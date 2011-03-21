Пельменная "Дюжина": для тех, кому пельмень роднее штруделя
Текст: Михаил ПЛЕТЕНЕВ
Пельменная "Дюжина" - это именно то, чего так не хватает Екатеринбургу. В "Дюжине" мастерски создали атмосферу русского трактира начала XX века. И если вам уже надоели вездесущие американские фастфуды и итальянские ресторанчики, то в "Дюжине" ваша изголодавшаяся по местному колориту душа найдет наконец-то успокоение.
Сайт, раскрутка в Сети и мнение иных гостей - 5 баллов из 5
Отдельного сайта у пельменной "Дюжина" не имеется. Ей лишь выделена часть пространства на сайте владельца, наравне с некоторыми иными заведениями. Не сказать, что все так уж плохо. Меню есть, фото заведения и некоторых блюд присутствуют. Однако невооруженным глазом заметно, что сайтом никто не занимается. И из него ну никак не поймешь, что за заведение такое - пельменная "Дюжина". А значит, можешь просто решить туда не заходить, если в Интернете разыскиваешь прекрасную пельменную в Екатеринбурге.
А вот что касается раскрутки в Сети, то тут все куда лучше. По запросу "пельменная екатеринбург" "Дюжина" оказывается не просто в первой десятке результатов, а фактически оккупирует ее первую половину. Это хорошо. Маркетологи пельменной "Дюжина" молодцы.
И вот, на мой взгляд, главное в этом пункте - отзывы посетителей о пельменной "Дюжина". Гости пельменной "Дюжины" разделились ровно пополам в своих суждениях. Кто-то нахваливал пельменную за демократичность цен и уютность. Кто-то жаловался на невозможность найти свободный столик (не такой уж и минус, если судить с позиции заведения) и совершеннейшую "обычность" пельменей и вареников. Важно, что так и не нашел случаев отравления или чего-то такого же серьезного.
В общем, пельменная "Дюжина" явно давно поселилась в Сети. И уже видно, что даже обжилась. За что и поставлю пятерку. Пусть и с минусом.
Интерьер - 5 баллов из 5
Пельменной "Дюжина", что на пятом этаже в ТЦ "Успенский", вот уже два года. И здесь она заняла не просто почетное место, но и очень выгодно отличается от того фасфудовского заведения, что находится возле.
Дизайнеры постарались создать атмосферу русского трактира начала XX века. И им это, без какого-либо сомнения, удалось.
Из колонок звучит залихватская музыка , создающая именно то настроение. Деревянные столы и скамьи. "Картинки из журналов", небольшие репродукции картин, черно-белые фотографии старого Екатеринбурга.
Напечатанное под старину, якобы чем-то заляпанное меню. Кстати, поначалу показалось, что оно действительно чем-то заляпано и в желтых разводах. Но потом пригляделся - в порядке.
Не слишком, разве что, понравилось, что на столе стоит стакан с приборами . Мало того, что части нужных приборов не оказалось и пришлось искать их на соседних столиках, так еще и не слишком это гигиенично, вам не кажется?
Ну а если отбросить мелочи, то мне очень понравилось в пельменной "Дюжина". Здесь сумели создать именно тот настрой, которого так не хватает многим заведениям. А именно: в "Дюжине" проглядывается четкое соответствие формы содержанию. И это отлично. Пять баллов.
Продолжение читайте на следующей странице.
Комментариев к статье "Пельменная "Дюжина": для тех, кому пельмень роднее штруделя" (8):
2) По каким критериям еще желаете услышать оценку?
3) Как вам это заведение?
Это где такое виданно. Надо бы как -то поучиться обслуживать гостей.
Поэтому всегда хожу в "Дюжину" В "Успенском". Молодцы!!!!!!!!!!!!
даже и не в курсе был, что в
"Дирижабле" есть еще одна "Дюжина".
надеюсь, этот комментарий заметит руководство кафе.
и будут приняты меры.
а то при екатеринбургской конкуренции
есть все шансы угробить свой бизнес.
1. Предложив сесть за столик не удосужились его протереть от предыдущих клиентов.
2. Официантку пришлось в буквальном смысле ловить за руку. "Пойманная" официантка отказалась обслуживать, т.к. Была сильно занята, ведь обслуживала целых 2 стола. Заметим прошло 28 минут.
3. Занятая официантка попросила свою коллегу об служить, при этом та шла еще семь минут, по пути при этом ей придал ускорение администратор зала.
4, слушала заказ явно не внимательно , принесли не то, что просила ( одни варенники заменили на другие)
5. Другие варенники оказались сильно перченными и солеными, потребуется супер работа почек, чтобы это усвоить.
6. Из плюсов - это неплохой рассольник ( правда не ясен новый рецепт) и предложение пообедать за счет заведения, но к сожалению все это не по кроет испорченное настроение и невкусный обед.
7. Теперь можно " час" ждать счет
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