Ударим по пампушкам. Рецепты наваристого борща

04.05.2017

Замолвим слово о свекольном супе, вкуснее которого нет на свете.

Несмотря на сходные ингредиенты, борщи в разных национальных традициях получаются совсем не похожими, да и у двух разных поваров при всем желании одинакового борща не выйдет.

Борщ украинский с пампушками

Эх, любили в Малороссии не только врагов шашкой рубать , но и борщ ложкой! Для традиционного борща нам потребуется:

- 300 граммов говядины,

- одна свекла,

- половина капустного кочана,

- пять-шесть картофелин,

- одна морковь,

- корень петрушки,

- луковица,

- три-четыре зубчика чеснока,

- четыре-пять помидоров,

- столовая ложка муки,

- 200 граммов жира,

- 50 граммов свиного сала,

- половина стакана сметаны,

- столовая ложка сахара,

- сок половины лимона,

- зелень петрушки,

- черный молотый перец,

- стручок сладкого болгарского перца,

- лавровый лист.

Для пампушек нужно:

- полтора стакана муки,

- три четверти стакана молока,

- столовая ложка сахара,

- 10 граммов свежих дрожжей,

- две столовые ложки растительного масла,

- три зубчика чеснока,

- треть стакана кваса для чесночной заправки.

Приготовить украинский борщ - это почти подвиг. Повозиться придется изрядно, но зато и результат не разочарует. Мясо очищаем от пленок, заливаем холодной водой и варим до готовности. Жир, собранный в процессе варки, не выкидываем - он тоже пойдет в дело.

Свеклу чистим, режем соломкой, солим, сбрызгиваем лимонным соком и перемешиваем. Кладем ее в глубокий сотейник, добавляем жир из мясного бульона, порезанные помидоры и сахар - все это великолепие тушим до полуготовности. Корень петрушки и морковь чистим, моем и вместе с рубленым луком пассеруем в жире с добавлением муки.

Мясной бульон процеживаем, мясо режем кусочками и откладываем. Картошку режем некрупными кусками и кладем в бульон, доводим до кипения и закидываем туда же порезанную соломкой капусту. Все варим 15 минут, затем добавляем пассерованные овощи и сладкий перец, нашинкованный тонкой соломкой, специи и варим до готовности.

Для свежих пампушек в теплом молоке разводим дрожжи, соль, сахар, добавляем растительное масло и муку. Замешиваем тесто и оставляем его "побродить". Готовое тесто делим на маленькие кусочки, из которых раскатываем шарики. Их укладываем на смазанный маслом противень и оставляем "подойти". Печем пампушки до румяной корочки при температуре 180-210 градусов. Чесночную заправку получить проще простого - в толченый чеснок добавляем соль, растительное масло и квас. Все хорошенько перемешиваем и поливаем этим соусом свежие горячие пампушки.

Готовый борщ заправляем салом, толченым чесноком и зеленью, еще раз доводим до кипения и даем "отдохнуть" в течение четверти часа. Перед тем как поставить на стол, добавляем сметану, мясо и оставшуюся зелень, ну и конечно, подаем пампушки.

Рецепт борща: Борщ полтавский с галушками

Для этого борща потребуется:

- 300 граммов курятины или гусятины,

- одна свекла,

- половина капустного кочана,

- шесть-семь картофелин,

- одна морковь,

- 40 граммов сала,

- луковица,

- столовая ложка томат-пасты,

- чайная ложка уксуса,

- половина стакана сметаны,

- перец, соль, сахар,

- лавровый лист,

- зелень

Для галушек потребуется:

- стакан муки,

- одно яйцо,

- половина стакана воды,

- соль.

Птицу отвариваем, не забывая добавить в бульон специи. Свеклу режем соломкой, солим, добавляем уксус, "бульонный" жир, сахар, томат-пасту и тушим в сковороде до полуготовности.

Морковь и петрушку тонко шинкуем и чуть-чуть обжариваем в жире. Картофель режем кубиками, капусту соломкой - и забрасываем овощи в бульон. Варим 15 минут, затем добавляем свеклу, тонко порезанный лук, сало и зелень петрушки - все вместе варим до готовности. Снимаем с огня и даем борщу "отойти" 10-15 минут.

Галушки делаем так: воду кипятим и засыпаем в нее треть приготовленной муки. Размешиваем, чтобы не было комочков и снимаем кастрюльку с огня. Ждем минут семь-десять пока вода остынет, добавляем яйцо и остальную муку. Замешиваем тесто, из которого делаем маленькие шарики. Галушки бросаем в кипящую подсоленную воду и варим до готовности. Борщ подаем с галушками, сметаной и зеленью.

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