно охотно.

Рай в шалаше

Во время охоты на уток вам нужен шалаш, который был бы непроницаемым и сливался с окружающей местностью.

Находясь на пойменных лугах весной, будьте осторожны и следите за уровнем воды. Если есть угроза, что ваш остров может пойти ко дну, лучше выберите другое, более безопасное место и надежно привяжите к дереву свою лодку. Не забудьте также построить шалаш или скрадок. Но не путайте одно с другим. Шалаш - это закрытое со всех сторон помещение с отверстиями в стенках для стрельбы. А скрадок - просто место для охоты на уток, с открытым верхом для стрельбы дичи на лету.

Во время весенней охоты на уток вам нужен такой шалаш, который был бы глухим, непроницаемым и сливался с окружающей местностью. Для этого напригодится чехол защитного цвета, в форме миниатюрного чума с отверстиями в стенках для наблюдения за водоемом и стрельбы. Размер в диаметре - 180-190 сантиметров, высота - 130-140 сантиметров.

После этого воткните в землю восемь-десять прутьев, свяжите их вершины и накройте чехлом. Если вся конструкция ьудет хорошо держаться, можете замаскировать ее находящимися поблизости растениями.

Если возле водоема или болота находится хвойный лес, построить шалаш проще: можно выбрать раскидистую ель и засесть под ней. Если лес лиственный и можно шагах в двадцати от него есть водоем, шалаш нужно возвести здесь - он будет хорошо сливаться с окружающими кустами и не отпугнет уток.

Команда "Окопаться!"

Во время осенней охоты на уток скрадок приходится делать на открытом берегу.

В южных степных областях утки выбирают открытые водоемы, по берегам которых нет кустов. ЧТобы во время охоты на уток соорудить себе укрытие, выкопайте яму диаметром около метра и глубиной до 80 сантиметров. С одной стороны оставьте уступ, на котором можно сидеть, а внутрь постелите сухую траву или солому. Выбранную землю разложите по краям (в нее удобно втыкать растения для маскировки).

Во время осенней охоты на уток скрадок приходится делать на открытом берегу. Если берег каменистый, хороший скрадок можно выложить из камней и замаскировать сухим бурьяном. Делайте так: слегка углубите яму лопатой, сделайте вокруг нее из хвороста, или соломы бруствер и залепите его мокрым песком, смешанным с илом. Замаскируйте яму растениями, чтобы утки, делающие облет, не заметили вас. Во всех случаях при постройке шалаша или скрадка используйте тот материал, который имеется под рукой и по цвету похож на окружающую местность.