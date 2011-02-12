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Мужской журнал Top4Man Екатеринбург

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"Нигора": из Узбекистана с любовью



02.01.2017
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Текст: Михаил ПЛЕТЕНЕВ

Ресторан настоящей узбекской кухни "Нигора" - это именно то заведение, про которое нельзя сказать определенно - хорош он или нет. У "Нигоры" полно недостатков. Ничуть не меньше достоинств. Но зимой более согревающее заведение в Екатеринбурге найти вряд ли удастся. Что ж, давайте и мы зайдем в "Нигору"…

Сайт, продвижение в Интернете и отзывы других гостей - 2 балла из 5

Что касается продвижения в Интернете по запросу "узбекская кухня Екатеринбург", то "Нигоре" нет равных. Поисковики с радостью советуют первым делом отправиться в это замечательное заведение с особым восточным колоритом. Впрочем, это не так и нужно, поскольку в голове каждого екатеринбуржца при слове "узбечка" в голове и так первым делом всплывает "Нигора". Но все же радует, что ресторан настоящей узбекской кухни "Нигора" не сбавляет обороты и активно рекламируется везде и всюду.

На этом плюсы присутствия "Нигоры" в Сети, к сожалению, заканчиваются. Что касается сайта, то складывается такое впечатление, что его сделали лет 5-6 назад. Не спорю, что гениальность в простоте, но не в элементарности же. Совсем не порадовал раздел "Книга отзывов" на сайте. Замечательно, конечно, что "посетители" пишут столько хорошего о "Нигоре", но как-то настораживает отсутствие не слишком приятных сообщений. Попахивает необъективностью, но да бог с ней.

И вот, как только я добрался до поиска отзывов реальных посетителей ресторана "Нигоры", то тут же захотелось поставить двойку ресторану за этот пункт. Впрочем, ее и поставлю. Нет, конечно, без хвалебных отзывов не обошлось, но все же нескольких рассказов о сильном отравлении пловом и еще чем-то, а также - внимание! - куске стекла 5-6 мм в том самом плове (что руководство "Нигоры", кстати, подтвердило) говорят сами за себя. Одно это умножает все усилия ресторана по продвижению на ноль. Только два балла.

Интерьер ресторана "Нигора" - 5 баллов из 5

Интерьер ресторана Нигора

Был в "Нигоре", что на Малышева уже раз в пятый. Правда, до этого всегда сидел в других залах. На этот раз, как мне кажется, выбрал лучшее место. Всегда в "Нигоре" радовала ее какая-то непринужденность во всем. Здесь не нужно сидеть с прямой спиной. Вовсе не обязательно помнить о  светских манерах. Да и люди здесь как-то добрее. Улыбаются, если на них засмотришься чуть дольше обычного, а не смерят тебя надменным взглядом. Как-то очень все комфортно.

Стены украшены прекрасными и очень цветастыми восточными орнаментами. Окон нет, поскольку заведение находится в цокольном помещении, но вместо них устроены витражи из небольших фрагментов цветного стекла разных расцветок, подсвеченные с обратной стороны. Стены украшены небольшими картинками, отражающими узбекский колорит, а также огромными коврами, которые здесь смотрятся куда уместнее, чем на стенах "бабушкиных" хрущевок. Потолок выкрашен в желтый цвет и перекрещен замысловатым орнаментом. Свет приглушен, и это создает очень интимную и доброжелательную обстановку.

Не сбивают это настроение даже обшарпанные столы и скамьи без упора для спины. В общем, чувствуешь себя действительно будто попавшим в Узбекистан. В детстве мне посчастливилось побывать в Узбекской ССР. И скажу так: та атмосфера радушия и гостеприимства, что осталась в воспоминаниях об этой среднеазиатской стране, ничуть не вступает в противоречия с тем, что я увидел в "Нигоре". За что большое ей спасибо и пять баллов.

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      Комментариев к статье ""Нигора": из Узбекистана с любовью" (8):
Михаил Плетенев
Михаил Плетенев  12.02.2011 12:48:49
1) О каких ресторанах, кафе, барах Екатеринбурга хотели бы еще прочитать?
2) По каким критериям еще желаете услышать оценку?
3) Как вам это заведение?
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Гость
Гость  20.09.2011 17:25:07
Здравствуйте!Слышали много положительных отзывов о "Нигоре" и выбрали ваш ресторан для проведения семейного ужина, видимо ошиблись с выбором..во-первых не нашли, извините, салатов в меню, однообразные закуски не воодушевляли и не совсем подходили к бутылочке красного вина, быть может я чего-то не понимаю...заказали горячее в надежде что сможем пообщаться и выпить бокал-другой, НО горячие блюда были поданы уже через 10 минут!опять же создается впечатление что 1)хотят чтобы ты по-быстрому все съел и ушел 2)я опять чего-то недопонимаю..первый пункт подтвердило и то, что официант то и дело спрашивала желаем ли мы чего-нибудь еще и в конечном итоге d 22/00 попросила нас рассчитаться, потому, что ей нужно домой!!!извините, опять недопоняла!как минимум хамство!
Конечно очень приятный интерьер, панорамные окна, вкусная(!), несмотря на малый ассортимент, кухня, но неприятный осадок остался...пожалуйста, поясните данную ситуацию, заранее спасибо...
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Михаил Плетенев
Михаил Плетенев  20.09.2011 17:45:32
Добрый день!

Спасибо за Ваш отзыв и мнение! Попробую сказать от себя лично. Напомню, что никакого отношения к руководству кафе Нигора не имел, не имею и вряд ли буду иметь.

1 - По поводу салатов. Среднеазиатская кухня и не предполагает салатов в европейском, скажем, или русском понимании этого слова. Там действительно только легкие закуски из овощей и зелени.

2 - По поводу скорости обслуживания. Нигора - очень популярное заведение. В любом из 3-х Нигор почти в любое время немало людей, поэтому и повара и официанты здесь очень стремительные. И для заведения такого формата я считаю это несомненным плюсом.

3 - По поводу хамства. Если официант действительно нахамил, то, думаю, можно пожаловаться руководству - такие вещи спускать на тормоза нельзя, конечно же. Если же она просто намекнула на то, что кафе закрывается, то, опять же исходя из формата заведения, это вполне нормально. Всё же Нигора - это даже не ресторан, а просто отличное узбекское кафе.

Мне кажется, вы просто слегка ошиблись с выбором заведения. Нигора - отличное место для вкусно-покушать-днем-в-перерыв и выпить-пива-с-друзьями-вечером. А ресторан можно выбрать, почитав любую из моих статей здесь =>>>> http://www.top4man.ru/eda/restorannaya-kritika/
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Гость
Гость  09.07.2012 17:25:49
Добрый день, очень любим посещать Нигору, регулярно у там обедаем и проводим праздники. Сегодня заехали с подругой пообедать на Луначарского, остались в шоке. Что произошло с уровнем сервиса? Хамство процветает как среди официантов, так и среди администраторов, очень печально. Мы еще не закончили обедать, как нас официантка нас в грубой форме попросила пересесть, т.к. за нашим столом нужно накрывать банкет, а нас об этом предупредить забыли. Далее подошел администратор и потребовал выключить планшетные компьютеры, т.к. их использование в Нигоре запрещено (кстати пишу свой отзыв с планшетника сидя в Нигоре на Луначарского, а обещанный банкет так и не накрывают), объяснить причину этого правила, продиктованного то ли завистью, то ли средневековыми суевериями, она долго не могла.Затем администратор решила объяснить это тем, что мы ничего не заказываем и якобы зря занимаем стол. На вопрос, почему она уже полчаса отказывается принять наш заказ, а вместо этого пытается всеми силами лишить заведение клиентов, она также не смогла ответить. И в тот момент, когда мы уже подумали, что нас вместе с нашими конституционными правами, сейчас выставит из заведения охранник, как каким-то чудом администратор все-таки ушла, нам принесли вторую часть нашего заказа, и мы все же смогли составить отзыв.
Нам крайне жаль, что скрытая война между корпорациями Apple и Нигора так сказывается на клиентах. Скорее всего, в этой битве мы будем вынуждены выбрать Apple.
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Михаил Плетенев
Михаил Плетенев  09.07.2012 19:21:47
Спасибо за Ваш отзыв.

Я в интернете находил множество подобных отзывов. Дело даже не в эппл, а в запрете на использование любых устройств, делающих фото и видео съемку. Одному мужчине даже пытались запретить что-то писать в записной книжке, потому что думали, что он переписывает меню. Честно говоря, мне не понятна эта паранойя с такими запретами.

А что касается требования пересесть и не занимать место, если вы, якобы, ничего не заказываете, то такие вещи нельзя оставлять без наказания. Можно пожаловаться руководству сети. Если оно не отреагируют, в Общество защиты прав потребителей:
Управление по Свердловской области
620078, г.Екатеринбург, Отдельный пер., д.3
(343) 372 13 79 root@ocsen.utk.ru

Впрочем, надо понимать, что Нигора - это фастфуд, заинтересованный в быстрой сменяемости гостей. И высокого уровня сервиса смысла ждать от него нет.
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Гость
Гость  12.10.2012 22:34:11
Дороговизна страшная!Неужели находятся люди готовые переплачивать в разы?Чай-75р!Хапуги!
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Гость
Гость  08.08.2013 21:38:42
Согласен на счет хамства.Только одно место понравилось на малышева/сако и ванцети такое ощущение,что всех нормальных официанток сослали туда.
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Евгений
Евгений  16.01.2014 13:12:27
Да, похоже конец Нигоре...(на Малышева). Являлся постоянным клиентом уже лет 6. Всегда смело рекомендовал друзьям и знакомым, приводил туда командированных в наш город. Всегда импонировало неизменно высокое качество и полнота блюд. теперь отзываю свои рекомендации...
Последние 4 раза полностью изменили отношение к Нигоре! Лучше бы подняли цены, но сохранили качество! Раньше в той же шурпе из баранины, в димламе были приличные куски мяса, теперь кости и жир в основном... От этой еды одна изжога... Не понимаю руководство этого заведения. Столько лет зарабатывали репутацию, потом взять и всё самим же угробить... Очень жаль, была ведь действительно лучшей! Придётся искать другое заведение.
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