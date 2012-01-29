Курица с грибами в сливочном соусе: полетели, птичка!

15.04.2017

Текст: Марк МАРКИН

Продолжая тему вкусной и здоровой еды, хочу предложить вам еще одно блюдо. У меня на его приготовление уходит 20 минут. А эффект - ммм… (Так говорит моя жена.) Итак, курица с грибами в сливочном соусе!

Звучит это страшнее, чем все оказывается на самом деле. Ведь что мы представляем при словосочетании "сливочный соус"? Такую сложную, не всегда удачную процедуру варки молока с маслом и мукой, означающую французские выверты системы "бешамель"… Забудьте! Нам понадобится всего лишь маленький пакетик жирных сливок. Ну и курица , конечно.

Ингредиенты

На четыре персоны нам понадобится:

- Три куриных грудки среднего размера (филе)

- Пачка (400 г) замороженных грибов (шампиньонов)

- Пакетик сливок (200 г) 20% жирности.

Начнем, пожалуй!

Сначала нам надо выпарить из замороженных грибов влагу. Для этого на сухую сковородку высыпаем содержимое пакета и, не закрывая крышкой, держим на достаточно сильном огне - ждем, когда грибы выпустят содержащуюся в них воду, а потом эта вода испарится.

Пока это происходит, режем куриные грудки на кусочки размером 2 на 3 см.

Как только воды не останется, наливаем в сковороду немного растительного масла, чтобы грибы начали жариться. И сразу же кладем туда нарезанное куриное филе . Убавляем огонь до среднего, и жарим, помешивая, все это 5 минут, пока куриные кусочки не побелеют.

Затем выливаем во все это пакетик сливок.

В чем смысл сливок? Не только в том, что они образуют консистенцию подливы. Дело в том, что и без того нежное куриное филе становится еще нежнее, оно буквально тает во рту!

Теперь время добавлять специи. Все просто - соль, перец, лавровый лист. Я кладу еще сушеный укроп и немного карри для необычного вкуса. Совсем чуть-чуть.

Все это закрываем крышкой, снова убавляем огонь до совсем маленького, и получается, что тушим курицу в сливках минут 15. Все!

Гарнир к этому блюду может быть любой - рис, гречка, картофельное пюре, какие-нибудь рожки… Я просто отварил картофель. Все вместе получается очень вкусно, поверьте!