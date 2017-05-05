Headball Challenge: прокачай футбол вместе с Head & Shoulders

05.05.2017

Headball — это мечта любого болельщика, это футбол, но на голову выше. Умеешь работать головой? Участвуй в #headballchallenge и выигрывай призы!

Как участвовать?

1. Запиши видео, где ты делаешь крутой пас головой. Больше лайков, если снимешь в режиме slow motion.

2. Опубликуй его в соцсетях ВКонтакте, Instagram или Facebook с хештегом #headballchallenge.

3. Отметь в посте друзей, которых хочешь приобщить к красивому футболу, и передай им свой пас.

4. Через неделю ты получишь своё видео с персональной озвучкой Константина Генича или Нобеля Арустамяна! Укажи в посте своё имя, если хочешь, чтобы известный комментатор обратился к тебе лично. Все видео можно увидеть в группах Head & Shoulders.

https://vk.com/hs_ru

https://www.instagram.com/headandshouldersru/

https://www.facebook.com/Head-Shoulders-1852439811711186/

За каждый пост с хештегом #headballchallenge отчисляется 10 рублей на покупку спортивной формы в футбольные школы по всей России. Каждое видео с хештегом #headballchallenge вдохновляет на красивый футбол подрастающих спортсменов! Эстафету, запущенную французским футболистом Антуаном Гризманном, уже поддержали многие российские звёзды. Авторов пяти лучших видео ждёт мегаприз: их ролики покажут по ТВ на всю страну в спортивной программе Евгения Савина!

Headball — это игра, прокачанная с ног до головы. Это жажда потрясающего зрелища, где участвует голова: будь то неожиданный пас или молниеносный гол головой в прыжке. Это настоящая проверка на прочность для игроков и их голов! В такие моменты волосы подвергаются серьёзным испытаниям, но с новой мужской линейкой Head & Shoulders Men Ultra они готовы ко всему. Чтобы твой #headballchallenge пас был по-настоящему эффектным, выбери свой Head & Shoulders, который подходит именно тебе.

Линейка Head & Shoulders Men Ultra представлена шестью новинками, которые обеспечивают непревзойдённый уход за волосами и кожей головы:

· Head & Shoulders Men Ultra 2 в 1 КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД — защита и увлажнение;

· Head & Shoulders Men Ultra ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС — усиленная формула с кофеином;

· Head & Shoulders Men Ultra SPORTS FRESH — бодрящая свежесть и мятная прохлада;

· Head & Shoulders Men Ultra МАКСИМАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ЖИРНОСТЬЮ — деликатное очищение и длительный комфорт;

· Head & Shoulders Men Ultra МГНОВЕННАЯ ПОМОЩЬ — с успокаивающей мятой;

· Head & Shoulders Men Ultra OLD SPICE — анти-стресс с ароматом сандала.

Head & Shoulders MEN ULTRA — отличный игрок в твоей команде и мощная защита от перхоти для настоящих победителей.

Любишь острые моменты в игре? Создавай их сам! С новым Head & Shoulders Men Ultra твоя голова готова к любым испытаниям!

Забей свой лучший гол головой!