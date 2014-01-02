Творожно-морковная запеканка. Полезный и быстрый рецепт
Текст: Антон ВЕСЕЛУХИН
При слове "десерт" многие тянутся к револьверу. Ведь для большинства за этим термином скрываются чудовищные тортики с жирным кремом, мороженое под шоколадным сиропом или печенье с таким количеством сахара, что возникает подозрение - над рецептом трудилось несколько поколений дантистов. В общем, один вред и никакой пользы. Однако есть среди когорты десертов и те, что не только вкусны, но и обладают богатырским зарядом полезности. И одной из подобных штук является знакомая нам еще с детского сада творожно-морковная запеканка .
Творожно-морковная запеканка. Двойная польза
Творог известен большинству человеческих культур. Правда, долгое время он был лишь своеобразным переходной стадией на пути к сыру. Например, наши отечественные кулинары вплоть до XIX века не выделяли его в отдельную категорию. Наверное, многие в свое время недоумевали, почему "сырники" носят такое имя, если сыра в них нет и в помине. А все потому, что в России не видели разницу в этих продуктах. Но та польза, которую несет творог, заставила пересмотреть кулинарные традиции. Ведь из всех молочных продуктов именно в нем содержится необходимое организму количество белка. К тому же молочный белок усваивается нашим организмом даже лучше, чем мясной.
Белок из творога усваивается нашим организмом даже лучше, чем из мяса.
Ну, о моркови, втором сегодняшнем ингредиенте, вы и так знаете немало. Это и не удивительно - ведь первые упоминания ее кулинарных свойств датируются I в. нашей эры. Сей корнеплод не только красив (ну какой овощ может похвастаться таким же чистым и глубоким оранжевым цветом), но и полезен. В нем содержится каротин, флавониды, витамины В и В2. Недаром морковь употребляют и в медицинских целях. Она активирует внутриклеточные восстановительные процессы и регулирует углеводный обмен. Свои полезные свойства морковь особенно хорошо проявляет в сочетании с молочными продуктами. Именно таким случаем и является творожно-морковная запеканка.
Творожно-морковная запеканка. Простой состав
По своему составу творожно-морковная запеканка очень проста.
Несмотря на свои чудодейственные свойства, блюдо это готовится очень просто. Конечно, порывшись в Интернете или пролистав пыльные страницы старых поваренных книг, можно напороться и на сложные изысканные составы такой запеканки. Но если вы вчитаетесь повнимательнее, то обязательно обнаружите, что дело тут сугубо в приготовлении хитрых соусов или в добавлении отдельных ингредиентов. Впоследствии вы вполне можете разнообразить творожно-морковную запеканку, сыпанув туда изюма, кураги или орехов. Но для начала попробуем самый простой рецепт. Нам понадобятся:
Ингредиенты
Творог - 500 г
Морковь - 3 шт.
Яйца - 2 шт.
Сахар, соль - по вкусу.
Инструменты
Терка, глубокая чашка и форма для выпечки.
Творожно-морковная запеканка. Быстрая простота
Для начала чистим и отвариваем морковь. Можно это сделать в кастрюле с водой. Займет это минут 25-30. И не забывайте периодически тыкать в нее вилкой, проверяя готовность. Переваренный клубень нам не нужен. А можно отдать наши корнеплоды на милость пароварки. Там есть специальный "морковный" режим. Занимает он 35 минут, но зато не нужно "париться" самому - консистенция получится в самый раз. Морковь приготовилась? Вынимайте и остужайте. Хотите на воздухе, хотите - под холодной водой. После этого натрите ее на средней терке. Блендер в этом случае не подойдет - смелет все в однородную массу.
Теперь все это нужно перемешать и основа для творожно-морковной запеканки готова.
Теперь возьмите глубокую чашку и сложите туда натертую морковь и творог. Добавьте два яйца, столовую ложку сахара и треть чайной ложки соли. Все это тщательно перемешайте.
Так творожно-морковная запеканка выглядит перед отправкой в печь.
Достаем форму для выпечки. В принципе, какую угодно. Я, например, воспользовался металлической формой для манника. Смазываем ее изнутри сливочным или растительным маслом. Тщательно промажьте все изгибы формы, чтобы потом с проклятьями не выковыривать оттуда нашу творожно-морковную запеканку. Теперь аккуратно выложите массу в форму. Выровняйте. Все это отправляйте в разогретую духовку. Ставьте на 170º С и засекайте 30 минут. По прошествии этого времени выключите плиту и дайте запеканке немного остыть. Все! Садитесь к столу.
Творожно-морковная запеканка готова. Пора к столу!
Комментариев к статье "Творожно-морковная запеканка. Полезный и быстрый рецепт" (1):
Wait for a Good ReplicaMy searches ended up being fruitful only because I waited until a great retailer finally added the bag to their New Arrivals Section. One of the golden rules to finding the latest styles is that you shouldn’t just buy
4.63 4.55 4.48 4.31