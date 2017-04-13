Увлажнители воздуха для дома. А главное - влажно!

13.04.2017

Текст: Иван САМОДЕЛКИН

Тот, кто никогда не обращал внимания, как тяжело становится дышать дома в зимний период, вероятно, либо не живет в зимний период дома, либо дом у него находится где-то далеко от холодов и систем центрального отопления. Любой среднестатистический же городской житель, так или иначе, сталкивается с излишней сухостью воздуха, свойственной нашим квартирам зимой. И как раз бороться с этим призваны специальные увлажнители воздуха для дома.

Чувствуете жар? Сонливость? Сухость во рту? Не спешите бежать к врачу! Вполне может статься, вы так плотно закрыли все окна и двери, прячась от стужи за окном, а отопление врубили на такую мощность, что воздух у вас дома утратил нормальную влажность и превратился в сухое безжизненное марево. Кто-то, борясь с этим, накрывает батареи мокрыми простынями, кто-то бегает с пульверизатором наперевес и пугает кошек, мы же призываем не маяться дурью, а выбрать себе подходящий увлажнитель воздуха для дома.

Хороший вариант увлажнения воздуха, однако, если вы не птица, в домашних условиях лучше воздержаться.



Традиционные - "холодные" увлажнители

Эти увлажнители воздуха для дома отличаются простотой работы - безо всяких нагревательных элементов. Вода попросту испаряется под воздействием окружающей температуры воздуха и насыщает его таким образом влагой. Традиционные увлажнители работают на сменных бумажных картриджах и на пластиковых дисках, подавая воздух на которые, вентилятор и распространяет влагу по дому.

Принцип действия обычных увлажнителей воздуха для дома прост.



Такие увлажнители воздуха для дома саморегулируются в зависимости от влажности окружающего пространства, стоят порядка 3 000 рублей и потребляют энергии в среднем на 20-80 Вт. Работают они обычно с производительностью 3,5-8 литров воды в сутки, притом что обычная вода для них не подходит, так что для исправной их работы покупают либо дистиллированную и мягкую воду, либо специальные картриджи.

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