Одежда для зимней рыбалки. Мерзни, мерзни, волчий хвост?
Текст: Иван САЖИН
В отличие от
Одежда для рыбалки
Кирзовые сапоги и бутылка водки в прошлом. Теперь для того, чтобы
Если очень не хочется расставаться с любимыми семейниками в горошек, можно на рыбалку зимой пойти и в них. Однако лучше все-таки пожалеть свое
Помимо обязательной как для летней рыбалки, так и для рыбалки зимой, тельняшки, в холодное время года не обойтись без свитера или куртки. Свитер можно взять любой шерстяной, а вот куртка лучше всего подойдет флисовая. Именно такие куртки лучше других помогают сохранять тепло, при этом не препятствуя выходу
Верхняя же куртка, которая будет защищать от ветра и осадков, должна не только уметь сохранять тепло, но и быть достаточно легкой. Потому распространенные армейские бушлаты и комбинезоны для таких целей не очень годятся. Пуховики не подходят из-за непропорциональности веса габаритам, так что лучше всего на рыбалку зимой надевать куртку или полукомбинезон с синтепоновым наполнителем или так называемым утеплителем Thinsulate. От того, насколько рационально будет подобрана верхняя одежда, зависит свобода ваших
Несмотря на рекомендации, каждый одевается на рыбалку зимой во что горазд.
Валенки с калошами - это, конечно, хорошо, но предпочтительнее выбрать обувь, которая не только обладает малым весом и не промокает, но и умеет отводить влагу от стоп. Да и шипы на подошве лишними явно не будут, учитывая, что так или иначе на рыбалке зимой приходится много ходить по льду.
Ну а что касается защиты рук, здесь маститые рыбаки рекомендуют брать с собой шерстяные