Творожно-морковная запеканка. Полезный и быстрый рецепт

22.12.2016

Текст: Антон ВЕСЕЛУХИН

При слове "десерт" многие тянутся к револьверу. Ведь для большинства за этим термином скрываются чудовищные тортики с жирным кремом, мороженое под шоколадным сиропом или печенье с таким количеством сахара, что возникает подозрение - над рецептом трудилось несколько поколений дантистов. В общем, один вред и никакой пользы. Однако есть среди когорты десертов и те, что не только вкусны, но и обладают богатырским зарядом полезности. И одной из подобных штук является знакомая нам еще с детского сада творожно-морковная запеканка .

Творожно-морковная запеканка. Двойная польза

Творог известен большинству человеческих культур. Правда, долгое время он был лишь своеобразным переходной стадией на пути к сыру. Например, наши отечественные кулинары вплоть до XIX века не выделяли его в отдельную категорию. Наверное, многие в свое время недоумевали, почему "сырники" носят такое имя, если сыра в них нет и в помине. А все потому, что в России не видели разницу в этих продуктах. Но та польза, которую несет творог, заставила пересмотреть кулинарные традиции. Ведь из всех молочных продуктов именно в нем содержится необходимое организму количество белка. К тому же молочный белок усваивается нашим организмом даже лучше, чем мясной.

Белок из творога усваивается нашим организмом даже лучше, чем из мяса.

Ну, о моркови, втором сегодняшнем ингредиенте, вы и так знаете немало. Это и не удивительно - ведь первые упоминания ее кулинарных свойств датируются I в. нашей эры. Сей корнеплод не только красив (ну какой овощ может похвастаться таким же чистым и глубоким оранжевым цветом), но и полезен. В нем содержится каротин, флавониды, витамины В и В2. Недаром морковь употребляют и в медицинских целях. Она активирует внутриклеточные восстановительные процессы и регулирует углеводный обмен. Свои полезные свойства морковь особенно хорошо проявляет в сочетании с молочными продуктами. Именно таким случаем и является творожно-морковная запеканка.

Творожно-морковная запеканка. Простой состав

По своему составу творожно-морковная запеканка очень проста.

Несмотря на свои чудодейственные свойства, блюдо это готовится очень просто. Конечно, порывшись в Интернете или пролистав пыльные страницы старых поваренных книг, можно напороться и на сложные изысканные составы такой запеканки. Но если вы вчитаетесь повнимательнее, то обязательно обнаружите, что дело тут сугубо в приготовлении хитрых соусов или в добавлении отдельных ингредиентов. Впоследствии вы вполне можете разнообразить творожно-морковную запеканку, сыпанув туда изюма, кураги или орехов. Но для начала попробуем самый простой рецепт. Нам понадобятся:

Ингредиенты

Творог - 500 г

Морковь - 3 шт.

Яйца - 2 шт.

Сахар, соль - по вкусу.

Инструменты

Терка, глубокая чашка и форма для выпечки.

Творожно-морковная запеканка. Быстрая простота

Для начала чистим и отвариваем морковь. Можно это сделать в кастрюле с водой. Займет это минут 25-30. И не забывайте периодически тыкать в нее вилкой, проверяя готовность. Переваренный клубень нам не нужен. А можно отдать наши корнеплоды на милость пароварки. Там есть специальный "морковный" режим. Занимает он 35 минут, но зато не нужно "париться" самому - консистенция получится в самый раз. Морковь приготовилась? Вынимайте и остужайте. Хотите на воздухе, хотите - под холодной водой. После этого натрите ее на средней терке. Блендер в этом случае не подойдет - смелет все в однородную массу.

Теперь все это нужно перемешать и основа для творожно-морковной запеканки готова.

Теперь возьмите глубокую чашку и сложите туда натертую морковь и творог. Добавьте два яйца, столовую ложку сахара и треть чайной ложки соли. Все это тщательно перемешайте.

Так творожно-морковная запеканка выглядит перед отправкой в печь.

Достаем форму для выпечки. В принципе, какую угодно. Я, например, воспользовался металлической формой для манника. Смазываем ее изнутри сливочным или растительным маслом. Тщательно промажьте все изгибы формы, чтобы потом с проклятьями не выковыривать оттуда нашу творожно-морковную запеканку. Теперь аккуратно выложите массу в форму. Выровняйте. Все это отправляйте в разогретую духовку. Ставьте на 170º С и засекайте 30 минут. По прошествии этого времени выключите плиту и дайте запеканке немного остыть. Все! Садитесь к столу.

Творожно-морковная запеканка готова. Пора к столу!