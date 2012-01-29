Rambler's Top100
Поставить закладку
Карта сайта RSS Читать в Яндекс.Ленте Читать в Google Reader
  Войти       Регистрация      
18+
Мужской журнал Top4Man Екатеринбург

ГлавнаяЕдаРецептыКурица с грибами в сливочном соусе: полетели, птичка!

Курица с грибами в сливочном соусе: полетели, птичка!



15.04.2017
Увеличить шрифт
0
Нравится

Текст: Марк МАРКИН

Продолжая тему вкусной и здоровой еды, хочу предложить вам еще одно блюдо. У меня на его приготовление уходит 20 минут. А эффект - ммм… (Так говорит моя жена.) Итак, курица с грибами в сливочном соусе!

Звучит это страшнее, чем все оказывается на самом деле. Ведь что мы представляем при словосочетании "сливочный соус"? Такую сложную, не всегда удачную процедуру варки молока с маслом и мукой, означающую французские выверты системы "бешамель"…  Забудьте! Нам понадобится всего лишь маленький пакетик жирных сливок. Ну и курица , конечно.

Ингредиенты

На четыре персоны нам понадобится:

- Три куриных грудки среднего размера (филе)

- Пачка (400 г) замороженных грибов (шампиньонов)

- Пакетик сливок (200 г) 20% жирности.

Начнем, пожалуй!

Сначала нам надо выпарить из замороженных грибов влагу. Для этого на сухую сковородку высыпаем содержимое пакета и, не закрывая крышкой, держим на достаточно сильном огне - ждем, когда грибы выпустят содержащуюся в них воду, а потом эта вода испарится.

Пока это происходит, режем куриные грудки на кусочки размером 2 на 3 см.

Как только воды не останется, наливаем в сковороду немного растительного масла, чтобы грибы начали жариться. И сразу же кладем туда нарезанное куриное филе . Убавляем огонь до среднего, и жарим, помешивая, все это 5 минут, пока куриные кусочки не побелеют.

Затем выливаем во все это пакетик сливок.

В чем смысл сливок? Не только в том, что они образуют консистенцию подливы. Дело в том, что и без того нежное куриное филе становится еще нежнее, оно буквально тает во рту!

Теперь время добавлять специи. Все просто - соль, перец, лавровый лист. Я кладу еще сушеный укроп и немного карри для необычного вкуса. Совсем чуть-чуть.

Все это закрываем крышкой, снова убавляем огонь до совсем маленького, и получается, что тушим курицу в сливках минут 15. Все!

Гарнир к этому блюду может быть любой - рис, гречка, картофельное пюре, какие-нибудь рожки… Я просто отварил картофель. Все вместе получается очень вкусно, поверьте!
х
HTML-код для вставки
BBcode для вставки

Распечатать Вставить в блог Добавить в избранное

0
Нравится
Рейтинг: 3.3
1 2 3 4 5
Материалы по теме:
Тушеная картошка с мясом: экспресс-метод
Жареным запахло. Шашлык как он есть
Не пожелаешь и рагу. Блюдо-ералаш на вашем столе
Жуй рагу! И ни гу-гу


      Комментариев к статье "Курица с грибами в сливочном соусе: полетели, птичка!" (1):
Гость
Гость  29.01.2012 14:51:33
Хороший рецептик, спасибоsmile;))
Все просто, легко и вкусно!
   Ссылка на комментарий


Еда
Спецпроекты:
Справочник:
 
 
 


TOP 4

лучшее | обсуждаемое
Верни девушке первоначальный облик

Мужской журнал
      Rambler's Top100

     
© «TOP4MAN.RU»,
2008 - 2017.
Все права защищены.
О нас  |   Рекламодателям   |   RSS  Статьи

Мы в социальных сетях:       
Раздел мужского журнала Top4man "Еда" - это не только быстрые рецепты вкусных блюд, но и рассказ о кухнях народов мира, о происхождении продуктов и их правильном использовании, о здоровой пище, о необходимой посуде и кухонных приспособлениях. Вы узнаете, как готовить итальянскую пасту и испанский гаспачо, грузинский хаш и венгерский гуляш, японские суши и русские блины.
Цены на размещение листовок в транспорте