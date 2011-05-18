Как чистить серебро. Ложка есть!

06.04.2017

Текст: Иван САМОДЕЛКИН

Серебро - удобный металл хотя бы потому, что, кроме своих ярко выраженных свойств радовать глаз и просто приятно быть, он обладает лечебными свойствами и убивает нечисть. Так что, вы всегда можете переплавить семейное серебро на пули и пойти охотиться на, скажем, вампиров. Хотя, лучше все-таки почистить серебро и использовать его по назначению.

Кроме очевидного благородства, серебро еще и достаточно нежный металл. Обладая более плотной структурой, чем золото, серебро плохо переносит контакт с кислородом и человеческим телом , из-за чего имеет обыкновение окисляться, покрываясь неприятными пятнами. Для того же, чтобы от этих пятен избавиться, приходится чистить серебро при помощи различных средств, выбор которых зависит как от наличия подходящих магазинов в округе, так и от пробы серебра.

Прежде чем начинать чистить серебро, стоит выяснить, какой оно пробы.



Так, если речь идет о металле низкой пробы - с примесями меди, то чистить серебро придется при помощи специальных средств - того же раствора трилона Б, который сможет растворить зеленые пятна , характерные для появления на поверхности низкопробных сплавов. И лишь после того, как вы избавитесь от этих пятен, можно приступать к удалению обычного для серебра черного налета.

Нашатырный спирт поможет очистить серебро



Чтобы очистить серебро от налета дедовским методом, используется раствор аммиака в воде , другими словами - нашатырный спирт. Если ваша любимая вилка сделана из чистого серебра, ей достаточно будет около часа полежать в жидкости, чтобы прийти в норму. Если целый час ждать не хочется, можно смочить в растворе ветошь и как следует обработать ей серебряный предмет, который вы хотите восстановить.

Нашатырный спирт можно применять не только против обмороков, но и в качестве чистящего средства.



Сода

Если нашатырного спирта в вашей аптечке не оказалось, а серебро очистить хочется, можно для этого использовать обычную соду. Рецепт тот же, что и с аммиаком - берем воду (100 г) и растворяем в ней соду (30 г). Через несколько часов все темные пятна растворятся сами собой. Для улучшения эффекта раствор можно довести до кипения и периодически протирать мягкой зубной щеткой. Также можно использовать в сочетании с тряпочкой, смоченной в растворе, что удобно в работе с серебряными предметами, на которые нанесен тонкий узор.

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