Заправься! Топ-5 овощных рецептов

05.01.2017

Источник: www.cook.com.ua

За окном серо и грустно, так пусть на столе царит веселый овощной фейерверк. Легкие и полезные блюда из овощей, рецепты которых предлагает top4man, порадуют и глаз, и желудок.

Овощи, запеченные в фольге

Для этого блюда нужно: две картофелины, одна луковица, шесть шампиньонов, один сладкий перец, чеснок, петрушка, укроп и соевый соус.

Для начала картофель чистим и режем кубиками. К нему присоединяем крупно нарезанные шампиньоны, порезанный полосками перец и мелко порубленный лук. Всю эту смесь приправляем зеленью и соевым соусом по вкусу. Готовим кусочки фольги, на каждый из которых кладем порцию овощей. По желанию можно добавить кусочки плавленого сырка. Скрепляем фольгу сверху, так, чтобы получился узелок, который сверху завязываем ниточкой. Получившиеся мешочки ставим в духовку минут на 30. Готовность овощей проверяем по картошке - как только она станет мягкой, блюдо готово.

Картофельные котлеты

Рецепт из белорусской национальной кухни. Из этих сытных и бюджетных котлет получается полноценный ужин. Для приготовления потребуется: три картофелины, два яйца, пол-луковицы, две столовые ложки муки.

Картошку отвариваем в мундире, очищаем, трем на терке и даем остыть. После этого смешиваем с яйцами, добавляем ложку муки и пассерованный лук. Из этого "теста" формируем котлеты, панируем в муке - и на сковородку. К столу эту прелесть подают со сливочным маслом, сметаной или соусами.

Луковые чипсы

Эти импровизированные чипсы будут отличным перекусом или даже закуской. Понадобится: четыре больших луковицы, два яйца, 100 граммов муки, 200 граммов панировочных сухарей, чайная ложка соли, две чайных ложки молотого черного перца, одна чайная ложка сушеного базилика.

Готовим так: лук режем толстыми кольцами, яйца взбиваем в отдельной миске, в другую миску насыпаем муку, в третьей миске смешиваем панировочные сухари, соль, перец, базилик и любые другие специи по вкусу. Наливаем растительное масло в сковороду и разогреваем его. Луковые кольца опускаем сначала в муку, затем в яйца и, наконец, обмакиваем в панировочных сухарях. Обжариваем получившиеся кусочки до золотистого цвета с двух сторон. Даем лишнему маслу стечь и подаем к столу с кетчупом.

Овощная запеканка

Одно из тех блюд, про которые говорят: готовки на полчаса, удовольствия - на весь день. В ход пойдут следующие ингредиенты: один кабачок, две морковки, пара зубчиков чеснока, две-три столовые ложки муки, одно яйцо, специи по вкусу, полстакана майонеза и 100 граммов тертого сыра.

Овощи - кабачок и морковь - трем на треке, смешиваем и добавляем "раздавленный" зубчик чеснока. Туда же разбиваем яйцо, высыпаем муку и хорошенько перемешиваем. Выкладываем все это на противень или любую другую форму, смазываем сверху майонезом, посыпаем тертым сыром - и в духовку при температуре 200- 220 градусов на 10-15 минут. Подавать можно со сметаной.

Луковый суп с сыром

Изысканное блюдо, для приготовления которого не придется разоряться на дорогие продукты. Для двух порций нам пригодятся: пара луковиц, несколько кусочков белого хлеба, чайная ложка муки и столовая ложка растительного масла, а также 200 миллилитров бульона (овощного, говяжьего), стакан белого сухого вина и 60 граммов тертого сыра, соль перец по вкусу.

Нарезанный кольцами лук тушим с водой и растительным маслом три-четыре минуты (в микроволновке можно обойтись без воды). Добавляем к нему муку, перемешиваем и доливаем бульон и вино, снова мешаем все это и варим еще пять-шесть минут в закрытой кастрюльке. Одновременно поджариваем в масле кусочки белого хлеба и посыпаем горячую хрустящую корочку тертым сыром. Суп снимаем с огня, добавляем соль и перец и наливаем в два огнеупорных горшочка или чашки, пригодные для микроволновой печи. В суп кладем кусочки хлеба и помещаем чашки либо в духовку (на пять-шесть минут), либо в микроволновку (две-три минуты).