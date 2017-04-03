Зимняя рыбалка на балансир. Держать баланс

03.04.2017

Текст: Федор РАКОВ

В отличие от привычных крючков и блесен, балансиры появились в арсенале рыболова относительно недавно - только в 70-х годах XX века. Примерно тогда наши рыбаки обратили внимание на финскую приманку, благодаря которой кому-то удавалось таскать рыбу там, где от мормышек и блесен толку не было. С тех пор зимняя рыбалка на балансир у нас стала весьма неплохой альтернативой блеснению.

Однако остались еще те, для которых зимняя рыбалка на балансир до сих пор остается дисциплиной малознакомой и непонятной, из-за чего, кстати, вполне может быть, вся стоящая рыба достается другим, более опытным в этом плане рыбакам. Так это или нет, можно проверить только одним способом - отправиться ловить рыбу на эту приманку. Для чего стоит разобраться, что представляет собой балансир и что нужно для успешной рыбалки с его помощью.

Зимняя рыбалка на балансир может быть успешнее обычного блеснения.



Что такое балансир

По сути любой балансир представляет собой ту же блесну , только не вертикальной, а горизонтальной направленности. То есть, по виду напоминает рыбку, среагировав на игру которой, подводный хищник не удержится и попробует ее на зуб. А для того, чтобы, попробовав, рыба не смогла вырваться, с обоих концов приманки впаяны два одинарных крючка и крепление для "тройника" на брюхе. Также в хвостовой части присутствует стабилизатор - чтобы снасть во время зимней рыбалки на балансир "играла", как надо.

Виды балансиров

Как и классические блесны, все балансиры делаются разных цветов, форм и размеров. Все они предназначены для разной игры и рассчитаны на различные условия, с которыми приходится сталкивать в рамках одного конкретного водоема . К примеру, та же раскраска приманки зависит от растительности и освещения места, в котором вы собираетесь устраивать зимнюю рыбалку на балансир. Размеры - от того, какое пространство вы собираетесь облавливать и какую именно рыбу ловить.

Размеры балансира выбирают, исходя из габаритов предполагаемого улова.



В том же, что касается разновидностей балансиров, то все они, в общем, делятся на следующие виды, выбираются которые в зависимости от того, какая больше игра во время зимней рыбалки на балансир вам требуется:

Балансиры с треугольным оперением - делятся на приманку с увеличенной головкой и узконосую. Первым балансирам свойственна игра с резким переворачиванием, вторые - делают схожие движения, но по более округлой траектории. Балансиры с кисточкой на хвосте при протягивании вверх уходят в сторону носом вперед - обычно они предназначаются для зимней рыбалки на балансиры, когда рыба , которую вы хотите поймать, небольших размеров, сидит неглубоко, и активной игры с ней не требуется.

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