Острее не придумаешь. Горячие рецепты мексиканской кухни

13.07.2017

По материалам: www.cookbook.rin.ru

Разгоняем кровь с помощью жгучих рецептов родом из Мексики. Начнем с фирменных мексиканских лепешек.

"Многоликие" тортильяс

Для того, чтобы приготовить эти пресные плотные "блины", понадобится: 200 граммов пшеничной муки, 170 граммов кукурузной муки, одно яйцо или пара ложек сливочного масла, одна чайная ложка соли.

Муку нужно смешать, добавить яйцо или масло (вариант - жир) и постепенно влить столько воды, сколько необходимо для получения крутого теста. Оставьте его постоять минут 20, затем "налепите" из него шариков величиной с грецкий орех. Раскатайте каждый шарик в лепешку толщиной в 20 миллиметров. Обжаривайте лепешки в сковороде с толстым дном до золотистого цвета. Готовые тортильяс переложите листами бумаги, укутайте в полотенце и поставьте в теплое место.

А вот парочка популярных разновидностей начинок для тортильяс.

Конвертик буррито

Буррито - это тортильи с начинкой, сложенные конвертиками так, чтобы их содержимое оставалось сюрпризом. Для начинки на восемь тортильяс потребуется: 900 граммов свинины, одна чайная ложка растительного масла, соль, полтора стакана бульона, один стакан томатной пасты, половина чайной ложки апельсиновой цедры, одна чайная ложка мелко порезанного острого красного перца.

Свинину посолить, смазать растительным маслом и положить на противень. Поставить в заранее нагретую до 180 градусов духовку где-то на полтора часа - мясо должно зарумяниться и стать мягким. Пока "доходит" свинина, готовим соус. В кастрюлю вылить бульон, томатную пасту, цедру апельсина и перец. Закипятить и варить на слабом огне без крышки примерно 30 минут, пока соус слегка не загустеет. С готовой свинины срезать весь жир и "растрепать" ее с помощью вилки на волокна. Положить мясо в соус и довести до кипения на очень слабом огне. Завернуть тортильяс в фольгу и прогреть в духовке. В каждую тортилью положить немного мясной массы и свернуть в конверт. Подавать с гуакамоле, сметаной и красной фасолью (вареной, пережаренной и растолченной).

Пюре из авокадо

Кстати, непонятное гуакамоле - это закуска-соус из мякоти авокадо. Чтобы им полакомиться, нужно: два больших зрелых авокадо, ломтик бекона, одна столовая ложка мелко порезанного репчатого лука, четверть стакана мелко порезанных помидоров, одна столовая ложка сока лайма или лимонного сока, соль, щепотка перца, лучше острого красного.

Авокадо очистить и помять вилкой. Должна получиться однородная масса, но не пюре - должны чувствоваться мелкие кусочки авокадо. Пожарить до хрустящего состояния и мелко порезать бекон. Смешать все компоненты и подать. Если не собираетесь есть гуакамоле сразу, то, чтобы он не потемнел, нужно положить в него вынутые из авокадо косточки, накрыть пластиковой крышкой и поставить в холодильник.

Энчилада

Ну и, наконец, совсем простой рецепт энчилады с яичной начинкой. Энчилада - начиненные тортильяс, запеченные в духовке под соусом или сыром.

Для приготовления четырех порций нужно: одна порция томатного соуса, четыре столовых ложки подсолнечного масла, восемь тортильяс, четыре яйца, 0,75 стакана густой сметаны, соль, перец, две столовых ложки порубленного свежего кориандра для украшения.

Итак, нагрейте духовку до 190 градусов. Смажьте жиром мелкое жаропрочное блюдо. Нагрейте томатный соус в кастрюле на маленьком огне, изредка помешивая. Одновременно подогрейте растительное масло на сковородке с толстым дном. Щипцами аккуратно кладите по одной тортилье в горячее масло и разогревайте по три-четыре секунды с каждой стороны, пока не станут мягкими. Затем обсушите на кухонной абсорбирующей бумаге и сохраняйте теплыми. Смешайте в миске яйца и сметану, посолите и поперчите. Заверните начинку в тортильи. Выложите на жаропрочное блюдо разрезом вниз. Залейте томатным соусом. Заверните в фольгу и выпекайте в течение 15 - 20 минут до полного прогревания. В финале украсьте кориандром и немедленно подавайте.

Осторожно, сальса!

Сальса - острейший мексиканский соус. Для томатной сальсы нужно: пять свежих помидоров, два перца чили (серрано или халапеньо), четверть луковицы, полстакана мелко нарезанных стеблей сельдерея, два раздавленных зубчика чеснока, чайная ложка сахара, полтора стакана сока лайма.

Помидоры разрежьте и очистите от семян. После чего нарежьте их на еще более мелкие кусочки. Вычистите семена из чили и мелко порежьте. Все подготовленные ингредиенты соедините в большой миске, посыпьте сахаром, солью, перцем и полейте соком лайма - сальса практически готова. Чтобы дать ей настояться, уберите соус в холодильник примерно на час.

В бой идут настоящие бобы

Готовить мексиканский бобовый суп - дело нешуточное. Нам понадобятся: шесть чайных ложек оливкового масла, одна луковица, один зубчик чеснока, один болгарский перец, 400 граммов очищенных помидоров, половина чайной ложки чили-пудры, четыре стакана овощного бульона, шесть чайных ложек томатной пасты, 470 граммов консервированной красной фасоли (без маринада), соль, перец, 120 граммов консервированной сладкой кукурузы, один авокадо, несколько капель соуса табаско, одна столовая ложка нашинкованного свежего кориандра и листья кориандра для украшения.

Лук, чеснок, помидоры и перец мелко режьте. Разогревайте масло в большой кастрюле и пассеруйте лук, пока он не станет мягким. Добавьте чеснок, болгарский перец, помидоры и чили-пудру и пассеруйте еще три-четыре минуты. Долейте в полученную смесь бульон вместе с томатной пастой и три четверти всей фасоли. Все это варите на медленном огне 30 минут, потом слегка охладите, залейте в миксер и сделайте суп-пюре. После этого вылейте обратно в кастрюлю, добавьте соль, перец, оставшуюся фасоль и сладкую кукурузу. Очистите авокадо и нарежьте кубиками. Добавьте его в суп вместе с соусом табаско. Подогрейте, перемешайте с кориандром и подавайте, украсив листьями кориандра.

Корица - всему царица

На десерт готовим печенье с корицей. Для этого требуется: 250 граммов муки, 150 граммов масла, одно яйцо, 30-40 граммов сахара, ложка порошка корицы, полстакана молотого миндаля, 50 граммов коричневого сахара.

Нагрейте духовку до 180 градусов. Для приготовления теста: перемешайте муку, миндаль, коричневый сахар, масло и яйцо. Сделайте из теста большие шарики и сплющите их так, чтобы получились лепешки. Посыпьте лепешки белым сахаром и корицей и выпекайте 15-20 минут до золотистого цвета.