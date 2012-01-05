Бисквит в микроволновке. Будущее сейчас

12.01.2017

Текст: Антон ВЕСЕЛУХИН

Ждете в гости подружку? Забыли купить что-нибудь на десерт? Что же сделать для плавного перехода от сладкого обжорства к не менее сладкому прелюбодеянию? Без паники! Прекратите метаться по кухне и оцените обстановку. Микроволновка. Кружка. Небольшой набор продуктов. Вот и все, что нам понадобится. Немного смекалки - и еще до того, как каблучки застучат по ступеням вашего подъезда, на столе благоухают свежие шоколадные бисквиты. Начали!

Бисквит в микроволновке. Торжество технологий

В микроволновке можно готовить не только бисквиты.

Конечно, бисквиты знакомы нам уже давно. Но кто из мужчин в трезвом уме соберется замешивать тесто, засовывать его в форму и тупо ждать, пока духовка испечет румяный корж. И это в XX веке - со всеми его блендерами, миксерами и газовыми плитами! А представьте глухие времена чугунков и корыт. Нет уж! Вот и придумывали мужчины, как бы от дел этих кондитерских избавиться. То с крестоносцами убегут биться, то еретиков жечь утекут, а то и бунт супротив царя-батюшки организуют по случаю. Вот и приходилось женщинам одним в кухонном рабстве развлекаться, пока их из оного не освободили вначале большевики, а потом и технический прогресс. Ну и нам немного перепало.

В 1945 году американский физик Перси Спенсер получил патент на использование микроволн в приготовлении еды. И уже в 1949 году в США начали производить первые микроволновки. Поначалу их использовали только для разморозки продуктов. Так что настоящий бум СВЧ-печей начался только в 1962 году, когда компания SHARP начала штамповать микроволновки, предназначенные для бытового использования. С тех пор в мировой кулинарии сложилась настоящая субкультура готовки с использованием этого агрегата. Мало того, она наглядно продемонстрировала, что за счет технического устройства можно сэкономить на учебе в кулинарном техникуме. И сейчас мы это поймем на деле, приготовив в микроволновке шоколадный бисквит. С изюмом.

Бисквит в микроволновке. Слагаемые успеха

Составляющие будущего бисквита в микроволновке.

Как вы понимаете из первоначальной установки, бисквит сей мы будем готовить в условиях тотального отсутствия времени и продуктов. Конечно, кто-то возразит, что настоящее кулинарное произведение нужно творить с толком и расстановкой. Что истинный кондитер никогда не опустится до кружек и микроволновок. Только священные противни и богоугодная плита. Так что нечего удивляться, что эти небожители зачастую проводят вечера в одиночестве. Мы же не такие. Мы не создаем, а решаем проблемы. Поэтому для приготовления чудесного бисквита в микроволновке нам понадобятся:

Ингредиенты

Мука высшего сорта - 4 столовых ложки

Сахар - 2 столовые ложки

Какао - 1 столовая ложка

Яйцо куриное - 1 шт.

Молоко - 4 столовые ложки (да-да, именно ложки).

Изюм - горсть

Масло подсолнечное рафинированное - 3 столовых ложки (впрочем, можно и со сливочным поэкспериментировать).

Устройства

Кружка, столовая ложка (отмерять и мешать) и конечно же микроволновка.

Бисквит в микроволновке. Процесс пошел

Все ингредиенты собраны в кружку, но отправлять наш бисквит в микроволновку еще рано.

Берем вместительную кружку. Для начала насыпаем туда муку и молоко. Тщательно перемешиваем. Теперь добавляем сахар. Снова перемешиваем. Необходимо, чтобы сладкие кристаллы совершенно растворились в жидкости. Это нужно по той простой причине, что сахар начинает быстро гореть в микроволновке, а ведь горький на вкус бисквит нам абсолютно ни к чему. Перемешали? Сыпем какао. И снова за ложку. Все должно раствориться без комков. Теперь можно добавить масло и яйцо. Опять усиленно работаем ложкой. И только в самом конце добавляем в нашу смесь изюм. Иначе он будет всячески препятствовать размешиванию. И еще! Следите за тем, чтобы консистенция была близкой к жидкой сметане. А то, знаете ли, "столовая ложка" мера неточная, и если смесь будет слишком густой, наш бисквит может получиться жестковатым. Вот, собственно, и все.

Следите за тем, чтобы консистенция была близкой к жидкой сметане. А то, знаете ли, "столовая ложка" мера неточная, и если смесь будет слишком густой, наш бисквит может получиться жестковатым.

Эта жидкость мало похожа на бисквит. Но микроволновка быстро превратит ее в нужный продукт.

Прошло всего четыре минуты, а наш бисквит уже готов. Вынимайте из микроволновки.

Теперь ставим нашу кружку в микроволновку. Устанавливаем мощность 1000 Вт. Заводим таймер на четыре минуты. И спокойно уходим на перекур. Хотя можно остаться и понаблюдать, что там происходит в нашей СВЧ-печи. Через пару минут тесто начнет подниматься и упорно лезть из кружки. А ну, руки прочь от изделия! Все нормально. Так и должно быть. Наш бисквит вырастет сантиметра на три вверх и на этом остановится. Не спешите открывать дверцу микроволновки, когда запиликает таймер. Путь бисквит дойдет в одиночестве. Через пару минут его можно вынимать. Просто переверните кружку над тарелкой - и чудесный бисквит из микроволновки готов к употреблению. Приятного аппетита!