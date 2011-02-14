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Мужской журнал Top4Man Екатеринбург

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Кафе "Шамхор", или противоречивый Азербайджан



09.02.2017
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Текст: Михаил ПЛЕТЕНЕВ

Кафе "Шамхор" - кафе настоящей азербайджанской кухни в Екатеринбурге - я назвал бы очень и очень противоречивым. Моя оценка "Шамхора" - 2,65 балла из пяти. Но это вовсе не означает, что кафе это настолько плохо. Впрочем, обо всем по порядку.

Сайт, продвижение в Интернете и мнение других гостей - 2 балла из 5

Общий вид на кафе Шамхор

Сайт кафе азербайджанской кухни "Шамхор" сделан на бесплатном хостинге и отличается элементарностью. Немного фотографий, чуть-чуть информации, возможность скачать меню в формате .doc. По запросу "азербайджанская кухня Екатеринбург" кафе "Шамхор" попадается разве что в нескольких каталогах азербайджанских заведений Екатеринбурга , причем далеко не на самом почетном месте. Что касается отзывов побывавших в "Шамхоре" гостей, то остается только радоваться, что не стал читать их до того, как отправился в кафе, а сделал это после. Здесь и рассказ о найденных чужих ногтях прямо на только что накрытом столе, и извечные рассказы об отравлении. И описание недостатков интерьера и обслуживания. Удалось найти только один положительный отзыв, да и тот попахивал искусственностью. В общем, не могу не поставить двойку.

Интерьер - 2 балла из 5

Интерьер кафе Шамхор

Можно было бы поверить в приверженность восточных наций и, соответственно, кафе и ресторанов традициям. Поверить также и в то, что здесь трижды подумают, прежде чем что-либо изменить. Однако именно сейчас Восток является тем, что двигает мир вперед, уже начиная отодвигать на запасные рельсы Европу. И вот тогда становится непонятной и даже отталкивающей та атмосфера девяностых годов двадцатого века, что встретила нас в кафе "Шамхор" на Гоголя, 25.

Видно, что ремонт капитальный здесь был крайне давно. Максимум вносили какие-то незначительные дополнения и изменения. Из плюсов можно отметить разве что удобную парковку. Но все это нивелируется шатающимися столами, откровенным сквозняком в зале, сценой со старинным музыкальным и звуковым оборудованием. И общей вычурностью и устаревшим стилем, который обязательно пришелся бы по вкусу людям из "шальных девяностых".

Как понял из отзывов в Интернете, филиал кафе "Шамхор" на Декабристов куда более современен и приятен на вид, но люди боятся, что с отсутствием доработок и движения вперед все очень скоро вновь превратится в "прошлый век". К сожалению, снова только два.

Продолжение на следующей странице.
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      Комментариев к статье "Кафе "Шамхор", или противоречивый Азербайджан" (2):
Михаил Плетенев
Михаил Плетенев  14.02.2011 08:55:24
1) О каких ресторанах, кафе, барах Екатеринбурга хотели бы еще прочитать?
2) По каким критериям еще желаете услышать оценку?
3) Как вам это заведение?
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top  19.02.2011 21:51:41
Что-то автор не на шутку разошёлся в этом ресторане. Интересно, "за чей счёт этот банкет").
Хотелось бы ещё почитать про ресторана с французской и другой европейской кухней. Ведь в самом центре полно европейских ресторанчиков.
И самый главный вопрос: куда можно сводить девушку и чтобы не обычно и не стандартные пицерии? Тут для автора работы не початый край. Дерзайте!
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