Пернатая дичь. Техника стрельбы

10.04.2017

Текст: Федор РАКОВ

Птичку, конечно же, жалко, но, как говорится, кушать-то хочется. Притом аппетиты охотника здесь настолько ограничены действующим законодательством, а птичку еще и пойди подстрели, что жалость к животному миру пернатых отходит на второй план. На первый же план после соблюдения всех правил охоты на пернатую дичь выходит один единственный, но лучший для охотника выстрел. А чтобы он был действительно один, необходима безупречная техника стрельбы.

С пулеметом вас на охоту никто не пустит, да и разносить пернатую дичь в пух и прах как-то неэтично. Так же, как неэтично оставлять подранков, недобитых глухарей, тетеревов и прочих пернатых, сезон охоты на которых приходится как раз на весеннюю пору. А для того чтобы при минимуме выстрелов и затрат боеприпасов у вас в итоге был максимум трофеев, нужно бить без промаха. Что возможно только при владении определенными навыками и отточенной технике стрельбы.

Во время охоты на пернатую дичь побеждает тот, кто сделает меньшее количество выстрелов.

Тренировка стрельбы



И тут придется смириться с очевидным - впервые взяв в руки ружье и отправившись стрелять пернатую дичь, не стоит рассчитывать на горы трофеев. Если вам удастся кого-то подстрелить, то это будет, скорее, везение, случайное стечение обстоятельств, нежели результат качественной работы. Настоящей же меткости на охоте можно добиться только при помощи двух вещей: ружья, идеально подходящего для конкретного охотника, и опыта, беспрестанных тренировок , раз за разом делающих вашу технику стрельбы все лучше и лучше.

Если идеально подходящее вам ружье вы уже выбрали, то следующим вашим шагом будут тренировки для оттачивания техники стрельбы. Начинать тренировки лучше всего с простого - вскидывания незаряженного ружья, выработки одинаковых, рефлекторных движений в след летящей или по неподвижной воображаемой пернатой дичи. Это позволит вам свыкнуться с габаритами и весом вашего ружья и как следует натренировать тело под определенные строго скоординированные движения.

Чтобы оттачивать технику стрельбы, важно иметь удобное, а не красивое ружье.

Ну и, конечно, лучшей тренировкой для оттачивания техники стрельбы перед тем, как приступать непосредственно к охоте на пернатую дичь, является тренировка на стенде. Здесь вам все расскажут и покажут - как лучше всего держать ружье , в какую стойку становиться, как научиться рефлекторными, всегда одинаковыми четкими движениями вскидывать оружие по цели, ну и, если разберетесь с остальным - как поражать мишень одним снайперским выстрелом.

Лучше всего в технике стрельбы тренироваться на стендах.

Охота

После того как вы добьетесь успехов на тренировках стрельбе и обретете определенную уверенность в своей технике стрельбы, можно приступать непосредственно к охоте на пернатую дичь . И здесь в первую очередь вам придется столкнуться с четырьмя основными приемами стрельбы по пернатой дичи: стрельбой навскидку, с поводкой, с досылом и с неподвижным ружьем.

Техника стрельбы по пернатой дичи навскидку подразумевает, что процесса выцеливания как такового не происходит. Охотник видит в зарослях дичь, мгновенно оценивает, где она будет находиться через время, необходимое для вскидывания ружья, вскидывает оружие и в то место стреляет. Такой способ хорош быстротой , но тем же и плох - здесь техника стрельбы должна быть уже на высоте, так как охотник видит цель буквально долю секунды, после чего он должен как можно скорее сделать результативный выстрел, для чего требуется очень хорошая реакция и уже наметанный глаз.

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