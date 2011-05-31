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Мужской журнал Top4Man Екатеринбург

ГлавнаяНовостиНекоторые матчи НХЛ могут провести в России

Некоторые матчи НХЛ могут провести в России


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В сезоне-2011/12 клубы НХЛ собираются провести несколько матчей в Москве или Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает ESPN. До сих пор в России игры НХЛ не проводились ни разу, однако в последние годы несколько американских и канадских клубов регулярно начинают сезон в Европе.

С европейских матчей регулярный чемпионат в сезоне-2010/11 начали шесть команд НХЛ. В предыдущие два сезона на европейской территории начинали сезон по четыре команды. Сколько клубов проведут стартовые игры в Европе в сезоне-2011/12, пока неизвестно.

По словам комиссара НХЛ Гэри Бэттмена, матчи лиги в Европе в сезоне-2010/11 получились успешными и привлекли большой интерес со стороны зрителей. Однако окончательное решение по поводу следующего сезона будет принято позднее, передает Lenta.ru.

Новость с сайта 66.ru

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      Комментариев к статье "Некоторые матчи НХЛ могут провести в России" (10):
Addriene
Addriene  15.12.2011 01:00:09
That's going to make thnigs a lot easier from here on out.
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zdpptascq
zdpptascq  15.12.2011 14:19:50
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Makalah
Makalah  16.12.2011 07:20:46
Always a good job right here. Keep rlloing on through.
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Jodecy
Jodecy  16.12.2011 09:34:19
Hahahaha. I'm not too brhigt today. Great post!
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Darrance
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Eloise
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Kisko
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dkrupwrafqe
dkrupwrafqe  05.01.2013 04:30:41
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rgigic
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Pearvebuiva
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