Rambler's Top100
Поставить закладку
Карта сайта RSS Читать в Яндекс.Ленте Читать в Google Reader
  Войти       Регистрация      
18+
Мужской журнал Top4Man Екатеринбург

ГлавнаяОхотаПравила охотыОхота с пневматикой. По закону

Охота с пневматикой. По закону


17.04.2017
Увеличить шрифт
0
Нравится

Текст: Федор РАКОВ

Если раньше пневматическое оружие воспринималось исключительно как детская забава и развлечение для любителей проверить свою меткость в парковом тире, то сейчас все изменилось. На прилавках магазинов, помимо "Ижей", появилось множество самых разных "воздушек", а охота с пневматикой, которую у нас наконец почти перестали запрещать, получила множество законодательных ограничений.

Незнание не избавляет от ответственности - а потому, прежде чем приобретать то или иное пневматическое оружие и задумываться об охоте с пневматикой, стоит узнать, что об этом говорит наше законодательство. Начнем же с простого - стрелять из окна дома по прохожим и машинам - это хулиганство. И неважно, какая именно у вас при этом пневматика, - если поймают, поломают и ее, и вас.

Охота с пневматикой

А вот охотиться с пневматикой на людей в окнах точно не стоит.

Для охоты с пневматикой нужно прояснить - какая именно пневматика является охотничьим оружием и требует соответствующего разрешения. И "Закон об оружии" здесь непреклонен: любая пневматика мощностью свыше 7.5 Дж является охотничьим оружием , соответственно, для того чтобы им владеть, нужно иметь разрешение, а сам "ствол" регистрировать в органах внутренних дел по месту жительства.

Что характерно, пневматика мощностью от 3 до 7.5 Дж калибром до 4.5 мм считается оружием спортивным , и лицензия на него не нужна. Однако, как нетрудно догадаться, устраивать охоту с пневматикой с таким оружием нельзя. Все, что меньше 3 Дж мощностью, оружием не считается вообще. Но учтите - если им кого-нибудь больно ударить по голове - отвечать будете за удар "тупым предметом" по всем статьям.

Охота с пневматикой

Даже если у вас в пневматике нет 3 Дж мощности, с ней нужно обращаться аккуратно.

В общем, если вы хотите устроить охоту с пневматикой, первым делом смотрите на мощность "воздушки" - на оружие мощностью меньше 7.5 Дж разрешение не нужно, но и на охоту с ним не пойдешь. Все же, что находится между 7.5 и 25 Дж уже является охотничьим оружием, однако для того, чтобы приобрести эту пневматику, вам нужно разрешение на оружие и охотничий билет, подтверждающий ваше право охотиться.

Продолжение на следующей странице.
х
HTML-код для вставки
BBcode для вставки
Страницы 1 - 1 из 2
 Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец

Распечатать Вставить в блог Добавить в избранное

0
Нравится
Рейтинг: 4.17
1 2 3 4 5
Материалы по теме:
История пневматического оружия. С ветерком
Оптический прицел. Не в бровь, а в глаз
Водяная собака в деле, или Охота с пуделем
Снег да снег кругом, или Правила зимней охоты


      Комментариев к статье "Охота с пневматикой. По закону" (1):
Михаил
Михаил  27.11.2011 22:59:17
и приятно и законно
   Ссылка на комментарий



Охота
Спецпроекты:
Справочник:
 
 
 


TOP 4

лучшее | обсуждаемое
Верни девушке первоначальный облик

Мужской журнал
      Rambler's Top100

     
© «TOP4MAN.RU»,
2008 - 2017.
Все права защищены.
О нас  |   Рекламодателям   |   RSS  Статьи

Мы в социальных сетях:       
Охота с начала времен, еще в первобытном обществе обеспечивала человеку пропитание и являлась неотъемлемой частью его жизни. На сегодняшнем этапе развития человеческого общества охота ловля животных перестала быть обязательным этапом нашей жизни. Но менее, как и тысячу лет назад охота осталась активным видом отдыха и беспокоит миллиона наших сограждан, которые с удовольствием обходят охотничий угодья в поисках трофеев и отточить охотничье мастерство. Ну и специально для таких людей был создан специальный раздел «Охота», для совершенствования своих навыков, получения новых знаний в помощь охотникам.
Не хочется секса причины