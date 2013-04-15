Как ловить щуку зимой? По щучьему веленью!

16.01.2017

Текст: Леонид МОРОЗОВ

Из сказок мы знаем - чтобы у вас была самоходящая печь и невеста неописуемой красоты, вначале надо выловить из реки щуку. О секретах ловли читайте ниже.

Где гнездится эта "птица"

Зимой щуки обычно "разбредаются" по своим угодьям - территориям для охоты, которые ревностно охраняются. Но так как корма зимой становится меньше, все-таки порой можно встретить небольшие скопления щук на свалах в глубину, вдоль подводных бровок. При этом хищницы все же держатся друг от друга на почтительном расстоянии.

С наступлением холодов щука не впадает в анабиоз, как карась или линь, а продолжает питаться. Но активность ее гораздо ниже, чем в теплый сезон. Правда, бывают периоды, когда хищница не ест.

Весной, когда водоемы вскрываются, щуки выходят из глубины к закраинам льда, устьям речек и ручьев, по мере возможностей атакуя всяческую рыбью мелочь. Это и есть первый весенний жор щуки.

Летом щука залегает на глубину и ищет добычу у камышей, коряга, подводных камней и других укрытий. Зимой она вынуждена часто менять свои "стоянки". Особенно это характерно для больших искусственных водохранилищ.

Ловля на блесну

Будьте осторожны при ловле щуки - ее может спугнуть даже малейший шорох.

Когда в конце осени устанавливается первый прочный лед, наступает лучшая пора для отвесной ловли щуки на блесну. В это время щуки охотятся в тростниковых зарослях, среди растительности и, следуя за мелкими рыбешками, выходят на довольно мелкие места.

Будьте осторожны при ловле щуки - ее может спугнуть даже малейший шорох. Лучше сделайте заранее несколько лунок, чтобы потом, когда рыба начнет "брать", не шуметь. Лунки присыпьте снегом. Щука клюет в любое время суток, но ночью ловля может быть особо эффективной. В особенности это касается ловли весной - тогда щука оживляется во время длительных оттепелей

Правильный приемчик

Когда вы ловите щуку, игра блесны должна быть простой.

Чтобы поймать щуку, не нужно слишком изгаляться - игра блесны должна быть простой. Но помните, что в озерах и небольших водохранилищах, особенно в глухое время зимы, блесну нужно поднимать медленно с перерывами в две-три секунды. При ловле щук на реках дергайте блесну интенсивнее, но если течение слабое, а вода стоячая - более плавно.

Подготовив лунку, опустите блесну на дно. Ловить щуку на блесну можно из двух положений - сидя и стоя (спиной к ветру). Вы фиксируете леску на конце удилища, слегка приподнимаете блесну от дна и делаете короткий взмах кистью руки. После этого резко опускаете конец удилища, и блесна свободно падает. Подождите две-три секунды и повторите все манипуляции. Серию движений "взмах - свободное падение - пауза" надо повторять как можно однообразнее - это раздражает щуку: теперь она непременно возьмет приманку.

При ловле щуки работает и такой прием: блесну кладут на дно, двигают ею (при этом поднимается небольшой фонтанчик мути), и постепенно ведут кверху, временами коротко встряхивая. Промежуток между "рывками" - три-пять секунд. Если позволяет рельеф дна (нет коряг, затопленных кустов, валунов), блесну пускают так, чтобы она планировала в радиусе полтора-два метра. Это привлекает хищницу к лунке и часто вызывает хватку. Обычно в нижнем положении блесна находится в 10-15 сантиметрах от дна. Но бывает, что щука начинает клевать, когда блесна зависает за полметра до дна.

Щука - сильная рыба, иногда она может вырвать у вас из рук удилище. Поэтому при ловле щуки на блесну держите его крепче. К тому же, вершина удилища должна быть достаточно гибкой и прочной, чтобы амортизировать силу рывка и не допустить обрыва лески.

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