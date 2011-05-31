Некоторые матчи НХЛ могут провести в России
В сезоне-2011/12 клубы НХЛ собираются провести несколько матчей в Москве или Санкт-Петербурге.
Об этом сообщает ESPN. До сих пор в России игры НХЛ не проводились ни разу, однако в последние годы несколько американских и канадских клубов регулярно начинают сезон в Европе.
С европейских матчей регулярный чемпионат в сезоне-2010/11 начали шесть команд НХЛ. В предыдущие два сезона на европейской территории начинали сезон по четыре команды. Сколько клубов проведут стартовые игры в Европе в сезоне-2011/12, пока неизвестно.
По словам комиссара НХЛ Гэри Бэттмена, матчи лиги в Европе в сезоне-2010/11 получились успешными и привлекли большой интерес со стороны зрителей. Однако окончательное решение по поводу следующего сезона будет принято позднее, передает Lenta.ru.
Новость с сайта 66.ru
Комментариев к статье "Некоторые матчи НХЛ могут провести в России" (10):
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