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Как чистить серебро. Ложка есть!


06.04.2017
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Текст: Иван САМОДЕЛКИН

Серебро - удобный металл хотя бы потому, что, кроме своих ярко выраженных свойств радовать глаз и просто приятно быть, он обладает лечебными свойствами и убивает нечисть. Так что, вы всегда можете переплавить семейное серебро на пули и пойти охотиться на, скажем, вампиров. Хотя, лучше все-таки почистить серебро и использовать его по назначению.

Кроме очевидного благородства, серебро еще и достаточно нежный металл. Обладая более плотной структурой, чем золото, серебро плохо переносит контакт с кислородом и человеческим телом , из-за чего имеет обыкновение окисляться, покрываясь неприятными пятнами. Для того же, чтобы от этих пятен избавиться, приходится чистить серебро при помощи различных средств, выбор которых зависит как от наличия подходящих магазинов в округе, так и от пробы серебра.

Как чистить серебро

Прежде чем начинать чистить серебро, стоит выяснить, какой оно пробы.

Так, если речь идет о металле низкой пробы - с примесями меди, то чистить серебро придется при помощи специальных средств - того же раствора трилона Б, который сможет растворить зеленые пятна , характерные для появления на поверхности низкопробных сплавов. И лишь после того, как вы избавитесь от этих пятен, можно приступать к удалению обычного для серебра черного налета.

Нашатырный спирт поможет очистить серебро

Чтобы очистить серебро от налета дедовским методом, используется раствор аммиака в воде , другими словами - нашатырный спирт. Если ваша любимая вилка сделана из чистого серебра, ей достаточно будет около часа полежать в жидкости, чтобы прийти в норму. Если целый час ждать не хочется, можно смочить в растворе ветошь и как следует обработать ей серебряный предмет, который вы хотите восстановить.

Восстанавливаем серебро

Нашатырный спирт можно применять не только против обмороков, но и в качестве чистящего средства.

Сода

Если нашатырного спирта в вашей аптечке не оказалось, а серебро очистить хочется, можно для этого использовать обычную соду. Рецепт тот же, что и с аммиаком - берем воду (100 г) и растворяем в ней соду (30 г). Через несколько часов все темные пятна растворятся сами собой. Для улучшения эффекта раствор можно довести до кипения и периодически протирать мягкой зубной щеткой. Также можно использовать в сочетании с тряпочкой, смоченной в растворе, что удобно в работе с серебряными предметами, на которые нанесен тонкий узор.

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      Комментариев к статье "Как чистить серебро. Ложка есть!" (5):
Гость
Гость  18.05.2011 11:45:05
Хочу попробовать Магию XDDDD
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Гость
Гость  11.07.2012 04:07:42
Прикольная статья!Человек, написавший ее, безусловно обладает поистине редким чувством юмора...короче говоря, АФФТОР ЖЖОТ!!!
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Louis Vuitton
Louis Vuitton  01.12.2012 07:53:28
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Гость
Гость  31.12.2012 08:44:52
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Гость
Гость  24.04.2013 14:11:11
я выбралa способ очистки: Нанесите небольшое количество золы на зубную щётку или ткань, слегка увлажните и почистите украшение. smile:-) После чистки промойте изделие в чистой воде и высушите. нашлa здесь: www.silver.ag/ru/cleaning-jewelry-at-home/ Когда видимый результат вас устроит, выньте серебро из воды и протрите тряпочкой из микрофибры. Cеребро как новое! Осталась очень довольна!
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