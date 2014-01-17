Гуляй, гуляш. Венгерская кухня во всей красе

06.04.2017

Источник: www.restoran.ua

Мадьяры мясо с мясом едят и мясом закусывают.

Хлебом венгров не корми, а вот свиным салом, паприкой и луком - пожалуйста.

Ели мясо мужики

Масло, как известно, масляное, а мясо - мясное. Именно оно, родимое, и служит оплотом национальной венгерской кулинарии. Правда, пока венгры не осели на теперешней своей территории, в их рационе преобладали долгоиграющие продукты вроде мучных клецок, сушеной рыбы и вяленого на солнце мяса. Приправляли свои скудные трапезы эти кочевники дикими травами - одуванчиками, крапивой, мятой, вербеной и можжевельником. Правда, уже даже тогда мадьярский перекус сложно было представить без лука и чеснока. Первые оседлые мадьяры вместе основали на слиянии Маруша с Тисой первый солевой рынок (в те времена сюда приходил транспорт с солью из Трансильвании). О том, какие фантастические рагу они варили в те времена и подумать страшно.

Вместе с новой приправой - паприкой, появившейся в XVIII веке и ставшей во главе венгерского стола, изменился и подход к кулинарии. С этих пор как из рога изобилия посыпались на национальный стол гуляши, паприкаши и перкельты.

Традиционный венгерский деликатес - жаркое. Классический его вариант - "девственное жаркое" (szuzpecsenye) из молочного поросенка, фаршированного рубленым свиным окороком без жира.

Гуляш, пожалуй, самое известное за пределами страны блюдо, вышедшее из недр этого народа. Венгры любят причудливо совмещать в одной кастрюле первое и второе, а потому гуляш считается просто ну очень густым супом. Варят его с почитаемым здесь свиным жиром, луком, паприкой и кусочками мяса. В варево добавляют резаный картофель, а летом и помидоры, стручки перца и мучные клецки. Есть версия, что этот суп изобрели, а потом страстно полюбили местные пастухи. По народной традиции готовить гуляши надо исключительно в бограчах - своеобразных котлах, но в современных кухнях это едва ли возможно. Еще одно блюдо из разряда два в одном - лечо, куда добавляют непременный лук, паприку и слабо-копченую свиную колбасу.

Традиционный венгерский деликатес - жаркое. Классический его вариант - "девственное жаркое" (szuzpecsenye) из молочного поросенка, фаршированного рубленым свиным окороком без жира. Венгерский ростбиф (rostelyos) - это жаркое из говядины, которое делают по-разному, но обязательно с куском мяса из бедра или спины животного. Самый знаменитый кусок мяса по-венгерски - хортобадьский ростбиф, который подают с мучными клецками и пряными травами.

Жиру - жир

Негасимая страсть к свиному жиру (сюда же шпик и хрустящие шкварочки), луку, паприке (красному перцу) и сметане - вот основные черты местной кулинарии.

Негасимая страсть к свиному жиру (сюда же шпик и хрустящие шкварочки), луку, паприке (красному перцу) и сметане - вот основные черты местной кулинарии.

Название национального кушанья перкельт в буквальном переводе означает "поджаренное", а все потому, что кусочки мяса для его приготовления предварительно обжаривают. Перкельт готовят с вездесущей паприкой (о которой отдельно). Одна из важнейших составляющих этого рагу - густейший темно-красный соус, из-за которого перкельт назвать супом язык не поворачивается. Для перкельта подходит все мясное многообразие: телятина, свинина, говядина, баранина, курица, индюшатина, оленина, зайчатина. Есть даже рыбный и крабовый перкельт, готовят также овощной и грибной. Собственно, перкельтом можно назвать все, что поджаривают в мелко нарезанном виде с луком, посыпают паприкой, тушат и подают на стол под густым красным соусом.

Тот же перкельт, но сдобренный сливками или сметаной уже гордо именуется паприкашем. Паприкаш бывает рыбный, куриный, из телятины или ягненка. Но ни один венгерский повар никогда не возьмется готовить паприкаш из говядины, свинины, баранины или же гусятины, утки или другой пернатой дичи. "Ни жирного, ни черного мяса",- таково главное условие для приготовления хорошего паприкаша.

Еще одно национальное блюдо, довольно похожее на перкельт, - токань. Для приготовления токани иногда вместо паприки используют черный перец и майоран. Токань не ограничивается одним сортом мяса, птицы или рыбы, в этом блюде используют различное мясо, и зачастую его тушат вместе с грибами или овощами.

В Европе широко известна венгерская сырокопченая колбаса салями (szalami). Среди рыбных блюд в Венгрии популярностью пользуется fogas, судак из Балатона, и уха халасле (halaszle). Последнюю готовят из разных сортов рыб с добавлением лука, паприки и помидоров. Это блюдо съедают как первое, а на второе идет turoscsusza - вермишель со сметаной и со шкварками.

На десерт здесь балуются тоненькими слоеными блинчиками (palacsinta), фаршированными сладкой начинкой. Самые знаменитые блины - по-гунделевски, названные в честь знаменитого будапештского гастронома Кароя Гунделя. Блинчики по-гунделевски фаршируют орехами и обливают шоколадным соусом.

Продолжение на следующей сранице.