Водоемы для рыбалки на Урале. Река Пелым

17.07.2017

Текст: Федор РАКОВ

Как гласит старинная русская пословица: не имей сто рублей, а имей сто друзей, которые смогут тебе рассказать о самых рыбных местах Свердловской области. Портал Top4Man продолжает знакомство с водоемами для рыбалки на Урале.

Река Пелым

Считается четвертой по протяженности рекой в Свердловской области. Длина этого водоема для рыбалки - 707 км, площадь бассейна - 15 200 квадратных километров. Благодаря непосредственной связи с самым большим озером Свердловской области - Пелымский Туман, по совместительству являющимся огромным нерестилищем для рыбы, к тому же труднодоступным, рыбалку в этих местах обещают просто отменную.

Проще всего добраться до реки Пелым через одноименный населенный пункт.

Этот водоем для рыбалки является левым притоком реки Тавды и берет начало в болотах восточного склона Северного Урала. Река течет в уральских предгорьях, по Западно-Сибирской равнине, и в нижнем течении протекает через озеро Пелымский Туман. Средняя скорость течения - 0,5 метров в секунду, ширина - 40 метров в районе поселка Пелым и до 100 - после впадения протока реки Оус. До впадения в озеро течение достаточно сильное, ближе к устью река замедляется и мельчает.

В период открытой воды перемещаться в пределах бассейна этого водоема для рыбалки советуют при помощи лодки и других плавсредств - по-другому делать это будет, мягко говоря, затруднительно. А вот при прохождении озера Пелымский Туман рекомендуется быть особенно бдительными - этот водоем для рыбаки имеет не очень большую глубину, а кроме того, изобилует обширными отмелями, так что лучше без GPS-навигатора и эхолота туда не соваться - есть немалый риск сесть на мель.

Так или иначе, но пейзажи на всех уральских водоемах чем-то похожи друг на друга.

Из рыб на Пелыме обещают карася , линя, чебака, щука, язя и окуня , хотя на самом деле, здесь все зависит от времени года. Так, если налима есть шанс поймать поздней осенью и зимой - тогда же когда отлично берет окунь, то в летний период отлично ловится язь и щука, а тот же окунь клюет только на участках этого водоема для рыбалки со слабым течением. В основном же на Пелым ездят со спиннингом за щукой, которую, говорят, местные в виду ее количества даже за рыбу уже не держат.

В верховья этого водоема для рыбалки проще всего попасть по железной дороге или по трассе через Ивдель и Оус до поселка Пелым. А оттуда уже и до реки недалеко, причем доехать можно практически на любой машине. Если не хочется пересекаться с местными рыбаками и отдыхающими - лучше брать лодку и искать подходящее место уже непосредственно с воды.

Далеко не везде на Пелыме есть возможность рыбачить с берега, а передвигаться по реке и вовсе лучше на лодке.

В среднее течение этого водоема для рыбалки удобнее всего попадать по воздуху - из аэропорта Сосьва до деревни Шанталинская самолетом или вертолетом местных авиалиний. В нижнее же течение Пелыма лучше всего добираться на лодке - от районного центра Гари или из деревни Линты, которая расположена 20-ю километрами дальше. Лодку или катер можно взять напрокат, кстати, в этих же населенных пунктах.