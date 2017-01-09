Где охотиться на Урале. Манчажские охотничьи угодья

09.01.2017

Текст: Федор РАКОВ

Портал Top4Man продолжает готовиться к охоте, выясняя, какие охотничьи угодья находятся на территории Свердловской области (и на Урале), кого в тех или иных охотхозяйствах можно добыть и как до них от Екатеринбурга удобнее всего добираться.

Манчажские охотничьи угодья площадью 27,9 тысячи гектаров расположены к юго-западу от Екатеринбурга в районе поселка Арти. Добираться до них удобнее всего по Московскому тракту - через Дружинино и Михайловск, следуя затем до районного центра Арти на запад. На территории этого охотхозяйства есть несколько охотничьих избушек, а одна даже с отоплением и электричеством, однако о размещении в них лучше договариваться с местными охотниками, которым они и принадлежат.

Манчажские охотничьи угодья расположены к западу от Михайловска.

В Манчажских охотничьих угодьях можно встретить: барсука, белку, бурого медведя, бобра , волка, горностая, зайца-беляка, енотовидную собаку, куницу, норку, лисицу, кабана, крота, ондатру, лося и рысь. Из птиц встречаются: бекас, вальдшнеп, гаршнеп, глухарь, горлица, гусь, дупель, коростель, лысуха, перепел, утка, тетерев, рябчик и чибис. Чаще же всего в это охотхозяйство ездят охотиться на медведя, глухаря, тетерева и кабана. Всю информацию можно уточнить по телефону: (34391) 2-26-80 и по адресу: г. Арти, ул. Королева, 169, в местном отделении Общества охотников и рыболовов.

Дорогие охотники! Если у вас есть опыт пребывания на территории тех или иных охотничьих угодий , в комментариях мы всегда будем рады узнать ваше мнение относительно охоты в различных охотхозяйствах Свердловской области.