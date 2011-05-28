Сказки об Италии. Средиземноморская кухня

27.04.2017

Текст: Игорь БЫКОВ

Нет повести счастливее на свете, чем повесть о варящихся спагетти.

Местная кухня - это не сказка даже, а божественная комедия.Средиземноморская кухня.

Манящее Средиземноморье

Итальянская кулинария - сборная солянка из гастрономических пристрастий населения разных регионов этого полуострова-сапожка. Как целое самостоятельное государство Италия существует сущие пустяки - чуть больше ста лет, а потому тон здесь задают изыски разных областей. Так, на севере, где полно пастбищ и тучные стада, которые их "окучивают", в рационе преобладают молоко, мясо и сливочное масло. Отсюда берут начало густые итальянские супы, лазанья, некоторые сыры и знаменитое мороженое.

Северо-западная Ломбардия производит сыры горгонзола и грана падано, она знаменита и своим панеттоне (дрожжевой пирог), и пасхальным куличом в форме голубки. Здесь же производят известные ликеры Амаретто и Кампари. В столице этой области - Милане - появилось на свет ризотто, которое теперь называют миланским. Если верить легенде, к его созданию в XVI веке приложил руку реставратор, добавлявший в свои краски дорогой в те времена шафран, так ему полюбившийся, что однажды (поговаривают, что на собственной свадьбе, шутки ради) он положил его и в ризотто.

На юге господствует более мягкий климат, рождающий обильные урожаи овощей, фруктов и пряных трав. На юге традиционно жили беднее, а потому местные ингредиенты были скромнее, а пища - проще. Это компенсировали за счет разнообразия соусов, приправленных разными травами. Юг - родина ризотто и великого множества салатов.

Центральная часть в кулинарном плане ассоциируется с ветчиной прошутто, оливковым маслом из Тосканы, панфорте (сладким пряным пирогом) из Сиены, трюфелями из Пьемонта и ribollita (гуляшом с фасолью). Кухня региона Эмилия-Романия, чья столица - Парма, знамениты двумя основными деликатесами - пармской ветчиной и пармезаном. Здесь же делают самый качественный в мире бальзамический уксус - Aceto Balsamino Tradizionale.

Сицилия славится рыбой, лимонами и десертом с мороженым кассата, а на острове Сардиния вместо рыбы предпочитают налегать на сыры, мясо и хлеб.

Средиземноморская кухня: "К столу, синьора"

Завтракают итальянцы легко и непринужденно - сыром, хлебом и кофе. Но утренняя легкость к обеду превращается в сытную основательную трапезу. На обед, как правило, подают закуски, первое блюдо, второе и "компот", то бишь десерт, включающий в себя не только что-нибудь сладенькое, но и сыры, фрукты и сухое вино, до которого макаронники так охочи. На первое обычно подают прозрачные, как слеза младенца, супы, либо супы-пюре, или же суп с макаронами, а бывает, что на первое подают его величество пасту под разными соусами. Часто ее заправляют сыром, томатной подливкой, нередко готовят с мясным фаршем. Спагетти и канелони (короткие макароны) могут по праву считаться самыми любимыми здесь. Канелони принято отваривать до полуготовности, смешивать с фаршем, грибами, зеленью и яйцами и запекать в духовке.

Завтракают итальянцы легко и непринужденно - сыром, хлебом и кофе. Но утренняя легкость к обеду превращается в сытную основательную трапезу.

Нередко бывает, что на первое идет исключительно мясное блюдо: например, рагу по-здешнему - это приличный кусок мяса, поджаренный до корочки и тушеный с помидорами. Вторые блюда преимущественно овощные (чем-чем, а уж овощами бог Италию не обидел).

Ужинать местное население предпочитает по-походному, то есть холодными закусками вроде салата, сыра, винегрета, а то и просто овощей.

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