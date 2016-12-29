Звукоизоляция от уличного шума. Сквозь окно

29.12.2016

Текст: Иван САМОДЕЛКИН

Чем хорошо жить на городской окраине, а то и вовсе за городом - со всех сторон вас там окружает первозданная тишина, прерываемая лишь пьяными криками местных да пением птиц. Заслушаться можно! Сидишь, бывало, а тут - чу, ужель бобер понес бревно плотину строить? В городе же - то стук колес трамвая, то грохот отбойного молотка - в общем, приятного мало, и приходится думать о звукоизоляции от уличного шума.

Если во время проведения мер по звукоизоляции от ударного, воздушного и структурного шума в первую очередь нужно обращать внимание на несущие конструкции, стены, перекрытия и заниматься ими всеми комплексно, то звукоизоляция от шума с улицы в первую очередь зависит от звукоизолирующих способностей ваших окон. И этому есть простое объяснение - у стен, выходящих на улицу, звукоизоляция неплохая сама по себе.

Как правило, внешние стены сами по себе неплохо помогают звукоизоляции помещения.



Конечно, это не означает, что если вы решили звукоизолировать свою квартиру целиком, то вам нужно заниматься всеми поверхностями, кроме внешних стен - подход будет по-прежнему комплексным и должен будет затронуть все стены. Другое дело, если вас совсем не беспокоят соседи, а единственное, что не дает спать - это песнопения малолетнего донжуана в 3 часа ночи - первое, чем стоит озаботиться тогда - это окна.

Для того же, чтобы новокупленный оконный блок стал хорошей звукоизолирующей преградой для уличных шумов, он должен иметь как можно большую воздушную прослойку между стеклами, иметь толстые стекла и герметично закрываться. Притом, как показали исследования, количество камер здесь имеет далеко не главное значение - стеклопакет с формулой 6х20х6 звукоизолирует ничуть не хуже двухкамерника 4х12х4х8х4, где 6 и 4 - это толщина стекол, а 20, 12 и 8 - воздушная прослойка.

Звукоизоляция окон зависит от толщины стекол и пространства между ними.



Наиболее же эффективную звукоизоляцию обеспечивают стеклопакеты со стеклами толщиной 6-8 мм и расстоянием между ними не меньше 40-50 мм - чем дальше будут друг от друга расположены стекла здесь - тем лучше. К примеру, те же самые окна советского периода с расстоянием между стеклами около 57 мм при замене стекол на более толстые 6-миллиметровые в итоге показывали больший индекс звукоизоляции от воздушного шума, чем их собратья со стандартными стеклами и 16-мм прослойкой.

Идеальным же с точки зрения звукоизоляции считается оконный блок с двумя рамами, в одну из которых, как правило, в центральную, устанавливается стеклопакет с двумя стеклами по 6-8 миллиметров, а во внешнюю раму ставится одинарное 8-10-мм стекло. При общем толщине такого оконного блока в 120 миллиметров его индекс звукоизоляции от воздушного шума может достигать 46 дБ - что для такой конструкции весьма неплохо.

Чем толще оконный блок - тем лучше звукоизоляция.



Ну и конечно, все это не имеет значения, если во время установки оконному блоку не обеспечили абсолютную герметичность - при возникновении даже небольших щелей между стеной и рамой шум с улицы будет по-прежнему беспрепятственно проникать к вам в дом. Для обеспечения же этой герметичности нужно, помимо заполнения щелей монтажной пеной, как следует их штукатурить и закрывать откосы гипсокартоном. Ну а про герметичность затвора самих рам мы даже не говорим - понятно, что без этого никак.

Однако даже при самой лучшей звукоизоляции от уличного шума все окна имеют один недостаток - для проветривания их приходится открывать. Что изрядно снижает индекс звукоизоляции в принципе. Для того же, чтобы этого избежать, нужно озадачиться организацией дополнительной вентиляции. К примеру, можно поставить шумозащитные вентиляционные клапаны, которые встраиваются в оконные блоки и в стены и обеспечивают приток свежего воздуха . Открывать окна при этом необходимости нет.

Сохранить звукоизоляцию во время проветривания помогут специальные вентиляционные клапаны.



Так что идеальным решением для звукоизоляции от шума с улицы будет установка абсолютно герметических оконных блоков как можно большей толщины, с большим расстоянием между стеклами и с толщиной стекла в 6-8 мм. Если же при этом еще и установить вентиляционные клапаны, звукоизоляция будет сохраняться и во время проветривания. А уж с такой-то защитой от уличного шума можно жить где угодно.