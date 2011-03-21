Пельменная "Дюжина": для тех, кому пельмень роднее штруделя

13.04.2017

Текст: Михаил ПЛЕТЕНЕВ

Пельменная "Дюжина" - это именно то, чего так не хватает Екатеринбургу. В "Дюжине" мастерски создали атмосферу русского трактира начала XX века. И если вам уже надоели вездесущие американские фастфуды и итальянские ресторанчики, то в "Дюжине" ваша изголодавшаяся по местному колориту душа найдет наконец-то успокоение.

Сайт, раскрутка в Сети и мнение иных гостей - 5 баллов из 5

Отдельного сайта у пельменной "Дюжина" не имеется. Ей лишь выделена часть пространства на сайте владельца, наравне с некоторыми иными заведениями. Не сказать, что все так уж плохо. Меню есть, фото заведения и некоторых блюд присутствуют. Однако невооруженным глазом заметно, что сайтом никто не занимается. И из него ну никак не поймешь, что за заведение такое - пельменная "Дюжина". А значит, можешь просто решить туда не заходить, если в Интернете разыскиваешь прекрасную пельменную в Екатеринбурге.

А вот что касается раскрутки в Сети, то тут все куда лучше. По запросу "пельменная екатеринбург" "Дюжина" оказывается не просто в первой десятке результатов, а фактически оккупирует ее первую половину. Это хорошо. Маркетологи пельменной "Дюжина" молодцы.

И вот, на мой взгляд, главное в этом пункте - отзывы посетителей о пельменной "Дюжина". Гости пельменной "Дюжины" разделились ровно пополам в своих суждениях. Кто-то нахваливал пельменную за демократичность цен и уютность. Кто-то жаловался на невозможность найти свободный столик (не такой уж и минус, если судить с позиции заведения) и совершеннейшую "обычность" пельменей и вареников. Важно, что так и не нашел случаев отравления или чего-то такого же серьезного.

В общем, пельменная "Дюжина" явно давно поселилась в Сети. И уже видно, что даже обжилась. За что и поставлю пятерку. Пусть и с минусом.

Интерьер - 5 баллов из 5

Пельменной "Дюжина", что на пятом этаже в ТЦ "Успенский", вот уже два года. И здесь она заняла не просто почетное место, но и очень выгодно отличается от того фасфудовского заведения, что находится возле.

Дизайнеры постарались создать атмосферу русского трактира начала XX века. И им это, без какого-либо сомнения, удалось.

Из колонок звучит залихватская музыка , создающая именно то настроение. Деревянные столы и скамьи. "Картинки из журналов", небольшие репродукции картин, черно-белые фотографии старого Екатеринбурга.

Напечатанное под старину, якобы чем-то заляпанное меню. Кстати, поначалу показалось, что оно действительно чем-то заляпано и в желтых разводах. Но потом пригляделся - в порядке.

Не слишком, разве что, понравилось, что на столе стоит стакан с приборами . Мало того, что части нужных приборов не оказалось и пришлось искать их на соседних столиках, так еще и не слишком это гигиенично, вам не кажется?

Ну а если отбросить мелочи, то мне очень понравилось в пельменной "Дюжина". Здесь сумели создать именно тот настрой, которого так не хватает многим заведениям. А именно: в "Дюжине" проглядывается четкое соответствие формы содержанию. И это отлично. Пять баллов.

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