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Как разморозить холодильник. Стужу - наружу


09.02.2017
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Текст: Иван САМОДЕЛКИН

Если продукты перестали влезать в холодильник не из-за стратегических запасов водки и собачьих консервов, а исключительно ввиду килограммов образовавшегося там льда, это может означать для вас две вещи. Первое: в вашем холодильном агрегате нет системы No Frost, и второе: придется заморачиваться за то, как разморозить холодильник самостоятельно. Зато не скучно. Ура.

Хорошо, когда есть жена, благодаря которой о многих вещах можно не думать - почему пол чистый, откуда взялась еда, секс - да кого это волнует, если это уже есть? Другое дело, когда жена уезжает в отпуск или уходит к лучшему другу - вот уж, незадача, все приходится делать самому! И думать о том, как разморозить холодильник, доставшийся по наследству еще от предыдущей жены, в том числе. Хотя, чего тут думать, делать надо.

Как разморозить холодильник

Если в вашем холодильнике нет системы No Frost, рано или поздно его придется размораживать.

Перед разморозкой

И первое, что стоит сделать перед тем, как начать размораживать холодильник, - это вытащить все продукты , которые в нем сейчас лежат. Да, достаем лук, лимон, уксус и горчицу и аккуратно перекладываем в другое предварительное подготовленное для этого место. Если в холодильнике присутствует что-то скоропортящееся, можно отнести это на заснеженный балкон или накрыть одеялом, предотвратив таким образом теплообмен.

Выдерни шнур

Как это ни банально звучит, но холодильники, тем более, старые лучше не просто выключать специально для этого предназначенными кнопками и тумблерами , а еще и выдергивать из розетки шнур питания. А то мало ли что – и током долбануть могут.

Правила размарозки

Электричество такое - только и ждет, как бы стукнуть!

Тазик-эвтаназик

Далее, для того чтобы разморозить холодильник, не затопив при этом соседей, лучше подготовить для тающего льда специальную емкость, тот же тазик и тряпки. Емкости лучше даже взять сразу две - одну поставить под морозильной камерой, другую - несколькими полками ниже, так, чтобы вода, которая не попадает в тазик сверху, попала в тазик снизу. Для верности можно обложить холодильник тряпками изнутри и снаружи.

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      Комментариев к статье "Как разморозить холодильник. Стужу - наружу" (6):
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