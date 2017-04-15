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Гидроизоляция ванной. Никто никуда не плывет!


15.04.2017
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Текст: Иван САМОДЕЛКИН

Если вы хотите наладить дружеские отношения с соседями, но не знаете, как это сделать, не спешите бежать одалживать им дрель ! Ведь всегда можно обратить на себя внимание, не покидая собственной квартиры - соседей снизу, к примеру, можно просто затопить, и они придут к вам сами. И не одни! Если же вы такой зануда и затворник - сделайте гидроизоляцию ванной и сидите себе в одиночестве.

Но учтите - если соседи сверху тоже сделают гидроизоляцию ванной, то у вас не будет повода пойти к ним, а значит, вы останетесь практически в полной изоляции. Нет, конечно, если что, у ваших соседей и у вас всегда будет возможность воздействовать друг на друга при помощи звука , но, согласитесь, без отваливающейся кафельной плитки, вспученных полов и запаха свежей плесени эффект будет уже не тот.

Впрочем, если вам дорого родное жилье, лучше воздействие влаги на него все-таки свести к минимуму - страшнее водяной атаки по отношению к отделочным материалам, как и самим стенам , полам и потолкам может быть разве что землетрясение или извержение вулкана. Так что, чем удачнее вам удастся предупредить влияние этой субстанции на поверхности вашей квартиры, тем лучше будет всем, и соседям, кстати, в том числе.

Гидроизоляция ванной

Потоп - это, конечно, эффектный, но не лучший способ познакомиться с соседями.

Виды гидроизоляции

Вся гидроизоляция делится в зависимости от используемых материалов и способов их нанесения - существует гидроизоляция обмазочная, оклеечная, штукатурная, инъекционная, литая и другие. Самыми распространенными же видами гидроизоляции ванной на сегодняшний день являются обмазочная и оклеечная . Притом более эффективной является гидроизоляция обмазочная - на ней-то мы и остановимся.

Один из самых эффективных и популярных способов гидроизоляции ванной - обмазочный

Один из самых эффективных и популярных способов гидроизоляции ванной - обмазочный.

Обмазочная гидроизоляция ванной представляет собой обработку поверхностей при помощи специальных строительных смесей, препятствующих в дальнейшем вредному воздействую воды . Выбирать такую смесь стоит, исходя из условий конкретной ванной, однако все специалисты в голос рекомендуют не использовать смеси на основе битума - несмотря на их эффективность, они совершенно неэкологичны и с ними трудно работать.

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