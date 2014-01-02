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Китайское рагу: азиатские радости в Рождественский пост



29.12.2016
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Текст: Сергей СМОЛЯНИН

Одна из самых ярких национальных кухонь - китайская - может удовлетворить вкус гурмана любой конфессии. Даже православным в пост можно найти изумительные вещи, приготовление которых потребует минимум времени, средств и усилий, а на выходе получится вкусное экзотическое блюдо. Например, китайское рагу.

Китайская кухня как жанр

китайское рагу

Китайская кухня всегда поражала меня своей актуальностью, а именно - в любом состоянии, в любом настроении, в любое время года можно выбрать блюдо, которое будет очень органично вашему мироощущению в этот момент. Причем есть одна закономерность: чем беднее интерьер ресторана, тем вкуснее яства. Мне приходилось бывать в таких шалманах, что, казалось, живым оттуда не выберешься. Несмотря на то, что моими гидами были весьма состоятельные и высокопоставленные "новые китайцы", опасение сопровождали меня всю трапезу, в голове вертелся анекдот: "Доктор, у меня запор! Пурген не помогает! - А что ели? - Рис в китайском ресторане! - Ну, ясно! Атипичная диарея".

Однако в процессе трапезы опасения вытеснялись обалденными вкусовыми обертонами лягушачьего мяса, креветок размером с краба и крабами размером с омара… Правда, все портила дикая китайская водка. Но и она сыграла свою позитивную роль, залив мои опасения настолько, что вечер мы закончили в кухне этого ресторана, где грязные и замызганные китайские повара обучали меня готовке габоджоу: свинины с ананасами, апельсинами и джемом.

Однако китайцы движутся к цивилизации семимильными шагами. В конце 90-х они открыли в центре Пекина ресторан своей кухни "У Береты", причем кухня там была адаптирована под европейцев. Да и интерьер был уже совсем другого плана: громадные колбы и емкости, в которых бродило пиво, кстати, весьма отменное, на стенках висели фотографии знаменитостей, из чего можно было понять, что все мировые звезды, гастролировавшие в Пекине, бывали в этом ресторане: Мадлен Олбрайт, Кофи Аннан, какой-то японский премьер - не помню имени, Евгений Примаков… Это место было сборищем пекинской дипломатической тусовки. Обслуживали официантки, которых, видимо, выбирали на конкурсе красоты Поднебесной. Опять же атипичные китаянки: рост под 180, формы 90-60-90, соблазнительный разрез на кимоно, открывавший бедро до самого… Вот именно "У Береты" я подсмотрел блюдо, которое мы сегодня будем готовить.

Адаптируем под русские традиции

Но сейчас на дворе Рождественский пост, мясо и рыбу есть нельзя… Овощей в России не так уж и много, чтобы пережить пост только на них… И вот мы в магазине покупаем "Китайскую смесь": ростки сои, бамбука, грибы мун, китайский лук, морковь. Но просто овощи как-то не прикольно, поэтому берем еще банку резаных шампиньонов, томатную пасту, соевый соус, естественно; ну а лук с чесноком во времена свиного гриппа, думаю, найдется в каждом доме.

китайское рагу

Ингредиенты для китайского рагу.

Для начала обжариваем лук до коричневого цвета, он должен быть слегка подгоревший, но только слегка, и добавляем чеснок.

китайское рагу

Жареный лук для китайского рагу.

Сливаем рассол из шампиньонов, высыпаем их на сковородку и обжариваем с луком и чесноком до полного выпаривание влаги.

китайское рагу

Добавляем "Китайскую смесь", также выпариваем всю жидкость, добавляем пять столовых ложек соевого соуса.

китайское рагу

Китайское рагу почти готово.

Теперь надо заправить рагу томатной пастой - 2-3 столовых ложки - и обжарить до готовности.

Чтобы получилось более-менее аутентичное КИТАЙСКОЕ рагу, надо соблюсти несколько правил:

1. Китайские кулинары всегда готовят на самом большом огне. Для них нет умеренных и низких режимов, поэтому ваша плита должна быть включена на максимум.

2. При поджарке овощей, китайцы их всегда пережаривают, так, что они даже слегка подгорают. В сочетании с соевым соусом это и дает специфический аромат китайской кулинарии.

3. Если вы применяете соевый соус, то дополнительно солить ни в коем случае нельзя! Лучше добавьте еще соуса. Соль в сухом виде убивает ароматы соуса.

китайское рагу

Китайское рагу готово!

Итак, у нас получилось самое настоящее китайское блюдо, и, как говорится, ман-ман чы! (что в переводе с китайского значит "приятного аппетита!".

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      Комментариев к статье "Китайское рагу: азиатские радости в Рождественский пост" (1):
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