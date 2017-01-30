Одежда для зимней рыбалки. Мерзни, мерзни, волчий хвост?

30.01.2017

Текст: Иван САЖИН

В отличие от рыбалки в теплое время года, рыбалка зимой считается успешной не только при наличии улова, но и при отсутствии обмороженных поп, пальцев и многочисленных жизненно важных органов ее участников.



Одежда для рыбалки



Кирзовые сапоги и бутылка водки в прошлом. Теперь для того, чтобы не околеть , сидя на льду в ожидании улова, можно просто предварительно зайти в магазин и приобрести подходящую одежду.

Если очень не хочется расставаться с любимыми семейниками в горошек, можно на рыбалку зимой пойти и в них. Однако лучше все-таки пожалеть свое мужское достоинство и озаботиться приобретением специального нижнего белья. Такое белье в первую очередь должно быть тонким и уметь отводить от тела влагу, так что существующее синтетическое и полусинтетическое термобелье подойдет более всего.

Помимо обязательной как для летней рыбалки, так и для рыбалки зимой, тельняшки, в холодное время года не обойтись без свитера или куртки. Свитер можно взять любой шерстяной, а вот куртка лучше всего подойдет флисовая. Именно такие куртки лучше других помогают сохранять тепло, при этом не препятствуя выходу пота и испарений.

Верхняя же куртка, которая будет защищать от ветра и осадков, должна не только уметь сохранять тепло, но и быть достаточно легкой. Потому распространенные армейские бушлаты и комбинезоны для таких целей не очень годятся. Пуховики не подходят из-за непропорциональности веса габаритам, так что лучше всего на рыбалку зимой надевать куртку или полукомбинезон с синтепоновым наполнителем или так называемым утеплителем Thinsulate. От того, насколько рационально будет подобрана верхняя одежда, зависит свобода ваших движений , а значит и успех рыбалки в целом.

Несмотря на рекомендации, каждый одевается на рыбалку зимой во что горазд.

Валенки с калошами - это, конечно, хорошо, но предпочтительнее выбрать обувь, которая не только обладает малым весом и не промокает, но и умеет отводить влагу от стоп. Да и шипы на подошве лишними явно не будут, учитывая, что так или иначе на рыбалке зимой приходится много ходить по льду.