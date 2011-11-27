Охота с пневматикой. По закону

17.04.2017

Текст: Федор РАКОВ

Если раньше пневматическое оружие воспринималось исключительно как детская забава и развлечение для любителей проверить свою меткость в парковом тире, то сейчас все изменилось. На прилавках магазинов, помимо "Ижей", появилось множество самых разных "воздушек", а охота с пневматикой, которую у нас наконец почти перестали запрещать, получила множество законодательных ограничений.

Незнание не избавляет от ответственности - а потому, прежде чем приобретать то или иное пневматическое оружие и задумываться об охоте с пневматикой, стоит узнать, что об этом говорит наше законодательство. Начнем же с простого - стрелять из окна дома по прохожим и машинам - это хулиганство. И неважно, какая именно у вас при этом пневматика, - если поймают, поломают и ее, и вас.

А вот охотиться с пневматикой на людей в окнах точно не стоит.



Для охоты с пневматикой нужно прояснить - какая именно пневматика является охотничьим оружием и требует соответствующего разрешения. И "Закон об оружии" здесь непреклонен: любая пневматика мощностью свыше 7.5 Дж является охотничьим оружием , соответственно, для того чтобы им владеть, нужно иметь разрешение, а сам "ствол" регистрировать в органах внутренних дел по месту жительства.

Что характерно, пневматика мощностью от 3 до 7.5 Дж калибром до 4.5 мм считается оружием спортивным , и лицензия на него не нужна. Однако, как нетрудно догадаться, устраивать охоту с пневматикой с таким оружием нельзя. Все, что меньше 3 Дж мощностью, оружием не считается вообще. Но учтите - если им кого-нибудь больно ударить по голове - отвечать будете за удар "тупым предметом" по всем статьям.

Даже если у вас в пневматике нет 3 Дж мощности, с ней нужно обращаться аккуратно.



В общем, если вы хотите устроить охоту с пневматикой, первым делом смотрите на мощность "воздушки" - на оружие мощностью меньше 7.5 Дж разрешение не нужно, но и на охоту с ним не пойдешь. Все же, что находится между 7.5 и 25 Дж уже является охотничьим оружием, однако для того, чтобы приобрести эту пневматику, вам нужно разрешение на оружие и охотничий билет, подтверждающий ваше право охотиться.

Продолжение на следующей странице.