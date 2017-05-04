Ударим по пампушкам. Рецепты наваристого борща
Замолвим слово о свекольном супе, вкуснее которого нет на свете.
Несмотря на сходные ингредиенты, борщи в разных национальных традициях получаются совсем не похожими, да и у двух разных поваров при всем желании одинакового борща не выйдет.
Борщ украинский с пампушками
Эх, любили в Малороссии не только врагов шашкой рубать , но и борщ ложкой! Для традиционного борща нам потребуется:
- 300 граммов говядины,
- одна свекла,
- половина капустного кочана,
- пять-шесть картофелин,
- одна морковь,
- корень петрушки,
- луковица,
- три-четыре зубчика чеснока,
- четыре-пять помидоров,
- столовая ложка муки,
- 200 граммов жира,
- 50 граммов свиного сала,
- половина стакана сметаны,
- столовая ложка сахара,
- сок половины лимона,
- зелень петрушки,
- черный молотый перец,
- стручок сладкого болгарского перца,
- лавровый лист.
Для пампушек нужно:
- полтора стакана муки,
- три четверти стакана молока,
- столовая ложка сахара,
- 10 граммов свежих дрожжей,
- две столовые ложки растительного масла,
- три зубчика чеснока,
- треть стакана кваса для чесночной заправки.
Приготовить украинский борщ - это почти подвиг. Повозиться придется изрядно, но зато и результат не разочарует. Мясо очищаем от пленок, заливаем холодной водой и варим до готовности. Жир, собранный в процессе варки, не выкидываем - он тоже пойдет в дело.
Свеклу чистим, режем соломкой, солим, сбрызгиваем лимонным соком и перемешиваем. Кладем ее в глубокий сотейник, добавляем жир из мясного бульона, порезанные помидоры и сахар - все это великолепие тушим до полуготовности. Корень петрушки и морковь чистим, моем и вместе с рубленым луком пассеруем в жире с добавлением муки.
Мясной бульон процеживаем, мясо режем кусочками и откладываем. Картошку режем некрупными кусками и кладем в бульон, доводим до кипения и закидываем туда же порезанную соломкой капусту. Все варим 15 минут, затем добавляем пассерованные овощи и сладкий перец, нашинкованный тонкой соломкой, специи и варим до готовности.
Для свежих пампушек в теплом молоке разводим дрожжи, соль, сахар, добавляем растительное масло и муку. Замешиваем тесто и оставляем его "побродить". Готовое тесто делим на маленькие кусочки, из которых раскатываем шарики. Их укладываем на смазанный маслом противень и оставляем "подойти". Печем пампушки до румяной корочки при температуре 180-210 градусов. Чесночную заправку получить проще простого - в толченый чеснок добавляем соль, растительное масло и квас. Все хорошенько перемешиваем и поливаем этим соусом свежие горячие пампушки.
Готовый борщ заправляем салом, толченым чесноком и зеленью, еще раз доводим до кипения и даем "отдохнуть" в течение четверти часа. Перед тем как поставить на стол, добавляем сметану, мясо и оставшуюся зелень, ну и конечно, подаем пампушки.
Рецепт борща: Борщ полтавский с галушками
Для этого борща потребуется:
- 300 граммов курятины или гусятины,
- одна свекла,
- половина капустного кочана,
- шесть-семь картофелин,
- одна морковь,
- 40 граммов сала,
- луковица,
- столовая ложка томат-пасты,
- чайная ложка уксуса,
- половина стакана сметаны,
- перец, соль, сахар,
- лавровый лист,
- зелень
Для галушек потребуется:
- стакан муки,
- одно яйцо,
- половина стакана воды,
- соль.
Птицу отвариваем, не забывая добавить в бульон специи. Свеклу режем соломкой, солим, добавляем уксус, "бульонный" жир, сахар, томат-пасту и тушим в сковороде до полуготовности.
Морковь и петрушку тонко шинкуем и чуть-чуть обжариваем в жире. Картофель режем кубиками, капусту соломкой - и забрасываем овощи в бульон. Варим 15 минут, затем добавляем свеклу, тонко порезанный лук, сало и зелень петрушки - все вместе варим до готовности. Снимаем с огня и даем борщу "отойти" 10-15 минут.
Галушки делаем так: воду кипятим и засыпаем в нее треть приготовленной муки. Размешиваем, чтобы не было комочков и снимаем кастрюльку с огня. Ждем минут семь-десять пока вода остынет, добавляем яйцо и остальную муку. Замешиваем тесто, из которого делаем маленькие шарики. Галушки бросаем в кипящую подсоленную воду и варим до готовности. Борщ подаем с галушками, сметаной и зеленью.
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