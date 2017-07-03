Rambler's Top100
Поставить закладку
Карта сайта RSS Читать в Яндекс.Ленте Читать в Google Reader
  Войти       Регистрация      
18+
Мужской журнал Top4Man Екатеринбург

ГлавнаяОхотаСнастиНе считая собаки. Выбираем лодку для рыбалки

Не считая собаки. Выбираем лодку для рыбалки


03.07.2017
Увеличить шрифт
0
Нравится

Текст: Леонид МОРОЗОВ

Слово "лодка" не случайно рифмуется со словом "водка" - без того и другого любая рыбалка пойдет насмарку. Запомните: для комфортной рыбалки, помимо снастей, необходима удобная лодка, в которой с удобством можно разместить все рыболовные снасти.

Самая удобная лодка для рыбалки - плоскодонная. Ее очень просто сделать из обыкновенной лодки среднего размера, на двух веслах, размещенных в уключинах, и рулем. Для этого вам потребуется.

Руль

Он должен быть закреплен на корме и держаться над водой - так, чтобы это не повредило рыбалке и не мешало неподвижности лодки. К носу и корме лодки для рыбалки прикрепляются кольца, на которых висят два якоря, достаточно тяжелые, чтобы держать лодку на одном месте при сильном течении и ветре.

Боковые планки

По бокам лодки для рыбалки приделаны две планки, чтобы поддерживать концы удилищ.

Лодка для рыбалки. Планки по бокам

По бортам лодки для рыбалки необходимо приделать две планки  - они нужны для того, чтобы поддерживать концы удилищ, положенных на край лодки. Вместо средней скамьи нужно поставить небольшой  стол или шкаф с запором. Это очень удобно - за столом вы сможете есть и чинить сломанные снасти, а  в шкафу - хранить подручные материалы и живность.

Ящики

Лодка лоя рыбалки. Ящики в бортах

Для этой же цели (хранения снастей, приманок и насадок) везде, где можно,лучше оборудовать ящики и затворы. Лучшие места для них: под носом лодки, под кормой (под носовой и кормовой досками) на дне и под двумя скамьями.

Для защиты от летнего солнца на лодке можно постаивть шатер. Дл я этого по краям ее привинтите две медных трубки, в которые войдут два шеста. Свободными концами они сойдутся в угол и образуют основание шатра, на которое вы сможете накинуть какую-нибудь материю.

Садки

В краях лодки для рыбалки имеются полости. По бокам лодки к подводной ее части можно приделать два жестяных ящика-садка с крышками и запорами для живцов. Крышки должны находиться чуть выше уровня воды, чтобы при случайном открывании живцы не уплыли. Ниже поверхности воды проделайте в ящиках отверстия, чтобы вода из них сообщается с внешней водой. Также можно проделать отверстия и для того, чтобы в ящик поступал воздух - тогда вода будет всегда свежей, а рыбу в ящиках, не будет напором воды придавливать к одной из стенок ящика. Время от времени ящики нужно снимать и выкидывать из них мусор.

Такая лодка для рыбалки может стать вашим вторым домом - на ней можно находиться долгое время, переносясь с места на место со всеми снастями, снарядами и припасами для рыбной ловли, всегда имея в запасе свежую наживку и делая остановку в любом понравившемся вам месте.

х
HTML-код для вставки
BBcode для вставки

Распечатать Вставить в блог Добавить в избранное

0
Нравится
Все о летней рыбалке на Урале
Рейтинг: 2.9
1 2 3 4 5
Материалы по теме:
Взять и поймать. Снаряжение для рыбалки зимой
Палатка для зимней рыбалки. Дом на воде
Вы жжоте, или Техника разведения костра
Эхолоты для зимней рыбалки. Рыба-рыба, прием!




Охота
Спецпроекты:
Справочник:
 
 
 


TOP 4

лучшее | обсуждаемое
Верни девушке первоначальный облик

Мужской журнал
      Rambler's Top100

     
© «TOP4MAN.RU»,
2008 - 2017.
Все права защищены.
О нас  |   Рекламодателям   |   RSS  Статьи

Мы в социальных сетях:       
Охота с начала времен, еще в первобытном обществе обеспечивала человеку пропитание и являлась неотъемлемой частью его жизни. На сегодняшнем этапе развития человеческого общества охота ловля животных перестала быть обязательным этапом нашей жизни. Но менее, как и тысячу лет назад охота осталась активным видом отдыха и беспокоит миллиона наших сограждан, которые с удовольствием обходят охотничий угодья в поисках трофеев и отточить охотничье мастерство. Ну и специально для таких людей был создан специальный раздел «Охота», для совершенствования своих навыков, получения новых знаний в помощь охотникам.
Реклама в метро Екатеринбург