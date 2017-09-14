Овощное рагу с баклажанами. Осенний марафон

14.09.2017

Текст: Антон ВЕСЕЛУХИН

Вот и осень пришла… Но этот совсем не повод для грусти. Совсем даже наоборот! Это повод пройтись по овощным лавкам и насладиться овощами буквально с грядки. Вот они лежат на прилавках, налитые жизненным соком. Какие выбрать? Упругие баклажаны? Сочные кабачки? Молодой картофель? Берите все. Будем готовить овощное рагу.

Самое осеннее блюдо

Вот и все что нужно для приготовления овощного рагу с баклажанами.

Многие, конечно, захотят поместить в эту категорию тыквенные каши или домашние соленья. Но сложные блюда мы оставим унылым эстетам, а сами же насладимся простым, сытным и безмерно полезным блюдом. Кто придумал овощное рагу? Да кто ж такое упомнит. Обычай собирать под одной крышкой различные продукты бытует во всех человеческих культурах. Причем еще с той поры, когда сельское хозяйство придумано не было и homo sapiens перебивался собирательством. Что нашли? Ага у вас три синих плода, у тебя один зеленый, а у меня четыре желтых. Не густо. Кидай в общий котел. Примерно так оно и произошло.

Но мы люди уже не просто разумные, мы представители рода "человек современный", и для нас овощи не просто топливо для желудков. Они еще и источник клетчатки, витаминов и целой груды полезных веществ. Овощные блюда полезны желудку, дарят энергию и не оставляют тяжести. Особенно если правильно их готовить. То есть не ужаривать до состояния черных чипсов в море растительного масла, а тушить, готовить на пару или запекать. Вот сейчас этим и займемся.

Овощное рагу с баклажанами - простота формы

Моем и чистим.

Итак, что нам понадобиться для овощного рагу? В первую очередь сами овощи. И их должно быть немало. Вполне подойдет и такой набор:

Ингредиенты

Картофель молодой - 1 кг.

Кабачки небольшие - 2-3 шт.

Баклажаны - 4-5 шт.

Морковь - 2 шт.

Чеснок - 4-5 зубчиков

Сметана - 250 гр.

Сыр - 200 гр.

Зелень

Из инструментов нам понадобятся - плита с духовкой, глубокая форма для выпечки, острый нож и крепкая разделочная доска. Вот вроде и все. Начинаем.

Легким движением ножа

Овощное рагу с баклажанами готово отправиться в печь.

Главным приемом, которым мы будем пользоваться, сегодня станет нарезка. Но не все так просто. Дело в том, что овощи, составляющие наше рагу с баклажанами, имеют разную плотность и на их приготовление уходит разное время. Так, картофель и морковь готовятся дольше кабачков. Что же делать, чтобы на выходе у нас не получилась кабачковая размазня или сырая картошка? Нужно просто нарезать их по-разному. Те ингредиенты, что плотнее, - более мелко, а баклажаны и кабачки - крупными кусками.

Моем и чистим овощи. Из кабачков ложкой удаляем сердцевину. Нарезаем в нужной пропорции. Готовим форму для выпечки. Прежде чем укладывать туда овощи, смазываем ее растительным маслом. Именно смазываем, без фанатизма. Начинаем укладывать составляющие. Вначале картофель, потом морковь. Следом крупными кусками помещаем баклажаны и кабачки. В принципе, основа овощного рагу с баклажанами готова. Но чего-то не хватает… Правильно - соуса!

Приправа как основа вкуса

Сметанный соус усилит вкус нашего овощного рагу с баклажанами.

Некоторые несознательные личности предпочитают испортить чудесные дары природы, тупо залив их майонезом. Конечно! На пачке написано "легкий" и "полезный". На заборе вон тоже написано, вы же туда не побежали. Поэтому мы не будем уподобляться неандертальцам, а поведем себя как люди цивилизованные и создадим свой соус на основе сметаны. Кроме нее в оный войдут: перец черный, чеснок и свежая зелень.

Хотя многие утверждают, что приготовление соусов процесс сложный и почти сакральный, мы не будем особо мудрствовать. Помещаем нашу сметану в миску. Чистим и мелко режем чеснок. Шинкуем зелень. А теперь смешиваем ингредиенты со сметаной, не забыв добавить немного перца. Хорошенько перемешиваем и выкладываем слоем сверху овощей. Но и это еще не все. Для того чтобы овощи приобрели пикантный вкус, посыпаем их сверху тертым сыром.

Жар плиты

Овощное рагу с баклажанами готово - налетай.

Теперь дело за малым - ставим посудину в духовку. Включаем и засекаем минут 20. Так как духовки отличаются подлой особенностью - нельзя точно сказать, сколько минут будет готовиться то или иное блюдо именно в вашей. Так что не забывайте следить, что там происходит. В принципе главным ориентиром готовности может служить подрумянившийся сыр. Как только на нем появится румяная корочка, можете доставать и пробовать. Приятного аппетита!