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Не бей копытом. Охота на кабана


04.09.2017
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Текст: Леонид МОРОЗОВ

"Разъяренный кабан ворвался в детский сад: пять человек ранены". Чтобы такие сводки новостей не мелькали в газетах, берите наперевес старенькое ружьишко и отправляйтесь отстреливать несущих зло животных.

Во время охоты на кабана, можно не только запастись питательным мясом и износостойкой шкурой, но еще получить океан эмоций. Вот несколько способов, как добыть зверя-отморозка.

Охота на кабана из засидок

Охота на кабана из засидок

Охотиться нужно осенью, когда кабаны начинают активно кормиться на полях, где зреют важные сельскохозяйственные культуры. Главное в охоте на кабана - найти хорошее укрытие и правильно определить направление ветра (он должен дуть от кормового поля в сторону засидки, а не наоборот).

Главное в охоте на кабана - найти хорошее укрытие и правильно определить направление ветра.

Укрытие обычно делают у кромки поля, на возвышенности. чтобы удобнее было наблюдать за кабанами. Стрельба должна вестись на открытом пространстве - не стреляйте в сторону опушки: ночью в лесу зверей трудно разглядеть. Можно построить шалаш и на земле, но тогда разглядеть кабана будет еще труднее, к тому же он сможет легко вас учуять. Укрытие занимайте за полтора часа до прихода кабанов, чтобы запах ваших следов успел улетучиться. Приближающееся стадо вы легко услышите издалека (хруст валежника, топот, повизгивание поросят). Запомните - матерый кабан-секач всегда выходит последним - обычно он очень осторожен, тем не менее подходит к стрелку на 10-15 шагов.

Охота на кабана с вышки

Почти то же самое, что и охота на кабана из засидки, только удобнее - вышка уже построена за вас, кабанов легче разглядеть: они будут топтаться в 15-20 метрах от вашего укрытия. Но есть и свои сложности: стрелять с вышки непросто. Лучше целиться по направлению -  на фоне снега кабаны довольно хорошо просматриваются.

Охота на кабана с собакой

Долгое время для охоты на кабана использовались лайки и гончие.

Охота на кабана с собаками

Наверное, самый интересный (и эффективный) способ охоты на кабана. Главное - правильно выбрать собаку, чтобы она умела "держать" зверя. Долгое время для охоты на кабана использовались лайки и гончие. Гончие со временем стали охотиться хуже (если их натравить на кабана, то других животных они станут видеть хуже), а лайки используются до сих пор и довольно успешно.

Продолжение на следующей странице.

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      Комментариев к статье "Не бей копытом. Охота на кабана" (10):
Molly
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