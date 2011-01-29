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Мужской журнал Top4Man Екатеринбург

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Ресторан "Донна Оливия". Италия, которая обязательно понравится



02.02.2017
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Текст: Михаил ПЛЕТЕНЕВ

Еще не знаете, что такое настоящая Италия, а верите тому, что показывают на экране телевизора? Италия все еще ассоциируется с мафией и доном Корлеоне? Или Италия в вашей жизни присутствует в виде старой и полусгнившей "копейки", за которой все еще тщательно следит Ваш дедушка? Тогда вы безнадежно отстали от жизни! За настоящей Италией в Екатеринбурге лучше всего отправиться в ресторан "Донна Оливия".

Сайт, продвижение в Интернете и отзывы других гостей - 3 балла из 5

Критика ресторана Донна Оливия

Сайт и продвижение в Интернете ресторана Донна Оливия не порадовали совсем. Вместо полноценного сайта, который, к слову, обычно служит для создания образа заведения, в котором ты еще не был, но собираешься сходить, выдается… картинка меню. К меню у меня претензий нет. Однако информация о "Донне Оливии" в Сети очень и очень скупая. Прекрасно, конечно, что Донна Оливия делает больший упор на качество угощений и надеется на куда более действующий вид рекламы (советы друзей и знакомых), но ведь они могут оказаться и не совсем лестными. К примеру, я нашел отзыв некоего анонимного пользователя, который имел очень неудачный опыт посещения "Донны Оливии". В общем, управляющему составу ресторана "Донна Оливия" не помешало бы поработать над улучшением своего имиджа в Сети, а то как бы это пренебрежение современной парадигмой не вышло боком. Только трояк.

Интерьер ресторана "Донна Оливия" - 5 баллов из 5

Интерьер ресторана Донна Оливия &ndash; 5 баллов из 5

Я как экскаваторщик Филипп Васильцев, сказавший однажды в отношении Пастернака: "Не читал, но осуждаю", позволю себе высказаться об итальянском ресторане "Донна Оливия": я в Италии не бывал, но именно так себе ее и представлял. От ресторана буквально веет легкостью. В хорошем смысле слова. Легкие стулья, легкие столы. Небольшие изображения "старой" Италии середины двадцатого века на стенах. Множество видов макарон, солений и соусов в банках с чехлами на крышках, в беспорядке расставленных на полках по всему ресторану. Теплые краски и интерьера и экстерьера.

Создается приятное ощущение теплоты и комфорта ресторана "Донна Оливия". Пускай и не всегда это теплота в физическом смысле слова (на первом этаже откровенно дует при открывании дверей). Для создания окончательного образа, как мне кажется, не хватает клетчатых красных скатертей на столах. Тогда точно забывается и холод и суета, что снаружи, а внутри все расцветает и благоухает. За так недостающую этой зиме теплоту "Донне Оливии" большое спасибо и пять баллов.

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      Комментариев к статье "Ресторан "Донна Оливия". Италия, которая обязательно понравится" (14):
top
top  29.01.2011 20:16:25
Бываю здесь иногда, хорошее место. Особенно напомнит Европу тем, кто в Европе уже бывал.
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Коля
Коля  30.01.2011 16:37:19
Я бы его оценил бы тока на 3-. Обслуживают долга, и было один раз что принесли холодное.
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Гость
Гость  30.01.2011 19:15:03
Заведение очень популярное. Часто выстраиваются очереди, чтобы занять хоть какое-то место. Официанты бегают как угорелые. Видимо, поэтому с заказом иногда тормозят. Это да. Иногда с одним из блюд бывают затянут так, что могли бы и вовсе не выносить. Лазанья еще у них там так себе. А в остальном недостатков не заметил. Очень вкусно. Очень уютно. Буквально сегодня был там раз в пятнадцатый. Фокаччо принесли не сырный, а просто классический. Но это ерунда, потому что и классическая тоже хорошо. В любом случае, очень люблю Донну Оливию. И буду ходить до тех пор, пока там не сделают что-то "ужасное". И, думаю, это и не случится.
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Михаил Плетенев
Михаил Плетенев  12.02.2011 12:49:14
1) О каких ресторанах, кафе, барах Екатеринбурга хотели бы еще прочитать?
2) По каким критериям еще желаете услышать оценку?
3) Как вам это заведение?
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top
top  12.02.2011 17:51:17
О французском заведении с французской кухней я бы почитал
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spannato
spannato  28.02.2011 11:27:39
Антураж симпатичный, хоть и тесновато. В целом неплохое заведение с хорошим расположением.

Если брать итальянскую кухню, то расскажите о скай кафе.
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Михаил Плетенев
Михаил Плетенев  28.02.2011 11:32:27
в апреле постараюсь про Sky Cafe написать
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Михаил Плетенев
Михаил Плетенев  23.03.2011 11:34:12
Донна Оливия все же радует очень. Это единственный, вероятно, ресторан в Екатеринбурге, в котором отличная оболочка соседствует с отличным же содержанием. И даже после его значительного опопсения (в смысле, полная занятость столиков чуть не каждый вечер, а с ними и очереди) качество блюд и их стабильность нисколько не изменились. И даже в переполненном зале официантов не приходится ждать десятки минут (десять в худшем случае). В общем, я влюблен в Донну Оливию.
Немного о нашем последнем посещении.

САЛАТ ПАНЦАНЕЛЛА – 3 балла из 5
Хлебный салат с томатами и бальзамической заправкой. 200 гр., 195 руб.

Какой-то пустой салат получился. Ну, то есть натурально кроме хлеба (белого), томатов, зелени и бальзамической заправки ничего нет. Такой салат может сварганить на кухне любой, даже самый неумелый повар. Отсюда вопрос: почему такая цена? Ведь столько же стоят в Донне Оливии и иные куда более сложные салаты с изысканными ингредиентами. Три балла только.

САЛАТ ИЗ РУККОЛЫ С КРЕВЕТКАМИ – 5 баллов из 5
Креветки тигровые, руккола, листья салата, соус «Сальса». 150 гр., 260 руб.

А вот это уже прекрасный салат. Тигровые креветки ничуть не потерялись за листьями салата и рукколы. А вальяжно устроились меж ними. И соус очень к месту. Не подавляет вкус отдельных ингредиентов, а служит мостиком меж ними. В общем, повторюсь: прекрасный салат.

ЖАРКОЕ ПО-ТОСКАНСКИ – 3 балла из 5
Свинина с колбасками, обжаренная на углях, тушеная с овощами и макарони. 460 гр., 255 руб.

К сожалению, на жаркое по-тоскански это блюдо не очень похоже. Оно, скорее, смахивает на «Традиционный венгерский суп-гуляш» из Венского кафе (http://www.top4man.ru/eda/restorannay...PAGEN_1=2). Много жидкости. Мясо хоть и достаточно, да и отличное оно, но главенствующей роли не играет. Это отличный суп. Думаю, так бы его и назвать, но промахнулись. Снова только трояк.

ФИЛЕ ТРЕСКИ НА ПАРУ – 4 балла из 5
С овощами, обжаренными в томатном соусе. 250 гр., 325 руб.

Треска – очень бедная рыба. Не в смысле того, что ей не повезло с витаминами и питательными элементами. А свежи еще воспоминания о перемороженной треске в советских магазинах. Малоприятные, кстати, воспоминания. И пусть в Донне Оливия приготовили ее очень и очень неплохо, но треска сама по себе не является чем-то изысканным. Да и риса в блюде было значительно больше, чем хотелось бы видеть. Хотя соус ситуацию немного вывез. Четыре балла.

И вот, вроде бы, две тройки поставил, а все равно вечер прекрасно провели. В чем секрет Донны Оливии? Я пока не пойму. Но все же хочется пробовать здесь все больше и больше блюд, даже если часть из них не порадует.
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Гость
Гость  16.08.2011 14:09:49
Я психологически не могу зайти туда поесть, так как мысль о том, что наверху магазин Матроскин, где продаются тараканы, сидят и источают свое зловонье такие животные как крысы, мыши, кролики, хомяки!!! Все это меня приводит в дикий ужас!!! Никогда там не ела, хоть тысячу раз говорите, что там вкусно! Не могу!
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Михаил Плетенев
Михаил Плетенев  16.08.2011 14:13:52
забавные вещи пишите)) smile:lol:
я бы так сказал: магазин Матроскин находится в том же здании, что и Донна Оливия.

Перебывал в десятках ресторанах города.
Но Донна для меня - рекордсмен по частоте посещения.
Это ресторан с самым предсказуемым качеством и сервисом.

Если настроение не экспериментировать, а поесть со 100%-ной уверенностью в том, что уйдешь довольным, Донна Оливия - самое то место! smile*THUMBS
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Гость
Гость  16.08.2011 14:23:07
Зря смеетесь, я думаю, что место расположения ресторана играет не последнюю роль! Зайдите в Матроскин, потом посмотрю как Вам есть захочется! Психологический комфорт посетителей складывается не только из чистых скатертей, приветливых официантов и вкусной еды! Кстати, уверяю Вас, что это мое мнение далеко не единственное. Несмотря на то, что живу в непосредственной близости с этим заведением, не хожу туда, предпочитаю, лучше пройтись подальше или проехать
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Михаил Плетенев
Михаил Плетенев  16.08.2011 14:27:41
ничуть не смеюсь. smile:friends:

в Матроскин иногда захожу за покупками для своей кошки.
ни разу мне не показалось, что там чем-то пахнет.
даже в самом магазине.

зато когда наверх в него поднимаешься,
очень приятные ароматы из Донны Оливии доносятся.
мне кажется, работники Матроскина целыми днями слюной истекают smile:popcorn:
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Гость
Гость  17.08.2011 09:09:46
А задумайтесь о системах вентиляции и канализации! Подумайте как они в зданиях устроены! Это я про соседство Животных и Пищи!
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Михаил Плетенев
Михаил Плетенев  17.08.2011 09:51:48
Я больше чем уверен, что там всё в порядке.
Если бы было не в порядке, конкуренты столько бы кляуз уже накатали на Донну.
И ту бы замучали с проверкой.

И еще не было бы очередей по вечерам и выходным.
Я лично один раз только эту очередь не стерпел, когда человек 10 ждали столик.
И еще раз пять всё-таки терпеливо дожидался.

Мне кажется, вы зря всё-таки так неблагосклонны к Донне.
Попробуйте - сходите. Если не понравится, я лично попрошу у вас прощения за неверный совет.
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