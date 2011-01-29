Ресторан "Донна Оливия". Италия, которая обязательно понравится

02.02.2017

Текст: Михаил ПЛЕТЕНЕВ

Еще не знаете, что такое настоящая Италия, а верите тому, что показывают на экране телевизора? Италия все еще ассоциируется с мафией и доном Корлеоне? Или Италия в вашей жизни присутствует в виде старой и полусгнившей "копейки", за которой все еще тщательно следит Ваш дедушка? Тогда вы безнадежно отстали от жизни! За настоящей Италией в Екатеринбурге лучше всего отправиться в ресторан "Донна Оливия".

Сайт, продвижение в Интернете и отзывы других гостей - 3 балла из 5

Сайт и продвижение в Интернете ресторана Донна Оливия не порадовали совсем. Вместо полноценного сайта, который, к слову, обычно служит для создания образа заведения, в котором ты еще не был, но собираешься сходить, выдается… картинка меню. К меню у меня претензий нет. Однако информация о "Донне Оливии" в Сети очень и очень скупая. Прекрасно, конечно, что Донна Оливия делает больший упор на качество угощений и надеется на куда более действующий вид рекламы (советы друзей и знакомых), но ведь они могут оказаться и не совсем лестными. К примеру, я нашел отзыв некоего анонимного пользователя, который имел очень неудачный опыт посещения "Донны Оливии". В общем, управляющему составу ресторана "Донна Оливия" не помешало бы поработать над улучшением своего имиджа в Сети, а то как бы это пренебрежение современной парадигмой не вышло боком. Только трояк.

Интерьер ресторана "Донна Оливия" - 5 баллов из 5

Я как экскаваторщик Филипп Васильцев, сказавший однажды в отношении Пастернака: "Не читал, но осуждаю", позволю себе высказаться об итальянском ресторане "Донна Оливия": я в Италии не бывал, но именно так себе ее и представлял. От ресторана буквально веет легкостью. В хорошем смысле слова. Легкие стулья, легкие столы. Небольшие изображения "старой" Италии середины двадцатого века на стенах. Множество видов макарон, солений и соусов в банках с чехлами на крышках, в беспорядке расставленных на полках по всему ресторану. Теплые краски и интерьера и экстерьера.

Создается приятное ощущение теплоты и комфорта ресторана "Донна Оливия". Пускай и не всегда это теплота в физическом смысле слова (на первом этаже откровенно дует при открывании дверей). Для создания окончательного образа, как мне кажется, не хватает клетчатых красных скатертей на столах. Тогда точно забывается и холод и суета, что снаружи, а внутри все расцветает и благоухает. За так недостающую этой зиме теплоту "Донне Оливии" большое спасибо и пять баллов.

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