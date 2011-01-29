Ресторан "Донна Оливия". Италия, которая обязательно понравится
Текст: Михаил ПЛЕТЕНЕВ
Еще не знаете, что такое настоящая Италия, а верите тому, что показывают на экране телевизора? Италия все еще ассоциируется с мафией и доном Корлеоне? Или Италия в вашей жизни присутствует в виде старой и полусгнившей "копейки", за которой все еще тщательно следит Ваш дедушка? Тогда вы безнадежно отстали от жизни! За настоящей Италией в Екатеринбурге лучше всего отправиться в ресторан "Донна Оливия".
Сайт, продвижение в Интернете и отзывы других гостей - 3 балла из 5
Сайт и продвижение в Интернете ресторана Донна Оливия не порадовали совсем. Вместо полноценного сайта, который, к слову, обычно служит для создания образа заведения, в котором ты еще не был, но собираешься сходить, выдается… картинка меню. К меню у меня претензий нет. Однако информация о "Донне Оливии" в Сети очень и очень скупая. Прекрасно, конечно, что Донна Оливия делает больший упор на качество угощений и надеется на куда более действующий вид рекламы (советы друзей и знакомых), но ведь они могут оказаться и не совсем лестными. К примеру, я нашел отзыв некоего анонимного пользователя, который имел очень неудачный опыт посещения "Донны Оливии". В общем, управляющему составу ресторана "Донна Оливия" не помешало бы поработать над улучшением своего имиджа в Сети, а то как бы это пренебрежение современной парадигмой не вышло боком. Только трояк.
Интерьер ресторана "Донна Оливия" - 5 баллов из 5
Я как экскаваторщик Филипп Васильцев, сказавший однажды в отношении Пастернака: "Не читал, но осуждаю", позволю себе высказаться об итальянском ресторане "Донна Оливия": я в Италии не бывал, но именно так себе ее и представлял. От ресторана буквально веет легкостью. В хорошем смысле слова. Легкие стулья, легкие столы. Небольшие изображения "старой" Италии середины двадцатого века на стенах. Множество видов макарон, солений и соусов в банках с чехлами на крышках, в беспорядке расставленных на полках по всему ресторану. Теплые краски и интерьера и экстерьера.
Создается приятное ощущение теплоты и комфорта ресторана "Донна Оливия". Пускай и не всегда это теплота в физическом смысле слова (на первом этаже откровенно дует при открывании дверей). Для создания окончательного образа, как мне кажется, не хватает клетчатых красных скатертей на столах. Тогда точно забывается и холод и суета, что снаружи, а внутри все расцветает и благоухает. За так недостающую этой зиме теплоту "Донне Оливии" большое спасибо и пять баллов.
Продолжение на следующей странице.
Комментариев к статье "Ресторан "Донна Оливия". Италия, которая обязательно понравится" (14):
2) По каким критериям еще желаете услышать оценку?
3) Как вам это заведение?
Если брать итальянскую кухню, то расскажите о скай кафе.
Немного о нашем последнем посещении.
САЛАТ ПАНЦАНЕЛЛА – 3 балла из 5
Хлебный салат с томатами и бальзамической заправкой. 200 гр., 195 руб.
Какой-то пустой салат получился. Ну, то есть натурально кроме хлеба (белого), томатов, зелени и бальзамической заправки ничего нет. Такой салат может сварганить на кухне любой, даже самый неумелый повар. Отсюда вопрос: почему такая цена? Ведь столько же стоят в Донне Оливии и иные куда более сложные салаты с изысканными ингредиентами. Три балла только.
САЛАТ ИЗ РУККОЛЫ С КРЕВЕТКАМИ – 5 баллов из 5
Креветки тигровые, руккола, листья салата, соус «Сальса». 150 гр., 260 руб.
А вот это уже прекрасный салат. Тигровые креветки ничуть не потерялись за листьями салата и рукколы. А вальяжно устроились меж ними. И соус очень к месту. Не подавляет вкус отдельных ингредиентов, а служит мостиком меж ними. В общем, повторюсь: прекрасный салат.
ЖАРКОЕ ПО-ТОСКАНСКИ – 3 балла из 5
Свинина с колбасками, обжаренная на углях, тушеная с овощами и макарони. 460 гр., 255 руб.
К сожалению, на жаркое по-тоскански это блюдо не очень похоже. Оно, скорее, смахивает на «Традиционный венгерский суп-гуляш» из Венского кафе (http://www.top4man.ru/eda/restorannay...PAGEN_1=2). Много жидкости. Мясо хоть и достаточно, да и отличное оно, но главенствующей роли не играет. Это отличный суп. Думаю, так бы его и назвать, но промахнулись. Снова только трояк.
ФИЛЕ ТРЕСКИ НА ПАРУ – 4 балла из 5
С овощами, обжаренными в томатном соусе. 250 гр., 325 руб.
Треска – очень бедная рыба. Не в смысле того, что ей не повезло с витаминами и питательными элементами. А свежи еще воспоминания о перемороженной треске в советских магазинах. Малоприятные, кстати, воспоминания. И пусть в Донне Оливия приготовили ее очень и очень неплохо, но треска сама по себе не является чем-то изысканным. Да и риса в блюде было значительно больше, чем хотелось бы видеть. Хотя соус ситуацию немного вывез. Четыре балла.
И вот, вроде бы, две тройки поставил, а все равно вечер прекрасно провели. В чем секрет Донны Оливии? Я пока не пойму. Но все же хочется пробовать здесь все больше и больше блюд, даже если часть из них не порадует.
я бы так сказал: магазин Матроскин находится в том же здании, что и Донна Оливия.
Перебывал в десятках ресторанах города.
Но Донна для меня - рекордсмен по частоте посещения.
Это ресторан с самым предсказуемым качеством и сервисом.
Если настроение не экспериментировать, а поесть со 100%-ной уверенностью в том, что уйдешь довольным, Донна Оливия - самое то место!
в Матроскин иногда захожу за покупками для своей кошки.
ни разу мне не показалось, что там чем-то пахнет.
даже в самом магазине.
зато когда наверх в него поднимаешься,
очень приятные ароматы из Донны Оливии доносятся.
мне кажется, работники Матроскина целыми днями слюной истекают
Если бы было не в порядке, конкуренты столько бы кляуз уже накатали на Донну.
И ту бы замучали с проверкой.
И еще не было бы очередей по вечерам и выходным.
Я лично один раз только эту очередь не стерпел, когда человек 10 ждали столик.
И еще раз пять всё-таки терпеливо дожидался.
Мне кажется, вы зря всё-таки так неблагосклонны к Донне.
Попробуйте - сходите. Если не понравится, я лично попрошу у вас прощения за неверный совет.