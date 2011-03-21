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Мужской журнал Top4Man Екатеринбург

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Пельменная "Дюжина": для тех, кому пельмень роднее штруделя



13.04.2017
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Текст: Михаил ПЛЕТЕНЕВ

Пельменная "Дюжина" - это именно то, чего так не хватает Екатеринбургу. В "Дюжине" мастерски создали атмосферу русского трактира начала XX века. И если вам уже надоели вездесущие американские фастфуды и итальянские ресторанчики, то в "Дюжине" ваша изголодавшаяся по местному колориту душа найдет наконец-то успокоение.

Сайт, раскрутка в Сети и мнение иных гостей - 5 баллов из 5

Отзывы пельменной Дюжина город Екатеринбург

Отдельного сайта у пельменной "Дюжина" не имеется. Ей лишь выделена часть пространства на сайте владельца, наравне с некоторыми иными заведениями. Не сказать, что все так уж плохо. Меню есть, фото заведения и некоторых блюд присутствуют. Однако невооруженным глазом заметно, что сайтом никто не занимается. И из него ну никак не поймешь, что за заведение такое - пельменная "Дюжина". А значит, можешь просто решить туда не заходить, если в Интернете разыскиваешь прекрасную пельменную в Екатеринбурге.

А вот что касается раскрутки в Сети, то тут все куда лучше. По запросу "пельменная екатеринбург" "Дюжина" оказывается не просто в первой десятке результатов, а фактически оккупирует ее первую половину. Это хорошо. Маркетологи пельменной "Дюжина" молодцы.

И вот, на мой взгляд, главное в этом пункте - отзывы посетителей о пельменной "Дюжина". Гости пельменной "Дюжины" разделились ровно пополам в своих суждениях. Кто-то нахваливал пельменную за демократичность цен и уютность. Кто-то жаловался на невозможность найти свободный столик (не такой уж и минус, если судить с позиции заведения) и совершеннейшую "обычность" пельменей и вареников. Важно, что так и не нашел случаев отравления или чего-то такого же серьезного.

В общем, пельменная "Дюжина" явно давно поселилась в Сети. И уже видно, что даже обжилась. За что и поставлю пятерку. Пусть и с минусом.

Интерьер - 5 баллов из 5

Интерьер пельменной Дюжина

Пельменной "Дюжина", что на пятом этаже в ТЦ "Успенский", вот уже два года. И здесь она заняла не просто почетное место, но и очень выгодно отличается от того фасфудовского заведения, что находится возле.

Дизайнеры постарались создать атмосферу русского трактира начала XX века. И им это, без какого-либо сомнения, удалось.

Интерьер пельменной Дюжина

Из колонок звучит залихватская музыка , создающая именно то настроение. Деревянные столы и скамьи. "Картинки из журналов", небольшие репродукции картин, черно-белые фотографии старого Екатеринбурга.

Напечатанное под старину, якобы чем-то заляпанное меню. Кстати, поначалу показалось, что оно действительно чем-то заляпано и в желтых разводах. Но потом пригляделся - в порядке.

Столовые приборы в пельменной Дюжина

Не слишком, разве что, понравилось, что на столе стоит стакан с приборами . Мало того, что части нужных приборов не оказалось и пришлось искать их на соседних столиках, так еще и не слишком это гигиенично, вам не кажется?

Ну а если отбросить мелочи, то мне очень понравилось в пельменной "Дюжина". Здесь сумели создать именно тот настрой, которого так не хватает многим заведениям. А именно: в "Дюжине" проглядывается четкое соответствие формы содержанию. И это отлично. Пять баллов.

Продолжение читайте на следующей странице.

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      Комментариев к статье "Пельменная "Дюжина": для тех, кому пельмень роднее штруделя" (8):
Михаил Плетенев
Михаил Плетенев  21.03.2011 06:51:50
1) О каких ресторанах, кафе, барах Екатеринбурга хотели бы еще прочитать?
2) По каким критериям еще желаете услышать оценку?
3) Как вам это заведение?
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top  21.03.2011 20:28:16
Можно продолжить тематику славянской кухни в кафе "Вечера на хуторе" на Декабристов, 9
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Гость
Гость  16.08.2011 13:55:26
Согласна с Вами по поводу Дюжины. Неплохое место, где можно неплохо поесть. Мы туда захаживаем, когда не охота дома готовить.
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Гость
Гость  15.10.2011 11:24:14
"Дюжина", которая находится в "Дирижабле" очень уступает "Дюжине" в "Успенском". Официаны какие-то заторможенные. Со столов не убирается. Предлагают присаживаться за грязный стол!!!!!!!!!!!!!!!
Это где такое виданно. Надо бы как -то поучиться обслуживать гостей.
Поэтому всегда хожу в "Дюжину" В "Успенском". Молодцы!!!!!!!!!!!!
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Михаил Плетенев
Михаил Плетенев  15.10.2011 11:27:42
спасибо за комментарий!

даже и не в курсе был, что в
"Дирижабле" есть еще одна "Дюжина".

надеюсь, этот комментарий заметит руководство кафе.
и будут приняты меры.

а то при екатеринбургской конкуренции
есть все шансы угробить свой бизнес.
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Гость
Гость  04.05.2013 00:10:48
Я была сегодня в дюжине в успенском!!! Просто супер!!!! Офики хорошие сегодня. Попала к официанту Даниилу. Такого еще не разу не видела!!!!! Принел заказ очень быстро вынес так же хотя на. Его зоне больше всех столиков была!!!! 1 минус уберите бородатлго официанта фуууууук если его волос упадет в суп фуууу!!!))))))) Но даниил сурер
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Критик
Критик  01.07.2013 14:53:45
Решила на днях зайти в тц дирижабль и покушать встоль хваленной Дюжине. Начнем:
1. Предложив сесть за столик не удосужились его протереть от предыдущих клиентов.
2. Официантку пришлось в буквальном смысле ловить за руку. "Пойманная" официантка отказалась обслуживать, т.к. Была сильно занята, ведь обслуживала целых 2 стола. Заметим прошло 28 минут.
3. Занятая официантка попросила свою коллегу об служить, при этом та шла еще семь минут, по пути при этом ей придал ускорение администратор зала.
4, слушала заказ явно не внимательно , принесли не то, что просила ( одни варенники заменили на другие)
5. Другие варенники оказались сильно перченными и солеными, потребуется супер работа почек, чтобы это усвоить.
6. Из плюсов - это неплохой рассольник ( правда не ясен новый рецепт) и предложение пообедать за счет заведения, но к сожалению все это не по кроет испорченное настроение и невкусный обед.
7. Теперь можно " час" ждать счет
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Посетитель
Посетитель  16.07.2013 02:10:21
Раньше часто ходили в Дюжину (что в Дирижабле). Однако вот уже в который раз после посещения только негативные впечатления. Более здоровьем рисковать не будем... (( Салфеток на столах нет, столы не протираются. Но самое главное: в былые времена неплохие на голодный желудок пельмени приобрели отвратительно кислый привкус и оставили жуткий приступ изжоги. Страшно предположить, что прокрутили туда вместо мяса. Сметаны к пельменям, равно как и к оладьям, не набирается даже на чайную ложечку. Чувствуется, прошла очередная "оптимизация производства". Хочется сказать руководству Дюжины на Шварца: "Спасибо, кушайте сами!!!"
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