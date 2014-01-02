Китайское рагу: азиатские радости в Рождественский пост

29.12.2016

Текст: Сергей СМОЛЯНИН

Одна из самых ярких национальных кухонь - китайская - может удовлетворить вкус гурмана любой конфессии. Даже православным в пост можно найти изумительные вещи, приготовление которых потребует минимум времени, средств и усилий, а на выходе получится вкусное экзотическое блюдо. Например, китайское рагу.

Китайская кухня как жанр

Китайская кухня всегда поражала меня своей актуальностью, а именно - в любом состоянии, в любом настроении, в любое время года можно выбрать блюдо, которое будет очень органично вашему мироощущению в этот момент. Причем есть одна закономерность: чем беднее интерьер ресторана, тем вкуснее яства. Мне приходилось бывать в таких шалманах, что, казалось, живым оттуда не выберешься. Несмотря на то, что моими гидами были весьма состоятельные и высокопоставленные "новые китайцы", опасение сопровождали меня всю трапезу, в голове вертелся анекдот: "Доктор, у меня запор! Пурген не помогает! - А что ели? - Рис в китайском ресторане! - Ну, ясно! Атипичная диарея".

Однако в процессе трапезы опасения вытеснялись обалденными вкусовыми обертонами лягушачьего мяса, креветок размером с краба и крабами размером с омара… Правда, все портила дикая китайская водка. Но и она сыграла свою позитивную роль, залив мои опасения настолько, что вечер мы закончили в кухне этого ресторана, где грязные и замызганные китайские повара обучали меня готовке габоджоу: свинины с ананасами, апельсинами и джемом.

Однако китайцы движутся к цивилизации семимильными шагами. В конце 90-х они открыли в центре Пекина ресторан своей кухни "У Береты", причем кухня там была адаптирована под европейцев. Да и интерьер был уже совсем другого плана: громадные колбы и емкости, в которых бродило пиво, кстати, весьма отменное, на стенках висели фотографии знаменитостей, из чего можно было понять, что все мировые звезды, гастролировавшие в Пекине, бывали в этом ресторане: Мадлен Олбрайт, Кофи Аннан, какой-то японский премьер - не помню имени, Евгений Примаков… Это место было сборищем пекинской дипломатической тусовки. Обслуживали официантки, которых, видимо, выбирали на конкурсе красоты Поднебесной. Опять же атипичные китаянки: рост под 180, формы 90-60-90, соблазнительный разрез на кимоно, открывавший бедро до самого… Вот именно "У Береты" я подсмотрел блюдо, которое мы сегодня будем готовить.

Адаптируем под русские традиции

Но сейчас на дворе Рождественский пост, мясо и рыбу есть нельзя… Овощей в России не так уж и много, чтобы пережить пост только на них… И вот мы в магазине покупаем "Китайскую смесь": ростки сои, бамбука, грибы мун, китайский лук, морковь. Но просто овощи как-то не прикольно, поэтому берем еще банку резаных шампиньонов, томатную пасту, соевый соус, естественно; ну а лук с чесноком во времена свиного гриппа, думаю, найдется в каждом доме.

Ингредиенты для китайского рагу.

Для начала обжариваем лук до коричневого цвета, он должен быть слегка подгоревший, но только слегка, и добавляем чеснок.

Жареный лук для китайского рагу.

Сливаем рассол из шампиньонов, высыпаем их на сковородку и обжариваем с луком и чесноком до полного выпаривание влаги.

Добавляем "Китайскую смесь", также выпариваем всю жидкость, добавляем пять столовых ложек соевого соуса.

Китайское рагу почти готово.

Теперь надо заправить рагу томатной пастой - 2-3 столовых ложки - и обжарить до готовности.

Чтобы получилось более-менее аутентичное КИТАЙСКОЕ рагу, надо соблюсти несколько правил:

1. Китайские кулинары всегда готовят на самом большом огне. Для них нет умеренных и низких режимов, поэтому ваша плита должна быть включена на максимум.

2. При поджарке овощей, китайцы их всегда пережаривают, так, что они даже слегка подгорают. В сочетании с соевым соусом это и дает специфический аромат китайской кулинарии.

3. Если вы применяете соевый соус, то дополнительно солить ни в коем случае нельзя! Лучше добавьте еще соуса. Соль в сухом виде убивает ароматы соуса.

Китайское рагу готово!



Итак, у нас получилось самое настоящее китайское блюдо, и, как говорится, ман-ман чы! (что в переводе с китайского значит "приятного аппетита!".