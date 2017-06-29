Лагман кулинарного флота. Узбекские национальные блюда

29.06.2017

Текст: Игорь БЫКОВ

Это блюдо создано для узбека, как птица для полета.

Лето, навари мне плова

В Узбекистане считается, что настоящий плов под силу приготовить только узбеку, ну или, в крайнем случае, обязательно мужчине. Плов не терпит женских рук. Местная пословица отражает непоколебимую любовь узбеков к этому блюду - «если ты беден, ты ешь плов, а если богат - ты ешь только плов». Готовя плов, здесь приговаривают - не попробовал плова, не родился на свет.

В Узбекистане насчитывается более 100 видов плова. Это и постдумба палов (плов с курдючной оболочкой), и сарымсок палов (с чесноком), и каватак палов (с голубцами из виноградных листьев) и даже плов с айвой.

Вкусный плов - непременный атрибут чайханы. Это своеобразный восточный мужской клуб, где проводят время в компании друзей и обсуждают последние новости за чашкой чая. Кстати, хозяин подает гостям только чай, а все остальные продукты (для плова, например) приходящие приносят с собой. Готовят гости тоже сами. Узбеки придают чайхане особое значение - это не просто забегаловка, а некое культовое место, где веками собирались их предки.

Узбекские блюда: "В супе ложка стоит"

В узбекской кулинарии супы готовят на мясном, костном, а в некоторых районах (Хорезме, Каракалпакии) - рыбном бульоне. Любимы супы, заправленные пресным или кислым молоком. Суп варят с рисом, пшенной крупой, машем, фасолью, горохом, джугарой, с различными сортами тыквы.

Пожалуй, самым любимым супом узбеков можно назвать шурпу и маставу (рисовый суп). Последняя по технологии приготовления не далеко ушла от плова, отсюда ее народное название - жидкий плов. Маставу (как и другие супы) иногда подают и к завтраку. На столе нередко появляется похлебка из маша - машхурда. Часто хозяйки готовят густые каши - рисовую с мясом (шавла), из маша (машкичири), молочную рисовую (шир-гуруч).

В узбекских традициях укоренились вкуснейшие печеные пирожки, которые знают и любят повсюду - самса (или сомса). Чаще всего самсу делают с рубленым мясом, луком и курдючным жиром. Популярны пирожки с начинкой из перченной тыквы.

Лагман (отваренная длинная лапша, заправленная мясным соусом с овощами) можно назвать самым ходовым местным блюдом - в некоторых семьях его готовят буквально раз в три дня. Само слово лагман происходит от искаженного дунганского 'люмян', что означает «растянутое тесто».

Объем здешним блюдам придают за счет риса, овощей или домашней лапши. Последняя - обязательный ингредиент многих кушаний. Особенно популярны суп суюк-ош (лапша с приправой из кислого молока и хорошо перетопленного масла с сушеным укропом), нарын и известный всем любителям «узбечки» лагман. Лагман (отваренная длинная лапша, заправленная мясным соусом с овощами) можно назвать самым ходовым местным блюдом - в некоторых семьях его готовят буквально раз в три дня. Само слово лагман происходит от искаженного дунганского 'люмян', что означает «растянутое тесто». Приготовление лагмана - одно из «испытаний на прочность», которые проходит невеста после свадьбы. Нарын - брат лагмана - это отваренная в бульоне лапша, залитая крепким бульоном с кусками мяса. Еще в позапрошлом веке это считалось угощением для самых почетных гостей - нарын подавали, когда на трапезу собирались одни мужчины.

Щепотку жамбила, чуточку райхана

Свои загадочные блюда узбекские повара обильно приправляют. В их арсенале зира (черный кумин), зирк (барбарис), семена кунжута (сезама), красный стручковый перец во всех его проявлениях, черный перец (молотый и горошек), кориандр (семена кинзы), лавровый лист, корица, бадьян. Из зелени популярны укроп, петрушка, сельдерей, кинза, зеленый лук, укроп, побеги чеснока, мята, веточки и листья райхана (базилика) и жамбила (тимьяна). Остроту блюдам дают чеснок, лук, редис и редька. Для сладости в кушанья добавляют айву, зерна кислого граната, свежие и сушеные сливы и изюм.

Многие салаты заправляют «кисломолочкой» - уникальный вкус блюдам придает сузьма (топленное густое молоко, похожее на творог).Ее подают отдельно или заправляют ей салаты и супы. В приготовлении соусов также используют винный уксус.

Узбекские блюда: "Чай на первое и на второе"

Чай здесь принято пить в начале трапезы, в ее процессе и в конце. Поэтому сладости и (в основе которых орехи, мед и сухофрукты) и фрукты появляются на столе в самом начале застолья.Традиционный узбекский десерт - чак-чак - колечки теста, обжаренные до золотистого цвета, пропитанные медом, с грецкими орехами и изюмом. К чаю подают фруктовые сиропы, патоку, халву. После сладостей на стол обычно подают овощи, за которыми следуют супы (шурпа, мастава) и, наконец, - манты, лагман, шашлык, плов, а то и все сразу.

Чем почетней гость - тем меньше в его пиале чая, чтобы хозяин мог, постоянно подливая напиток, проявить заботу о пришедшем. А до краев наполненная пиала буквально означает - пей и уходи.

Больше всего узбеки любят зеленый чай (кок-чай), а вот в Ташкенте предпочитают черный. Чай заваривают особенным способом. Заварку засыпают в согретый чайник, заливают небольшим количеством кипятка и на пару минут ставят в духовку. Затем в чайник до половины доливают горячей воды и, накрыв салфеткой, настаивают несколько минут, потом доливают до трех четвертей объема и снова дают «отдохнуть» и, наконец, доливают доверху. Иногда в чай добавляют молоко, мед, черный перец.

Чем почетней гость - тем меньше в его пиале чая, чтобы хозяин мог, постоянно подливая напиток, проявить заботу о пришедшем. А до краев наполненная пиала буквально означает - пей и уходи.