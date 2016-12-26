Где охотиться на Урале - Таватуйские охотничьи угодья

26.12.2016

Текст: Федор РАКОВ

Следующие рассматриваемые нами охотничьи угодья или охотхозяйства принадлежат еще одному местному Сообществу: Региональной Общественной Организации "Екатеринбургское городское общество охотников и рыболовов". Помимо организации охоты и рыболовства, это сообщество занимается содержанием и охраной пяти охотхозяйств Свердловской Области.

Таватуйские охотничьи угодья

Это охотхозяйство расположено в районе Таватуя к северу от Екатеринбурга, если ехать по Серовскому тракту, и занимает площадь 38.3 тысячи гектаров. Никаких охотничьих домиков и баз на территории Таватуйских охотничьих угодий не предусмотрено.

Здесь можно поохотиться все на тех же типичных звериных представителей наших широт: на барсука, белку, бобра, бурого медведя, волка, горностая, зайца-беляка, енотовидную собаку, кабана, куницу, лисицу, лося, норку, ондатру и рысь. Птицы так же представлены: бекасом, вальдшнепом, гаршнепом, глухарем, горлицей, гусем, дупелем, коростелем, лысухой, перепелом, уткой , тетеревом, рябчиком и чибисом. За более подробной информацией можно обратиться в "Екатеринбургское городское общество охотников и рыболовов", расположенное по адресу ул. Розы Люксембург, 19, и по телефону: (343) 371-36-71.