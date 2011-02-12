"Нигора": из Узбекистана с любовью
Текст: Михаил ПЛЕТЕНЕВ
Ресторан настоящей узбекской кухни "Нигора" - это именно то заведение, про которое нельзя сказать определенно - хорош он или нет. У "Нигоры" полно недостатков. Ничуть не меньше достоинств. Но зимой более согревающее заведение в Екатеринбурге найти вряд ли удастся. Что ж, давайте и мы зайдем в "Нигору"…
Сайт, продвижение в Интернете и отзывы других гостей - 2 балла из 5
Что касается продвижения в Интернете по запросу "узбекская кухня Екатеринбург", то "Нигоре" нет равных. Поисковики с радостью советуют первым делом отправиться в это замечательное заведение с особым восточным колоритом. Впрочем, это не так и нужно, поскольку в голове каждого екатеринбуржца при слове "узбечка" в голове и так первым делом всплывает "Нигора". Но все же радует, что ресторан настоящей узбекской кухни "Нигора" не сбавляет обороты и активно рекламируется везде и всюду.
На этом плюсы присутствия "Нигоры" в Сети, к сожалению, заканчиваются. Что касается сайта, то складывается такое впечатление, что его сделали лет 5-6 назад. Не спорю, что гениальность в простоте, но не в элементарности же. Совсем не порадовал раздел "Книга отзывов" на сайте. Замечательно, конечно, что "посетители" пишут столько хорошего о "Нигоре", но как-то настораживает отсутствие не слишком приятных сообщений. Попахивает необъективностью, но да бог с ней.
И вот, как только я добрался до поиска отзывов реальных посетителей ресторана "Нигоры", то тут же захотелось поставить двойку ресторану за этот пункт. Впрочем, ее и поставлю. Нет, конечно, без хвалебных отзывов не обошлось, но все же нескольких рассказов о сильном отравлении пловом и еще чем-то, а также - внимание! - куске стекла 5-6 мм в том самом плове (что руководство "Нигоры", кстати, подтвердило) говорят сами за себя. Одно это умножает все усилия ресторана по продвижению на ноль. Только два балла.
Интерьер ресторана "Нигора" - 5 баллов из 5
Был в "Нигоре", что на Малышева уже раз в пятый. Правда, до этого всегда сидел в других залах. На этот раз, как мне кажется, выбрал лучшее место. Всегда в "Нигоре" радовала ее какая-то непринужденность во всем. Здесь не нужно сидеть с прямой спиной. Вовсе не обязательно помнить о светских манерах. Да и люди здесь как-то добрее. Улыбаются, если на них засмотришься чуть дольше обычного, а не смерят тебя надменным взглядом. Как-то очень все комфортно.
Стены украшены прекрасными и очень цветастыми восточными орнаментами. Окон нет, поскольку заведение находится в цокольном помещении, но вместо них устроены витражи из небольших фрагментов цветного стекла разных расцветок, подсвеченные с обратной стороны. Стены украшены небольшими картинками, отражающими узбекский колорит, а также огромными коврами, которые здесь смотрятся куда уместнее, чем на стенах "бабушкиных" хрущевок. Потолок выкрашен в желтый цвет и перекрещен замысловатым орнаментом. Свет приглушен, и это создает очень интимную и доброжелательную обстановку.
Не сбивают это настроение даже обшарпанные столы и скамьи без упора для спины. В общем, чувствуешь себя действительно будто попавшим в Узбекистан. В детстве мне посчастливилось побывать в Узбекской ССР. И скажу так: та атмосфера радушия и гостеприимства, что осталась в воспоминаниях об этой среднеазиатской стране, ничуть не вступает в противоречия с тем, что я увидел в "Нигоре". За что большое ей спасибо и пять баллов.
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Комментариев к статье ""Нигора": из Узбекистана с любовью" (8):
2) По каким критериям еще желаете услышать оценку?
3) Как вам это заведение?
Конечно очень приятный интерьер, панорамные окна, вкусная(!), несмотря на малый ассортимент, кухня, но неприятный осадок остался...пожалуйста, поясните данную ситуацию, заранее спасибо...
Спасибо за Ваш отзыв и мнение! Попробую сказать от себя лично. Напомню, что никакого отношения к руководству кафе Нигора не имел, не имею и вряд ли буду иметь.
1 - По поводу салатов. Среднеазиатская кухня и не предполагает салатов в европейском, скажем, или русском понимании этого слова. Там действительно только легкие закуски из овощей и зелени.
2 - По поводу скорости обслуживания. Нигора - очень популярное заведение. В любом из 3-х Нигор почти в любое время немало людей, поэтому и повара и официанты здесь очень стремительные. И для заведения такого формата я считаю это несомненным плюсом.
3 - По поводу хамства. Если официант действительно нахамил, то, думаю, можно пожаловаться руководству - такие вещи спускать на тормоза нельзя, конечно же. Если же она просто намекнула на то, что кафе закрывается, то, опять же исходя из формата заведения, это вполне нормально. Всё же Нигора - это даже не ресторан, а просто отличное узбекское кафе.
Мне кажется, вы просто слегка ошиблись с выбором заведения. Нигора - отличное место для вкусно-покушать-днем-в-перерыв и выпить-пива-с-друзьями-вечером. А ресторан можно выбрать, почитав любую из моих статей здесь =>>>> http://www.top4man.ru/eda/restorannaya-kritika/
Нам крайне жаль, что скрытая война между корпорациями Apple и Нигора так сказывается на клиентах. Скорее всего, в этой битве мы будем вынуждены выбрать Apple.
Я в интернете находил множество подобных отзывов. Дело даже не в эппл, а в запрете на использование любых устройств, делающих фото и видео съемку. Одному мужчине даже пытались запретить что-то писать в записной книжке, потому что думали, что он переписывает меню. Честно говоря, мне не понятна эта паранойя с такими запретами.
А что касается требования пересесть и не занимать место, если вы, якобы, ничего не заказываете, то такие вещи нельзя оставлять без наказания. Можно пожаловаться руководству сети. Если оно не отреагируют, в Общество защиты прав потребителей:
Управление по Свердловской области
620078, г.Екатеринбург, Отдельный пер., д.3
(343) 372 13 79 root@ocsen.utk.ru
Впрочем, надо понимать, что Нигора - это фастфуд, заинтересованный в быстрой сменяемости гостей. И высокого уровня сервиса смысла ждать от него нет.
Последние 4 раза полностью изменили отношение к Нигоре! Лучше бы подняли цены, но сохранили качество! Раньше в той же шурпе из баранины, в димламе были приличные куски мяса, теперь кости и жир в основном... От этой еды одна изжога... Не понимаю руководство этого заведения. Столько лет зарабатывали репутацию, потом взять и всё самим же угробить... Очень жаль, была ведь действительно лучшей! Придётся искать другое заведение.