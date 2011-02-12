"Нигора": из Узбекистана с любовью

02.01.2017

Текст: Михаил ПЛЕТЕНЕВ

Ресторан настоящей узбекской кухни "Нигора" - это именно то заведение, про которое нельзя сказать определенно - хорош он или нет. У "Нигоры" полно недостатков. Ничуть не меньше достоинств. Но зимой более согревающее заведение в Екатеринбурге найти вряд ли удастся. Что ж, давайте и мы зайдем в "Нигору"…

Сайт, продвижение в Интернете и отзывы других гостей - 2 балла из 5

Что касается продвижения в Интернете по запросу "узбекская кухня Екатеринбург", то "Нигоре" нет равных. Поисковики с радостью советуют первым делом отправиться в это замечательное заведение с особым восточным колоритом. Впрочем, это не так и нужно, поскольку в голове каждого екатеринбуржца при слове "узбечка" в голове и так первым делом всплывает "Нигора". Но все же радует, что ресторан настоящей узбекской кухни "Нигора" не сбавляет обороты и активно рекламируется везде и всюду.

На этом плюсы присутствия "Нигоры" в Сети, к сожалению, заканчиваются. Что касается сайта, то складывается такое впечатление, что его сделали лет 5-6 назад. Не спорю, что гениальность в простоте, но не в элементарности же. Совсем не порадовал раздел "Книга отзывов" на сайте. Замечательно, конечно, что "посетители" пишут столько хорошего о "Нигоре", но как-то настораживает отсутствие не слишком приятных сообщений. Попахивает необъективностью, но да бог с ней.

И вот, как только я добрался до поиска отзывов реальных посетителей ресторана "Нигоры", то тут же захотелось поставить двойку ресторану за этот пункт. Впрочем, ее и поставлю. Нет, конечно, без хвалебных отзывов не обошлось, но все же нескольких рассказов о сильном отравлении пловом и еще чем-то, а также - внимание! - куске стекла 5-6 мм в том самом плове (что руководство "Нигоры", кстати, подтвердило) говорят сами за себя. Одно это умножает все усилия ресторана по продвижению на ноль. Только два балла.

Интерьер ресторана "Нигора" - 5 баллов из 5

Был в "Нигоре", что на Малышева уже раз в пятый. Правда, до этого всегда сидел в других залах. На этот раз, как мне кажется, выбрал лучшее место. Всегда в "Нигоре" радовала ее какая-то непринужденность во всем. Здесь не нужно сидеть с прямой спиной. Вовсе не обязательно помнить о светских манерах. Да и люди здесь как-то добрее. Улыбаются, если на них засмотришься чуть дольше обычного, а не смерят тебя надменным взглядом. Как-то очень все комфортно.

Стены украшены прекрасными и очень цветастыми восточными орнаментами. Окон нет, поскольку заведение находится в цокольном помещении, но вместо них устроены витражи из небольших фрагментов цветного стекла разных расцветок, подсвеченные с обратной стороны. Стены украшены небольшими картинками, отражающими узбекский колорит, а также огромными коврами, которые здесь смотрятся куда уместнее, чем на стенах "бабушкиных" хрущевок. Потолок выкрашен в желтый цвет и перекрещен замысловатым орнаментом. Свет приглушен, и это создает очень интимную и доброжелательную обстановку.

Не сбивают это настроение даже обшарпанные столы и скамьи без упора для спины. В общем, чувствуешь себя действительно будто попавшим в Узбекистан. В детстве мне посчастливилось побывать в Узбекской ССР. И скажу так: та атмосфера радушия и гостеприимства, что осталась в воспоминаниях об этой среднеазиатской стране, ничуть не вступает в противоречия с тем, что я увидел в "Нигоре". За что большое ей спасибо и пять баллов.

Продолжение на следующей странице.