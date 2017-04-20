Приятного аппетита, Сайгон. Что едят во Вьетнаме

20.04.2017

Текст: Игорь БЫКОВ

Крысу съест кошка, кошку - собака, а собаку - вьетнамец. Чем еще не брезгуют дети Королевства дракона и птицы.

С миру по травке

Вьетнамская кухня за свою богатую и древнюю историю успела порядочно натерпеться от разного рода захватчиков. Так, Китай хозяйничал во Вьетнаме более тысячи лет (111 г до н.э. - 938 г н.э). За это время вьетнамцы оценили и приняли китайскую концепцию "пяти вкусов", в соответствии с которой в еде должен быть обеспечен баланс соленого, сладкого, кислого, горького и острого. У Китая Вьетнам научился использовать палочки, обжаривать овощи и мясо, есть лапшу и тофу (соевый сыр). Но при обжаривании вьетнамцы используют меньше масла, чем китайцы. Основной принцип вьетнамских кулинаров - легкость и свежесть.

Благодаря влиянию камбоджийской кулинарии здесь обильно стали использовать индийские специи и приправы. У Таиланда и Лаоса Вьетнам позаимствовал целый букет пряных трав, таких как лимонник, мята, базилик, чили.

Местные жители считают характерной чертой своей кухни "отталкивающий запах при превосходном вкусе".

За годы французской колонизации вьетнамцы успели полюбить традиционные для лягушатников багеты, паштеты и сыры. Крепко прижился здесь кофе - вьетнамский кофе (кафе сыа наум) имеет очень сильный аромат и вкус мокко, подают его в маленькой чашке с добавлением сгущенного молока.

Сами местные жители считают характерной чертой своей кухни "отталкивающий запах при превосходном вкусе". Так, одно из любимейших местных блюд - молодые побеги бамбука - подозрительно попахивают, но при этом отличаются на удивление приятным вкусом.

Вьетнам без обиняков можно назвать Меккой гурманов. В опубликованном в прошлом году The Forbes списке наиболее привлекательных с гастрономической точки зрения стран этот скромный кусочек суши занял третье место.

Страна в двух чашах риса

Рис - опора и оборона этой страны. Вьетнамское слово "com" имеет два значения: "вареный рис" и "еда". Традиционная трапеза - это всегда рис и еще что-то. Здесь выращивают десятки сортов риса (от привычного до экзотического черного и красного). Сами вьетнамцы предпочитают клейкий рис. Из зрелого клейкого риса делают "сой" - рис, вареный на пару, из молодого готовят "ком" - жареный рис, напоминающий подсолнечные семечки.

Местные жители любят сравнивать очертания своей страны с двумя корзинами с рисом, висящими на коромысле. Корзины - это дельты двух рек: Хонгха (Красная река) на севере и Меконга на юге. Они же являются и рисовыми житницами страны. Вьетнам - второй в мире после Таиланда экспортер риса. В среднем вьетнамец съедает в год не менее 200 килограммов риса.

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