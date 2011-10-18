Ловля на кружки. Кручу-верчу, поймать хочу

08.05.2017

Текст: Иван САЖИН

Несмотря на легкомысленное название, ловля рыбы на специальную круглую снасть является занятием совсем не детским. Учитывая, что ловля на кружки ведется исключительно с лодки , для положительного результата требуется не только ловкость и сноровка в управлении снастью, но еще и отличные навыки гребца. Однако все приложенные усилия могут окупиться сторицей в виде отличного улова.

Главное преимущество ловли на кружки состоит в большой уловистости. Ловля на кружки очень популярна. Проходя большие расстояния, кружки фактически сами ищут рыбу, наплывая на места ее стоянок. Естественно, тут никаким другим снастям с ними не тягаться. Интереснее всего ловить на кружки крупную хищную рыбу в местах скопления топляка, вершинника и прочих коряг - здесь кружочники просто не знают себе равных. Мало того, обладая должной сноровкой, при помощи кружков можно выловить глубинную щуку почти векового возраста, старого судака и крупного окуня .

Кружок кружке рознь

Любой кружок в первую очередь представляет собой круглую снасть, состоящую из диска с вставленной в него палочкой, и оснасткой.

Диск обычно изготавливается из легкой древесины - осины, ели, липы или ольхи, хотя имеются в продаже и экземпляры из пенопласта. Для удобного наматывания лески по диаметру диска выдалбливается желобок, в центр диска вставляется палочка. На верхней стороне диска для закрепления лески по разным сторонам делаются вырезы, которые не должны доходить до нижнего края диска, потому что только при таком условии рыба будет легко сматывать леску. Если эти условия соблюдаются то ловля на кружки становится самой результативной в сравнении с другими методами.



Диаметр диска кружка напрямую зависит от размеров вылавливаемой рыбы - чем больше рыба, тем больше должен быть диск. А средние его размеры обычно составляют: диаметр 150 мм, толщина 30 мм, ширина желоба 10 мм, глубина 10-15 мм, диаметр центрального отверстия - тоже 10-15 мм. Для удобства распознавания поклевки при ловле на кружки верхнюю часть диска красят в красный цвет, нижнюю - в белый.

Конструкция диска для ловли на кружки.

В центр диска вставляется палочка, главное предназначение которой - регулировать ход диска, обеспечивая ему большую устойчивость и облегчать перевертывание кружка. Обычно палочки делаются длиной 150-180 мм, толщиной 10-15 мм, с утолщением на нижнем конце и с прорезью в верхнем.

Леску для оснастки кружка выбирают малозаметную, но прочную, чтобы выдерживала не менее 5 кг рыбьего веса. Масса груза, необходимого для удержания живца на требуемой глубине, зависит от размера живца и обычно колеблется в районе 12-15 г.

Карабин соединяет поводок и леску, препятствуя ее закручиванию, а поводок предохраняет снасть от зубов хищника. Для кружков применяются поводки из мягкой и тонкой проволоки толщиной 0.10-0.20 мм, длиной 30-40 см. Крючки могут использоваться разных типов: ординарные, двойники и тройники - здесь все опять же зависит от размеров наживки.

Насадка

При ловле на кружки лучше использовать не совсем обычные способы насадки.

В качестве насадки при ловле на кружки используется мелкая живая рыба, которая населяет местный водоем. Использовать именно такую насадку предпочтительнее, потому что хищник хватает живца, которым питается каждый день, без опаски. Обычно используется такая рыба, как плотва, пескарь, карась, уклейка, верховка, окунь и ерш. Если же по каким-то причинам достать живца не удалось, насадкой может послужить и выползок, пучок навозных червей, ракушка, рак или даже мелкие кусочки мяса.

Ловим на кружки



После того как снасть и наживка готовы, начинается сам процесс ловли на кружки. Для начала нужно определить участок, на котором будет происходить ловля. Если каких-то явных ориентиров на воде нет, стоит обозначить этот участок буйками. После этого рыболов отплывает к верхней (по направлению ветра или течения) границе обозначенных водных угодий и устанавливает глубину отпуска кружков, фиксируя ее заранее надетым на леску маленьким поплавком или кусочком резины. В вырез в верхней части диска накладывается леска, обматывается 2-3 раза вокруг штыря и пропускается в прорезь.

Живца при ловле на кружки обычно насаживают на один крючок под спинной плавник. Затем, отпустив живца, кружок кладут на воду красной стороной вверх. При слабом течении для установки следующего кружка отплывают на семь метров поперек течения. Если же ветер или течение достаточно сильные и лодка стоит на якоре, необходимо подождать, когда кружок отнесет на те же семь метров и потом уже бросить следующий.

Верный признак удачной ловли на кружки - белая сторона диска сверху

Дальше остается отплыть от установленных кружков в сторону и ждать, когда при поклевке кружок перевернется белой стороной вверх. Обычно хищник заглатывает живца целиком и уходит, разматывая запас лески. После того как рыба смотала 4-5 метров лески, к кружку быстро подплывают и делают подсечку. Если кружок остановился, леску вытягивают медленно и подсекают, почувствовав сопротивление. Когда же кружок вращается, подсекают немедленно. Ловля на кружки возможна для многих видов рыбы.



Но какую бы рыбу вы ни ловили - налима, окуня, судака или щуку - во всех случаях подсекать стоит быстро и резко, тогда вероятность не упустить хищника при ловле на кружки значительно возрастает.