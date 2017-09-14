Говорите громче. Звукоизоляция от воздушного шума

14.09.2017

Текст: Иван САМОДЕЛКИН

Невероятно, но факт: неожиданный громкий звук за стеной может не только нарушить покой и сон , но и испортить всю романтику, помешать строить планы по захвату мира и даже привести к преждевременным родам. Поэтому, если вы решили захватить мир, устроить романтический ужин, да и просто побыть в тишине и покое, лучше озаботиться звукоизоляцией от воздушного шума заблаговременно.

Суровая правда жизни такова, что даже при соблюдении всех строительных норм и СНиПов, возведенные при постройке дома перекрытия, перегородки и стены от современных шумов смогут вас защитить лишь отчасти. Хотя бы из-за того, что, когда все эти звукоизоляционные нормы вырабатывались, никто понятия не имел о том, что такое домашний кинотеатр, звуковая система Hi-End или настольный компьютер .

Правда, круто? Только не для вас, если у ваших соседей стоит такой аппарат, а звукоизоляции нет.

То есть, для того, чтобы в вашу квартиру не проникали посторонние воздушные шумы, в первую очередь необходимо увеличить индекс изоляции воздушного шума для межэтажных перекрытий и стен между квартирами хотя бы до 62 дБ. Притом, с одной стороны, это уже на 8 дБ выше самых строгих санитарных норм, а с другой - хватит этого лишь для минимального акустического комфорта. Что же касается межкомнатных стен, то здесь показатель индекса звукоизоляции должен быть не меньше 52 дБ.

Таким образом, без возведения дополнительных звукоизолирующих конструкций для стен и потолков вам не обойтись. Осталось только понять, какие именно конструкции перегородок будут наиболее эффективны в нелегком деле увеличения индекса изоляции воздушного шума. Ведь как показывает практика, одно увеличение массы перегородок делу не поможет - даже если вы увеличите толщину, скажем, кирпичной стены на целый кирпич, звукоизоляция от этого увеличится на какие-то 6 дБ, чего явно недостаточно.

Увеличение слоя кирпичей зачастую повышает звукоизоляцию от воздушного шума лишь незначительно.

Для эффективной же звукоизоляции специалисты рекомендуют применять в соответствующих конструкциях легкие многослойные облицовки с чередованием звукопоглощающих и звукоотражающих слоев. Такое сочетание в первую очередь способствует тому, что звуковая волна, преодолевая слои, постепенно поглощается, затем отражается и поглощается внутри конструкции еще больше, со временем совсем затухая.

Однако, несмотря на эффективность такой звукоизолирующей конструкции в теории, на практике при ее монтаже могут возникнуть определенные проблемы. Все дело в том, что, при сборке такой каркасно-обшивной конструкции, велика вероятность образования жестких связей между стеной и каркасом перегородки, из-за чего появляются так называемые звуковые мостики, через которые вибрации от стен без потерь передаются облицовочному покрытию перегородок и переизлучаются в защищаемое помещение.

Проникновению в ваши уши соседского плейлиста могут поспособствовать звуковые мостики.

То есть, говоря другими словами, из-за таких вот звуковых мостиков и жестких связей между стеной и звукоизолирующей конструкцией, эффект от последней если не сходит на нет, то весьма значительно уменьшается. К примеру, при общей толщине конструкции более 100 мм, от потенциально возможных 10-15 дБ дополнительной звукоизоляции , из-за таких вот "мостиков" остается максимум 6 дБ, а то и вообще всего 2 дБ.

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