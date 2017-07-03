Не считая собаки. Выбираем лодку для рыбалки

03.07.2017

Текст: Леонид МОРОЗОВ

Слово "лодка" не случайно рифмуется со словом "водка" - без того и другого любая рыбалка пойдет насмарку. Запомните: для комфортной рыбалки, помимо снастей, необходима удобная лодка, в которой с удобством можно разместить все рыболовные снасти.

Самая удобная лодка для рыбалки - плоскодонная. Ее очень просто сделать из обыкновенной лодки среднего размера, на двух веслах, размещенных в уключинах, и рулем. Для этого вам потребуется.

Руль

Он должен быть закреплен на корме и держаться над водой - так, чтобы это не повредило рыбалке и не мешало неподвижности лодки. К носу и корме лодки для рыбалки прикрепляются кольца, на которых висят два якоря, достаточно тяжелые, чтобы держать лодку на одном месте при сильном течении и ветре.

Боковые планки

По бокам лодки для рыбалки приделаны две планки, чтобы поддерживать концы удилищ.





По бортам лодки для рыбалки необходимо приделать две планки - они нужны для того, чтобы поддерживать концы удилищ, положенных на край лодки. Вместо средней скамьи нужно поставить небольшой стол или шкаф с запором. Это очень удобно - за столом вы сможете есть и чинить сломанные снасти, а в шкафу - хранить подручные материалы и живность.

Ящики

Для этой же цели (хранения снастей, приманок и насадок) везде, где можно,лучше оборудовать ящики и затворы. Лучшие места для них: под носом лодки, под кормой (под носовой и кормовой досками) на дне и под двумя скамьями.

Для защиты от летнего солнца на лодке можно постаивть шатер. Дл я этого по краям ее привинтите две медных трубки, в которые войдут два шеста. Свободными концами они сойдутся в угол и образуют основание шатра, на которое вы сможете накинуть какую-нибудь материю.

Садки

В краях лодки для рыбалки имеются полости. По бокам лодки к подводной ее части можно приделать два жестяных ящика-садка с крышками и запорами для живцов. Крышки должны находиться чуть выше уровня воды, чтобы при случайном открывании живцы не уплыли. Ниже поверхности воды проделайте в ящиках отверстия, чтобы вода из них сообщается с внешней водой. Также можно проделать отверстия и для того, чтобы в ящик поступал воздух - тогда вода будет всегда свежей, а рыбу в ящиках, не будет напором воды придавливать к одной из стенок ящика. Время от времени ящики нужно снимать и выкидывать из них мусор.

Такая лодка для рыбалки может стать вашим вторым домом - на ней можно находиться долгое время, переносясь с места на место со всеми снастями, снарядами и припасами для рыбной ловли, всегда имея в запасе свежую наживку и делая остановку в любом понравившемся вам месте.