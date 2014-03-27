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Оптический прицел. Не в бровь, а в глаз


01.05.2017
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Текст: Федор РАКОВ

В отличие от других элементов снаряжения , оптический прицел является для охотника не столько поводом похвастаться, сколько возможностью сэкономить - ведь чем меньше будет произведено выстрелов по зверю, тем меньше патронов будет потрачено, а значит - больше денег сэкономлено. Именно поэтому так важно выбрать оптический прицел, наиболее подходящий вам по всем характеристикам.

Пытаться же сэкономить при выборе самого оптического прицела просто глупо - специалисты в голос здесь говорят, что "оптика" дешевле 4 000 рублей подходит исключительно для стрельбы по банкам в чистом поле или для отстрела ворон у себя в огороде. Так или иначе, придется смириться с тем, что качественный оптический прицел меньше 8 000 стоить не может. Но даже такую "оптику" нужно выбирать с умом.

Как выбрать оптику

Стоимость хороших оптических прицелов начинается от 4 000 рублей и доходит до бесконечности. Можно и за 100 000 найти.

Первое же, на чем специалисты рекомендуют заострить внимание при выборе оптического прицела, - на какой, собственно, вид охоты вы планируете его брать. Так, все оптические прицелы различаются по кратности - то есть способности приближать изображение объекта. Кратность бывает постоянной и переменной, настраиваемой в определенных пределах. Выбирать же этот параметр стоит, исходя из того, кого и в каких условиях вы собираетесь стрелять.

К примеру, оптические прицелы постоянной кратностью от 1.5х до 4х приближают изображение объекта хуже более "серьезных" в этом плане своих собратьев, зато поле зрения у них больше и колеблется от 10 до 30 метров. То есть, с "оптикой" такой кратности можно смело идти на зверя , которого вы собираетесь стрелять с небольшого расстояния - не более 150 метров, зато в движении - благо большой обзор позволит не упустить цель.

Техника стрельбы из оптики

В зависимости от того, кого и как вы собираетесь стрелять, и стоит выбирать подходящий оптический прицел.

Более мощные же оптические прицелы кратностью от 16х до 30х приближают куда лучше, зато поле зрения у них не превышает 1.3 и 0.5 метров. Что говорит о том, что целиться через них можно по мишеням на расстояниях уже до 600 метров, но стрелять можно только по целям неподвижным, а само оружие в этот момент должно быть качественно закреплено. При малейшей же вибрации вы рискуете попросту потерять цель .

Универсальными считаются оптические прицелы, обладающие кратностью от 6х до 12х. У такой "оптики" еще не слишком большая кратность, чтобы объект через него выглядел неярко, а поле зрения стремилось к нулю, однако ее вполне достаточно, чтобы стрелять зверя на средних дистанциях, имея неплохое поле зрения от 1.4 до 9 метров. Самыми же универсальными являются оптические прицелы с переменной кратностью, позволяющие стрелять как на больших расстояниях с плохим полем зрения, так и маленьких, но с большим обзором.

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      Комментариев к статье "Оптический прицел. Не в бровь, а в глаз" (1):
Amembessrawyq
Amembessrawyq  27.03.2014 05:24:33
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