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Зимняя рыбалка на балансир. Держать баланс


03.04.2017
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Текст: Федор РАКОВ

В отличие от привычных крючков и блесен, балансиры появились в арсенале рыболова относительно недавно - только в 70-х годах XX века. Примерно тогда наши рыбаки обратили внимание на финскую приманку, благодаря которой кому-то удавалось таскать рыбу там, где от мормышек и блесен толку не было. С тех пор зимняя рыбалка на балансир у нас стала весьма неплохой альтернативой блеснению.

Однако остались еще те, для которых зимняя рыбалка на балансир до сих пор остается дисциплиной малознакомой и непонятной, из-за чего, кстати, вполне может быть, вся стоящая рыба достается другим, более опытным в этом плане рыбакам. Так это или нет, можно проверить только одним способом - отправиться ловить рыбу на эту приманку. Для чего стоит разобраться, что представляет собой балансир и что нужно для успешной рыбалки с его помощью.

Зимняя рыбалка на балансир может быть успешнее обычного блеснения

Зимняя рыбалка на балансир может быть успешнее обычного блеснения.

Что такое балансир

По сути любой балансир представляет собой ту же блесну , только не вертикальной, а горизонтальной направленности. То есть, по виду напоминает рыбку, среагировав на игру которой, подводный хищник не удержится и попробует ее на зуб. А для того, чтобы, попробовав, рыба не смогла вырваться, с обоих концов приманки впаяны два одинарных крючка и крепление для "тройника" на брюхе. Также в хвостовой части присутствует стабилизатор - чтобы снасть во время зимней рыбалки на балансир "играла", как надо.

Виды балансиров

Как и классические блесны, все балансиры делаются разных цветов, форм и размеров. Все они предназначены для разной игры и рассчитаны на различные условия, с которыми приходится сталкивать в рамках одного конкретного водоема . К примеру, та же раскраска приманки зависит от растительности и освещения места, в котором вы собираетесь устраивать зимнюю рыбалку на балансир. Размеры - от того, какое пространство вы собираетесь облавливать и какую именно рыбу ловить.

Зимняя рыбалка на балансир

Размеры балансира выбирают, исходя из габаритов предполагаемого улова.

В том же, что касается разновидностей балансиров, то все они, в общем, делятся на следующие виды, выбираются которые в зависимости от того, какая больше игра во время зимней рыбалки на балансир вам требуется:

Балансиры с треугольным оперением - делятся на приманку с увеличенной головкой и узконосую. Первым балансирам свойственна игра с резким переворачиванием, вторые - делают схожие движения, но по более округлой траектории. Балансиры с кисточкой на хвосте при протягивании вверх уходят в сторону носом вперед - обычно они предназначаются для зимней рыбалки на балансиры, когда рыба , которую вы хотите поймать, небольших размеров, сидит неглубоко, и активной игры с ней не требуется.

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