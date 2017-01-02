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Снег да снег кругом, или Правила зимней охоты


02.01.2017
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Текст: Леонид МОРОЗОВ

Зима, как любят говорить работники коммунальных служб, подкралась незаметно. Тем не менее настоящий охотник должен быть готов к любым климатическим эксцессам. А охотники, стреляющие, колющие и режущие, при температуре от -15, сталкиваются с проблемами межгалактического масштаба. Опыт меткой стрельбы, да и вообще любой охотничий опыт во время зимней охоты могут оказаться бесполезными, если вы не готовы к холодам.

Винтовка - это праздник

Охотясь зимой, вы должны знать особенности работы тех или иных боеприпасов во время холодов (например, как лучше прицеливаться при меняющейся температуры и влажности или как лучше выбрать смазку для ружья). Вот несколько советов, как обращаться с вашим нарезным или гладкоствольным другом.

  • Если во время зимней охоты ружье замерзло, не тащите его в тепло, иначе на всех металлических деталях и оптике ружья начнет образовываться конденсат. 
  • Избегайте излишка смазки, особенно в ударно-спусковом механизме и боевой пружине. Если холод ну очень сильный, лучше обработайте ружье тонким слоем легкого машинного масла вместо любой консистентной смазки.

Зимняя охота: уход за винтовкой

  • Во время зимней охоты особо позаботьтесь об оптическом прицеле. Если при температуре -10°С вы случайно подышите на его линзы, они немедленно покроются инеем. А если вы в этот момент еще и берете на мушку какое-нибудь животное, будьте уверены: оно уйдет целым и невредимым.  
  • Прицел лучше оборудовать откидными (съемными) крышками и не снимать их до последнего момента. Имейте под рукой кусочек чистой ткани, чтобы протирать оптику, если на ней вдруг образуется иней. Необходимости в каких-то особенных салфетках или препаратах для чистки оптики нет.

Очкуешь, товарищ?

  • Обычные или затемненные очки могут выручить вас во время зимней охоты, но и проблем с ними предостаточно - запотевают очки хуже оптического прицела. Выход такой - если холод действительно очень сильный, оденьте вязаный шлем с вырезом для глаз.
  • Другой очень хороший вариант - носите контактные линзы. Сегодня одноразовые контактные линзы для повседневного ношения стоят недорого, так что имейте при себе при себе запасной комплект на случай потери линзы при надевании.

Рука руку греет

Если вы долго держите палец на металлическом спусковом крючке, он может замерзнуть, потерять чувствительность или еще чего хуже. Для зимней охоты эта проблема весьма актуальна. Винтовки, которые заряжаются патронами по одному (не магазинные), требуют, чтобы вы действовали голыми пальцами, поочередно задвигая патроны внутрь. Поэтому заблаговременно заряжайте винтовку, чтобы не делать этого в самый неподхлдящий момент.

Валенки-валенки…

Без хорошего головного убора зимняя охота может и не состояться.

Зимняя охота: одежда и обувь

Без хорошего головного убора зимняя охота может и не состояться. Если шапку или капюшон продувает, сделайте так: подложите между складками вязаной шапки газету или полиэтиленовый пакет. В уши вам дуть не будет, хотя при передвижении вся конструкция будет неприятно шуршать.

Обувь для зимней охоты не должна быть тесной. Идеальный вариант - войлочные валенки с резиновой подошвой. Они хорошо держатся на лыжах и не натирают ноги при ходьбе. Если валенки намокли и сели, растяните их на один-два размера, поместив внутрь каждого большой круглый предмет (можно, воздушный шар, наполненный водой). После этого поместите валенки на мороз, а после того, как они замерзнут и оттают, повторите процедуру два-четыре раза, не вынимая шарика с водой.

Продолжение - на следующей странице.

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