Мимо! Как приучить к туалету кошку

20.04.2017

Текст: Иван САЖИН

Научить животных понимать человечий язык или самим научиться понимать язык животных стоит хотя бы для того, чтобы наконец-то уже объяснить этой мохнатой твари, дерущей обои и на халяву пожирающей дорогущий кошачий корм, что гадить на ковер нельзя. И под стол нельзя. И под дверь нельзя. И вообще - нигде нельзя, кроме как в купленный для этих целей лоток! А пока наука стоит на месте, нам ничего не остается, кроме как приучать кошку к туалету другими способами.

Ладно если кошка появилась у вас дома после посещения выставки "самых пафосных и неприспособленных для жизни кошачьих" во Дворце спорта, где ваша дочурка запала на одну такую "утипуську" и отказывалась уходить оттуда, пока вы не выложили космическую сумму за этого зверька. Таких обычно продают в возрасте не младше 2-х месяцев, уже приученными к лотку. Да и самостоятельно приучить к туалету котенка не составит особого труда - ласка и упорство оказывают отличное влияние на любых детей.

Приучить к лотку котенка куда проще, чем взрослое животное.

Другое дело, если вам приходится иметь дело с вполне взрослым зверем, внезапно забывшим правила хорошего тона. Всеми силами своей уже сформировавшейся кошачьей личности зверюга будет сопротивляться любым попыткам приучить его к туалету заново. На все ваши разъяснительные беседы кошка будет только молча выпучивать глаза и делать вялые попытки свалить, в следующий раз справив нужду ровно в том же или в другом неожиданном и неприспособленном для этих дел месте. Но - не спешите делать из любимца шапку ! Все еще можно исправить.

Несмотря на то, что периодически кошки кажутся совершенно тупыми животными, как и у всех представителей животного мира, у них есть свои причины для тех или иных поступков. Так что лучше подавить в себе желание жестоко покарать пакостника и попытаться разобраться, в чем причина такого похабного поведения. И если мы имеем дело с уже стерилизованным животным, запросто может статься, что во всем виноваты какие-то дополнительные условия проживания.

Стресс

Стресс может повлиять на животное так, что его придется приучать к туалету заново.

Взять те же переезды - далеко не все люди-то могут относиться спокойно к перемене мест, так что уж тут говорить про кошек. После стресса , связанного с тем, что котяру внезапно взяли и переместили в какое-то другое, совершенно незнакомое для нее место, кошки зачастую не то что в лоток не ходят - вообще отказываются принимать пищу и ходить в туалет. Здесь специалисты рекомендуют уделить животному максимум внимания и заботы, дать успокоительное и спокойно приучить к туалету заново - через какое-то время после приема пищи настойчиво помещая кошку в лоток.

Проблемы со здоровьем

Другая причина - глисты. Если ваша кошка хоть каким-то образом контактирует с внешним миром , она могла заразиться паразитами, вылизывая грязные лапы или активно пообглодав принесенную ей с улицы траву. Страшного в этом ничего нет, но гельминтоз может послужить причиной многих расстройств, в том числе и связанных со справлением нужды в неположенных местах. В качестве лечения нужно каждые 4-5 месяцев давать кошке глистогонные препараты, а еще лучше регулярно ходить на ветеринарный осмотр. После изгнания глистов приучить к туалету кошку не составит особого труда.

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