Сказки об Италии. Средиземноморская кухня
Текст: Игорь БЫКОВ
Нет повести счастливее на свете, чем повесть о варящихся спагетти.
Местная кухня - это не сказка даже, а божественная комедия.Средиземноморская кухня.
Манящее Средиземноморье
Итальянская кулинария - сборная солянка из гастрономических пристрастий населения разных регионов этого полуострова-сапожка. Как целое самостоятельное государство Италия существует сущие пустяки - чуть больше ста лет, а потому тон здесь задают изыски разных областей. Так, на севере, где полно пастбищ и тучные стада, которые их "окучивают", в рационе преобладают молоко, мясо и сливочное масло. Отсюда берут начало густые итальянские супы, лазанья, некоторые сыры и знаменитое мороженое.
Северо-западная Ломбардия производит сыры горгонзола и грана падано, она знаменита и своим панеттоне (дрожжевой пирог), и пасхальным куличом в форме голубки. Здесь же производят известные ликеры Амаретто и Кампари. В столице этой области - Милане - появилось на свет ризотто, которое теперь называют миланским. Если верить легенде, к его созданию в XVI веке приложил руку реставратор, добавлявший в свои краски дорогой в те времена шафран, так ему полюбившийся, что однажды (поговаривают, что на собственной свадьбе, шутки ради) он положил его и в ризотто.
На юге господствует более мягкий климат, рождающий обильные урожаи овощей, фруктов и пряных трав. На юге традиционно жили беднее, а потому местные ингредиенты были скромнее, а пища - проще. Это компенсировали за счет разнообразия соусов, приправленных разными травами. Юг - родина ризотто и великого множества салатов.
Центральная часть в кулинарном плане ассоциируется с ветчиной прошутто, оливковым маслом из Тосканы, панфорте (сладким пряным пирогом) из Сиены, трюфелями из Пьемонта и ribollita (гуляшом с фасолью). Кухня региона Эмилия-Романия, чья столица - Парма, знамениты двумя основными деликатесами - пармской ветчиной и пармезаном. Здесь же делают самый качественный в мире бальзамический уксус - Aceto Balsamino Tradizionale.
Сицилия славится рыбой, лимонами и десертом с мороженым кассата, а на острове Сардиния вместо рыбы предпочитают налегать на сыры, мясо и хлеб.
Средиземноморская кухня: "К столу, синьора"
Завтракают итальянцы легко и непринужденно - сыром, хлебом и кофе. Но утренняя легкость к обеду превращается в сытную основательную трапезу. На обед, как правило, подают закуски, первое блюдо, второе и "компот", то бишь десерт, включающий в себя не только что-нибудь сладенькое, но и сыры, фрукты и сухое вино, до которого макаронники так охочи. На первое обычно подают прозрачные, как слеза младенца, супы, либо супы-пюре, или же суп с макаронами, а бывает, что на первое подают его величество пасту под разными соусами. Часто ее заправляют сыром, томатной подливкой, нередко готовят с мясным фаршем. Спагетти и канелони (короткие макароны) могут по праву считаться самыми любимыми здесь. Канелони принято отваривать до полуготовности, смешивать с фаршем, грибами, зеленью и яйцами и запекать в духовке.
Завтракают итальянцы легко и непринужденно - сыром, хлебом и кофе. Но утренняя легкость к обеду превращается в сытную основательную трапезу.
Нередко бывает, что на первое идет исключительно мясное блюдо: например, рагу по-здешнему - это приличный кусок мяса, поджаренный до корочки и тушеный с помидорами. Вторые блюда преимущественно овощные (чем-чем, а уж овощами бог Италию не обидел).
Ужинать местное население предпочитает по-походному, то есть холодными закусками вроде салата, сыра, винегрета, а то и просто овощей.
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Комментариев к статье "Сказки об Италии. Средиземноморская кухня" (1):
В Ломбардии живу с 1994 года и с итальянской кухней знакома не по наслышке. Поэтому решила поделиться своими наблюдениями за кулинарными привычками итальянцев. За всё время моего пребывания в Италии ни разу не видела, чтобы итальянци завтракали сыром и колбасой. Классический итальянский завтрак включает: кофе с молоком, хлеб с мармеладом и сливочным маслом или с нутеллой, стакан фруктового сока. По желанию сок заменяется свежими фруктами. Детям часто дают на завтрак фруктовый йогурт, молоко с какао и сладкую выпечку, круосан, рогалик, брёшь или булочку с повидлом. Многие родители кормят своих детей сухими завтраками (сладкими хлопьями) с молоком, но диетологи не одобряют такие завтраки, так как детям нужно прививать здоровый образ питания. В обычных итальянских гостиницах вам никогда не подадут на завтрак сыр с колбасой, только кофе, сок, масло, мармелад с булочкой, если вы, конечно, не иностранцы и не закажите себе на завтрак колбаску. А сами итальянцы завтрак с сыром, колбасой, яйцами называют северным завтраком, типичным для северных стран, таких как Англия, например.
В ресторанах на первое редко вы найдёте в меню супы. Меню начинается с холодных закусок - antipasto. Супы - это отдельный раздел, кто-то их заказывает вместо холодных закусок, а кто-то в конце трапезы, говоря так: "чтоб всё утрамбовалось, нужно поесть жиденького". А на первое итальянцы в основном предпочитают макаронные изделия, в меню так и пишут: первые блюда - primi piatti, primo или primo piatto. В список первых блюд входят абсолютно все изделия из теста (макарон), все виды ризотто, картофельные клёцки и тому подобное.
А праздничный обед или ужин - menu festivo в ресторане состоит из таких блюд:
- салат
- колбасно-мясная (рыбная) нарезка,
- первое - это primo - равьёли или тортеллони, спагетти, ... любые макаронные изделия,
- после этого вам могут подать sorbetto - это фруктовое мороженое (но не сливочное и не молочное), итальянцы говорят, что sorbetto помогает переварить сьеденное (помоему это тоже что-то из итальянских "сказок", т.к. физиологически холодная пища снижает виделение желудочных соков и замедляет процесс пищеварения!), но пауза-мороженое дает возможность передохнуть и подготовиться ко второму блюду,
- на второе - это secondo, подают огромное колличество мяса (рыбы) с гарниром из риса или картошки и обязательно с овощами,
- десерт,
- кофе,
- супер алкогольные напитки - это digestivo, рюмочка ликёра или бальзама, виноградной водки - grappa, и т.д., спиртное, как говорят итяльянци, тоже помогает пищеварению.
Во время трапезы итальянцы предпочитают к мясу красное столовое вино, а к рыбе - белое.
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